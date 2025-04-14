Арт-лекция и космо-гастрономия: как отметили День космонавтики в Vivi

Команда итальянского ресторана совместно с арт-клубом «Худрук» провела второй вечер из серии «Искусство на ужин».

Темой второй встречи слушателей лектория «Искусство на ужин», который команда итальянского ресторана Vivi придумала совместно с арт-клубом «Худрук», стал необъятный и безграничный космос. Тематику – и атмосферу! – вечера определила его дата: 12 апреля в стране праздновали День космонавтики. Чтобы достойно отметить этот важный праздник, бренд-сомелье Станислав Ухин приготовил подборку изысканных букетов из Сицилии, шеф-повар Илья Полосин со своей командой разработал космический гастрономический сет, а искусствовед и арт-критик Сергей Баландин рассказал, как художники с незапамятных времен представляли себе покорение Вселенной и – на примерах – показал, как эволюционировало это представление. Вечер закончился обсуждением книги Константина Циолковского «Будущее Земли и человечества» и принципиальных отличий российского восприятия покорения космоса от западного и восточного.