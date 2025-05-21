Бармен-шоу, фейерверк и много музыки: как прошла закрытая вечеринка, открывшая выставку Samara Boat Show 2025

15 мая в акватории яхт-клуба «Ласточка» состоялась закрытая вечеринка, которую можно считать неофициальным открытием очередной – шестой – масштабной выставки Samara Boat Show 2025 – официально она стартовала в среду 14 мая. Гостей «Ласточки» ждал фуршет, бармен-шоу и фейерверк, но главным событием вечера стала презентация от верфи Vivat, которая доказала: в России все больше яхт, не уступающих лучшим западным аналогам. Собрали самые яркие кадры с мероприятия для всех, кто не попал на вечеринку и пропустил выставку: оценить достижения российских производителей яхт и катеров – на Samara Boat Show было представлено около 100 единиц водно-моторной техники – можно было до 18 мая.