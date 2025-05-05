18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Поделиться:

В десяточку: туроператор новых впечатлений «Город Курорт» отметил юбилей

Десятилетие «Города-Курорта» стало по-настоящему ярким событием на ивент-карте Самары: Дом со слонами собрал вместе красивых, инициативных, а главное – влюбленных в город и регион людей. А было их – на минуточку! – около семисот человек.

Вспоминаем, как прошел праздничный вечер, и готовимся к яркому продолжению: уже 6 и 7 июня «Город-Курорт» устроит концерты при свечах с 3D-мэппинг-шоу. Подробностями поделимся совсем скоро!

Генеральный партнер мероприятия – «Альфа-Банк».

Генеральный партнер Альфа Банк

Генеральный партнер Альфа Банк

Ферма «Основание»

Ферма «Основание»

Группа кампаний «Новый Дон»

Группа кампаний «Новый Дон»

Генеральный партнер Альфа Банк

Генеральный партнер Альфа Банк

Группа кампаний «Новый Дон»

Группа кампаний «Новый Дон»

Ферма «Основание»

Ферма «Основание»

Группа кампаний «Новый Дон»

Группа кампаний «Новый Дон»

«Территория Зрения»

«Территория Зрения»

Бренд функционального питания TUNNER

Бренд функционального питания TUNNER

Бренд функционального питания TUNNER

Бренд функционального питания TUNNER

Реклама. ООО «ГОРОД-КУРОРТ». ИНН 6317152388. Erid 2VtzquwxVe3

Фото: Михаил Денисов

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: