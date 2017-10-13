Видеорецепт: готовим карамелле с тыквой

У ресторана «Пробка» на премии «Что где есть в Петербурге» сразу две номинации, поэтому и рецепта сразу два подряд. Для тех, кто уже приготовил римскую пасту «Качо Пенне» ожидает следующий этап проверки себя на кулинарные способности. 

Вам понадобиться королева осени — тыква. Запасаемся сезонным продуктом и готовим карамелле по рецепту ресторана «Пробка». Тому, кто будет следовать подробной инструкции, резонанс среди домочадцев гарантирован.

 

 

 Карамелле с тыквой от ресторана «Пробка» 

 На 2 порции:

  • Дрожжевое тесто – 100 г
  • Запечённая тыква – 300 г
  • Лук сибулет – 6 г
  • Сыр Пармезан – 70 г
  • Соль – по вкусу
  • Бальзамический уксус – 6 мл
  • Сливочное масло – 60 г
  • Перец чёрный молотый – по вкусу

     

 

 

 Для украшения:

  • Тёртый пармезан по вкусу

 

Если вы хотите поддержать ресторан «Пробка», который приставлен в номинациях заведение с лучшей винной картой и лучший десерт, то отдайте за него свой голос на сайте премии.

«Собака.ru» благодарит партнера премии компанию Delivery Club  за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».

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