Когда банкетЪ становится искусством!

Cвадьбы, юбилеи, корпоративы, деловые встречи и бизнес-завтраки – зал трансформируется под нужный формат. Но вишенкой на торте станет открытая кухня. А настоящая гастрозвезда – шеф-повар Иван Жуковкин сможет провести для вас мастер-класс. В меню – авторские блюда, которые сочетают традиции и инновации, созданные из самых свежих и лучших ингредиентов. Но и это еще не все! Меню трансформируется, а кухня – разрабатывает уникальный сет блюд под концепцию ивента: от изысканных фуршетов до самых крупных и солидных банкетных вечеров. Такие завтраки, обеды и ужины станут ценным гастрономическим опытом, который останется в памяти надолго.

В интерьерах «Летягинъ Холл» также возможно проведение праздника самого главного дня – свадьбы! На летней площадке во дворе усадьбы девятнадцатого века легко можно организовать выездную регистрацию.

Приятным бонусом станет охраняемая парковка. «Летягинъ Холл» – пространство, где можно расслабиться и погрузиться в удовольствие от бесподобной кухни и, конечно же, встреч и общения.