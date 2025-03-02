«Вау»-кейтеринг и ничего лишнего

Икра, эклеры и прошутто

Свадебное меню – это не просто еда, а часть атмосферы праздника и впечатлений, которые останутся у гостей после торжества. Есть несколько лайфхаков, как превратить кейтеринг в яркое и запоминающееся событие, и станция с «живой» подачей, когда еда готовится прямо на глазах у гостей, – первый из них. Вариантов может быть множество: от сырного или мясного стола с нарезками и дегустацией до вок-станции и настоящей гриль-зоны со стейками, морепродуктами и овощами, приготовленными на огне. Не забываем и про оформление, сервировку и подачу блюд, например, с дымом или съедобными цветами. Все это сделает праздник визуально эффектным.

Тем, кто собирает гостей на площадке за некоторое время до свадебной церемонии, стоит позаботиться о фуршетной и коктейльной зонах. Несколько вариантов брускетт с разными начинками, мини-бургеры, тарталетки, профитроли или сырное плато утолят голод – до подачи салатов и горячих блюд.

Локальность и акцент на местное и понятное каждому – явный тренд в кейтеринге. Идеально использовать свежие фермерские продукты: так, для итальянской свадьбы здорово подойдут домашняя паста и прошутто, для французской – тартары и эклеры, а для русской – мини-расстегаи, блины и, конечно же, икра.