Когда банкетЪ становится искусством!

В бережно восстановленном объекте культурного наследия – бутике-отеле «Летягинъ» – открывается абсолютно новый банкетный зал! Просим любить и жаловать — «Летягинъ Холл», который вмещает до 50 гостей. Новый проект – микс старины и современности. Ведь как известно, все самое прекрасное рождается из соединения самых разных эстетик и исторических эпох.
«Летягинъ Холл» – просторный, а главное совсем новый. Больше никаких «уставших» интерьеров: все блестит и буквально светится. Внутреннее убранство настолько универсально, что подойдет для любых мероприятий. «Летягинъ Холл» оснащен самым современным звуковым и световым оборудованием.
Отдельная фишка – персонализированный подход. Любой запрос будет внимательно рассмотрен: администрация банкетного зала работает с каждым клиентом индивидуально. Вечер при свечах в стиле Возрождения, костюмированная тусовка в духе любимого ситкома, а быть может вечеринка в тематике Гарри Поттера? Нет проблем – велкам.
Cвадьбы, юбилеи, корпоративы, деловые встречи и бизнес-завтраки – зал трансформируется под нужный формат. Но вишенкой на торте станет открытая кухня. А настоящая гастрозвезда – шеф-повар Иван Жуковкин сможет провести для вас мастер-класс. В меню – авторские блюда, которые сочетают традиции и инновации, созданные из самых свежих и лучших ингредиентов. Но и это еще не все! Меню трансформируется, а кухня – разрабатывает уникальный сет блюд под концепцию ивента: от изысканных фуршетов до самых крупных и солидных банкетных вечеров. Такие завтраки, обеды и ужины станут ценным гастрономическим опытом, который останется в памяти надолго.
В интерьерах «Летягинъ Холл» также возможно проведение праздника самого главного дня – свадьбы! На летней площадке во дворе усадьбы девятнадцатого века легко можно организовать выездную регистрацию.
Приятным бонусом станет охраняемая парковка. «Летягинъ Холл» – пространство, где можно расслабиться и погрузиться в удовольствие от бесподобной кухни и, конечно же, встреч и общения.
Текст: Алексей Тилли
Фото: Михаил Денисов
Иллюстрации: Михаил Качикаракис
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