В десяточку: туроператор новых впечатлений «Город Курорт» отметил юбилей

Десятилетие «Города-Курорта» стало по-настоящему ярким событием на ивент-карте Самары: Дом со слонами собрал вместе красивых, инициативных, а главное – влюбленных в город и регион людей. А было их – на минуточку! – около семисот человек.

Вспоминаем, как прошел праздничный вечер, и готовимся к яркому продолжению: уже 6 и 7 июня «Город-Курорт» устроит концерты при свечах с 3D-мэппинг-шоу. Подробностями поделимся совсем скоро!

Генеральный партнер мероприятия – «Альфа-Банк».