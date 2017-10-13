Видеорецепт: готовим римскую пасту «Качо Пеппе»
Что может быть приятнее блюда, которое легко готовить, а потом вкусно есть? Качо Пеппе — это идеальная в своей простоте римская паста, для которой нужно всего ничего – пекорино романо, пармезан, масло и микс перцев.
Для приготовления этого блюда можно использовать разные формы пасты. Ресторан «Пробка» предлагает взять фабричную пасту каламарата — записывайте рецепт и смело повторяйте его на своей кухне.
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Римская паста «Качо Пеппе» от ресторана «Пробка»
Если вы хотите поддержать ресторан «Пробка», который приставлен сразу в двух номинациях как заведение с лучшей винной картой и как лучший десерт, то отдайте за него свой голос на сайте премии.
«Собака.ru» благодарит партнера премии компанию Delivery Club за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».
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