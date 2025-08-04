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Фэшн-песочница для взрослых! Каким было открытие мультибрендового пространства «ПОМЕ(Щ)ЕНИЕ»

Мультибрендовое пространство «ПОМЕ(Щ)ЕНИЕ»– место, где можно познакомиться поближе с самарской и российской модой, вновь открыло свои двери, но уже в новой локации – в самом центре города, на Некрасовской. Изменился адрес, расширился список фэшн-имен, а любовь к стильным и уникальным вещам осталась неизменной.

Что было на открытии? Десять – 10! – тонн песка около модного пространства (и внутри него), игристое, демонстрация летних коллекций, диджей-сет от Насти Столповской и подарки от сети оптических салонов «Роскошное зрение», проекта «Винодел & Сомелье», бутика Parfumberry, сети ногтевых студий «Большое красное яблоко» и сети клиник эстетической медицины «Ренессанс Косметология».

Мария Шипулина. Лина Боксарева
Мария Шипулина, Лина Боксарева
Анастасия Столповская
Анастасия Столповская
Алена Кожух, Ксения Гузанова

Алена Кожух, Ксения Гузанова

Екатерина Московская, Мария Шипулина. Лина Боксарева
Мария Шипулина, Екатерина Московская, Лина Боксарева
Арина Петухова

Арина Петухова

Мария Шипулина
Мария Шипулина
Наталья Денежкина, Лина Боксарева

Наталья Денежкина, Лина Боксарева

Екатерина Эдельман

Екатерина Эдельман

Екатерина Московская. Ольга Побежимова
Екатерина Московская, Ольга Побежимова
NK Design

NK Design

Катерина Ревинская. Вероника Ревинская
Катерина Ревинская, Вероника Ревинская
Ольга Калинина
Ольга Калинина
Анна Ванникова, Ольга Старцева

Анна Ванникова, Ольга Старцева

Олеся Шалаева

Олеся Шалаева

Parfumberry

Parfumberry

Анастасия Михайлова, Наталья Денежкина

Анастасия Михайлова, Наталья Денежкина

Алексей Мельников, Адель Лобасова

Алексей Мельников, Адель Лобасова

Мария Шипулина. Лина Боксарева, Никита Самоукин
Мария Шипулина, Лина Боксарева, Никита Самоукин
Анжелика Сердцева, Жанна Орещук

Анжелика Сердцева, Жанна Орещук

Евгения Письменная

Евгения Письменная

Дарья Юткина. Алиса Стрельникова, Алена Агафонова
Дарья Юткина, Алиса Стрельникова, Алена Агафонова
Наталья Орехова, Дарья Рыжкова

Наталья Орехова, Дарья Рыжкова

Ольга Побежимова

Ольга Побежимова

Антон Скиба, Ольга Побежимова

Антон Скиба, Ольга Побежимова

Ольга Калинина. Наталия Куркова, Марина Шапелевич, Евгения Письменная
Ольга Калинина, Наталия Куркова, Марина Шапелевич, Евгения Письменная
Миша Качикаракис. Филипп Сабадаш
Миша Качикаракис, Филипп Сабадаш
Алина Карева, Екатерина Тарасова

Алина Карева, Екатерина Тарасова

Stacee Jewellery

Stacee Jewellery

Parfumberry

Parfumberry

Ольга Жукова

Ольга Жукова

Надежда Константинова

Надежда Константинова

Елизавета Петухова. Евгения Письменная
Елизавета Петухова, Евгения Письменная
Тома Ваганова

Тома Ваганова

Наталья Денежкина

Наталья Денежкина

Станислава Павлова, Анастасия Заморей

Станислава Павлова, Анастасия Заморей

Антонина Зеленова

Антонина Зеленова

Евгения Тимакова
Евгения Тимакова
Антон Скиба

Антон Скиба

Большое Красное Яблоко

Большое Красное Яблоко

Фото: Алина Листай

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Дарья Юткина, Екатерина Московская, Евгения Тимакова Мария Шипулина, Катерина Ревинская, Анастасия Столповская, Елизавета Петухова, Миша Качикаракис, Ольга Калинина

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