Фэшн-песочница для взрослых! Каким было открытие мультибрендового пространства «ПОМЕ(Щ)ЕНИЕ»

Мультибрендовое пространство «ПОМЕ(Щ)ЕНИЕ»– место, где можно познакомиться поближе с самарской и российской модой, вновь открыло свои двери, но уже в новой локации – в самом центре города, на Некрасовской. Изменился адрес, расширился список фэшн-имен, а любовь к стильным и уникальным вещам осталась неизменной.
Что было на открытии? Десять – 10! – тонн песка около модного пространства (и внутри него), игристое, демонстрация летних коллекций, диджей-сет от Насти Столповской и подарки от сети оптических салонов «Роскошное зрение», проекта «Винодел & Сомелье», бутика Parfumberry, сети ногтевых студий «Большое красное яблоко» и сети клиник эстетической медицины «Ренессанс Косметология».
Алена Кожух, Ксения Гузанова
Арина Петухова
Наталья Денежкина, Лина Боксарева
Екатерина Эдельман
NK Design
Анна Ванникова, Ольга Старцева
Олеся Шалаева
Parfumberry
Анастасия Михайлова, Наталья Денежкина
Алексей Мельников, Адель Лобасова
Анжелика Сердцева, Жанна Орещук
Евгения Письменная
Наталья Орехова, Дарья Рыжкова
Ольга Побежимова
Антон Скиба, Ольга Побежимова
Алина Карева, Екатерина Тарасова
Stacee Jewellery
Parfumberry
Ольга Жукова
Надежда Константинова
Тома Ваганова
Наталья Денежкина
Станислава Павлова, Анастасия Заморей
Антонина Зеленова
Антон Скиба
Большое Красное Яблоко
Фото: Алина Листай
Комментарии (0)