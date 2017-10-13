Видеорецепт: готовим римскую пасту «Качо Пеппе»

Что может быть приятнее блюда, которое легко готовить, а потом вкусно есть? Качо Пеппе — это идеальная в своей простоте римская паста, для которой нужно всего ничего – пекорино романо, пармезан, масло и микс перцев.

Для приготовления этого блюда можно использовать разные формы пасты. Ресторан «Пробка» предлагает взять фабричную пасту каламарата — записывайте рецепт и смело повторяйте его на своей кухне.