В общем, город богат на противоречия — и не только в гастрономии. При том, что в Ростове-на-Дону не покидает счастливое чувство всеобщего снисходительного радушия к тебе, здесь запросто можно огрести люлей. Коллега по профессии и этому гастротрипу Иван Глушков сразу предупредил, что в каждый нечетный по счету визит тут ему давали леща — а был как раз его пятый заезд. Зайдя в подвальный магазинчик за тихорецким разливным и обнаружив в нем юбилей витального нахичеванского армянина, мы не сомневались, что сейчас нам начистят пятачок. Но наш непритворный восторг перед местной круглосуточной сиестой отменил драку: накормленные шашлыками прямо из кастрюли и напоенные чачей, мы вступили в горячую дискуссию о главных вопросах жизни, вселенной и всего такого.

Как сообщает ростовчанин Баста, страстно любящий свой город, «Залетный, оставь дома понты и пух… Это Ростов, здесь начинается путь». Я также в свое хождение по мучному, мясному и молочному отправилась именно здесь — и не пожалела: донская земля, подарившая стране Пугачева и Разина, — лучшее место, чтобы избавиться от имперских амбиций.