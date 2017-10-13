Видеорецепт: готовим карамелле с тыквой
У ресторана «Пробка» на премии «Что где есть в Петербурге» сразу две номинации, поэтому и рецепта сразу два подряд. Для тех, кто уже приготовил римскую пасту «Качо Пенне» ожидает следующий этап проверки себя на кулинарные способности.
Вам понадобиться королева осени — тыква. Запасаемся сезонным продуктом и готовим карамелле по рецепту ресторана «Пробка». Тому, кто будет следовать подробной инструкции, резонанс среди домочадцев гарантирован.
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Карамелле с тыквой от ресторана «Пробка»
Если вы хотите поддержать ресторан «Пробка», который приставлен в номинациях заведение с лучшей винной картой и лучший десерт, то отдайте за него свой голос на сайте премии.
«Собака.ru» благодарит партнера премии компанию Delivery Club за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».
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