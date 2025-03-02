«Вау»-кейтеринг и ничего лишнего

Рецепта идеального праздника не существует, зато формула, как накормить и удивить всех гостей на свадьбе, точно есть. Так, в Ulandy Catering уже давно разработали концепцию идеального кейтеринга со своими секретами, лайфхаками и особенностями. О стильных закусках и «вау»-подаче, предложениях под разные форматы и заботе о гастрономических предпочтениях гостей Собака.ru рассказала представитель службы заботы Ulandy Catering Дарья Бондарева.
Дарья Бондарева
Представитель службы заботы Ulandy Catering
Икра, эклеры и прошутто
Свадебное меню – это не просто еда, а часть атмосферы праздника и впечатлений, которые останутся у гостей после торжества. Есть несколько лайфхаков, как превратить кейтеринг в яркое и запоминающееся событие, и станция с «живой» подачей, когда еда готовится прямо на глазах у гостей, – первый из них. Вариантов может быть множество: от сырного или мясного стола с нарезками и дегустацией до вок-станции и настоящей гриль-зоны со стейками, морепродуктами и овощами, приготовленными на огне. Не забываем и про оформление, сервировку и подачу блюд, например, с дымом или съедобными цветами. Все это сделает праздник визуально эффектным.
Тем, кто собирает гостей на площадке за некоторое время до свадебной церемонии, стоит позаботиться о фуршетной и коктейльной зонах. Несколько вариантов брускетт с разными начинками, мини-бургеры, тарталетки, профитроли или сырное плато утолят голод – до подачи салатов и горячих блюд.
Локальность и акцент на местное и понятное каждому – явный тренд в кейтеринге. Идеально использовать свежие фермерские продукты: так, для итальянской свадьбы здорово подойдут домашняя паста и прошутто, для французской – тартары и эклеры, а для русской – мини-расстегаи, блины и, конечно же, икра.
Считаем правильно
Под разный формат праздника у Ulandy Catering уже сформировано индивидуальное предложение, но мы можем разработать предложение под любой запрос. Так, для тех, кто играет небольшую камерную свадьбу, мы готовим фуршетный формат с канапе и мини-закусками, легкие салаты и пару горячих блюд. Для торжеств покрупнее – несколько закусочных станций со стильной подачей, мясные и вегетарианские блюда для гостей с разными гастрономическими предпочтениями и авторские коктейли. Тех, кто хочет отметить с размахом, будут ждать «живая» кухня, дегустационные сеты, редкие сыры и мясные нарезки, а также сомелье, который поможет определиться с выбором напитков.
В каждом из трех сценариев есть важный совет: необходимо рассчитывать по полторы порции на гостя, чтобы еды точно хватило, но ничего не осталось в избытке. Меньше позиций, но каждая из них – безупречного качества – золотое правило для любого кейтеринга.
Текст: Ксения Возгорькова, Алексей Тилли
Фото: Архивы пресс-служб
Комментарии (0)