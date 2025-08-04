Фэшн-песочница для взрослых! Каким было открытие мультибрендового пространства «ПОМЕ(Щ)ЕНИЕ»

Мультибрендовое пространство «ПОМЕ(Щ)ЕНИЕ»– место, где можно познакомиться поближе с самарской и российской модой, вновь открыло свои двери, но уже в новой локации – в самом центре города, на Некрасовской. Изменился адрес, расширился список фэшн-имен, а любовь к стильным и уникальным вещам осталась неизменной.

Что было на открытии? Десять – 10! – тонн песка около модного пространства (и внутри него), игристое, демонстрация летних коллекций, диджей-сет от Насти Столповской и подарки от сети оптических салонов «Роскошное зрение», проекта «Винодел & Сомелье», бутика Parfumberry, сети ногтевых студий «Большое красное яблоко» и сети клиник эстетической медицины «Ренессанс Косметология».