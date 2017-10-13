Видеорецепт: готовим римскую пасту «Качо Пеппе»

Что может быть приятнее блюда, которое легко готовить, а потом вкусно есть? Качо Пеппе — это идеальная в своей простоте римская паста, для которой нужно всего ничего – пекорино романо, пармезан, масло и микс перцев. 

Для приготовления этого блюда можно использовать разные формы пасты. Ресторан «Пробка» предлагает взять фабричную пасту каламарата — записывайте рецепт и смело повторяйте его на своей кухне.

 

 

Римская паста «Качо Пеппе» от ресторана «Пробка» 

 На 1 порцию:

  • Фабричная паста формы каламарата – 120 г

  • Сливочное масло – 60 г

  • Сыр Пекорино Романо – 16 г

  • Сыр Пармезан – 16 г

  • Микс перцов горошком (Чёрный, розовый, зелёный) – 6 г

  • Вода – 160 г

 

 

 Для украшения:

  • Молотый перец по вкусу

 

Если вы хотите поддержать ресторан «Пробка», который приставлен сразу в двух номинациях как заведение с лучшей винной картой и как лучший десерт, то отдайте за него свой голос на сайте премии.

«Собака.ru» благодарит партнера премии компанию Delivery Club за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также