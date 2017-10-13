Видеорецепт: готовим карамелле с тыквой

У ресторана «Пробка» на премии «Что где есть в Петербурге» сразу две номинации, поэтому и рецепта сразу два подряд. Для тех, кто уже приготовил римскую пасту «Качо Пенне» ожидает следующий этап проверки себя на кулинарные способности.

Вам понадобиться королева осени — тыква. Запасаемся сезонным продуктом и готовим карамелле по рецепту ресторана «Пробка». Тому, кто будет следовать подробной инструкции, резонанс среди домочадцев гарантирован.