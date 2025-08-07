Чем удивили город топ-шефы из Самары и Костромы: вспоминаем яркие моменты гастрономического ужина «Волга и Средиземноморье»

В первую среду августа в ресторане Lunasole собрались все гурманы Самары: бренд-шефы «Ресторанной компании Поляна» и авторы фестивальных меню для концепций Lunasole, «Дом Нино», «Хокку», «Где нас нет», «Русико», «Патари», «Пахвали» Евгений Гурин и Андрей Рогачев вместе с бренд-шефом ресторанов «Гроза», «Сыровар» и Beer&Grill Антоном Рубцовым, который приехал к нам из Костромы, организовали потрясающий гастрономический ужин из семи авторских курсов «Волга и Средиземноморье». У топ-шефов получилось объединить средиземноморскую кухню Lunasole с волжским характером и локальными продуктами – гастрономический ужин стал одним из украшений V Межрегионального фестиваля локального продукта «Волжские сезоны». Подчеркнуть вкус гастрономических шедевров помогли яркие вина юга России Simple Wine, за конферанс на гастрономическом ужине отвечал актер Самарского академического театра драмы Федор Степаненко, а изюминку в звуковое сопровождение гастроужина добавил саксофонист Роман Петросян.