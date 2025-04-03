Как прошел благотворительный концерт музыкального проекта LALIJAM

Команда авторского социокультурного музыкального проекта провела восьмой благотворительный концерт «Письма в Зазеркалье».

В среду 19 марта состоялся ежегодный – уже восьмой – благотворительный концерт авторского социокультурного музыкального проекта LALIJAM. В этом году зрителей театра «Колесо» ждал музыкальный спектакль «Письма в Зазеркалье» – перформанс, задействующий сцену и фойе, в котором гости вечера могли написать письмо самим себе в детство или юность. Именно эти письма и стали главной идеей концерта: артисты и музыканты LALIJAM во главе с автором, солисткой проекта и управляющей инновационным центром стоматологии «Клиника доктора Федосеева» Елизаветой Федосеевой предоставили возможность собравшимся в зале подумать о том, каково это – писать письма самому себе в разные периоды жизни и получать их. А сыграть роль писем в прошлое доверили песням: музыкальный ряд был выстроен в соответствии с хронологией жизни и открытиями из разных ее периодов.

Часть собранных средств была перечислена в фонд «Тольятти» для поддержки культурного развития города, в частности Музея-Мастерской «Музыка Тольятти», а также стипендиатов-учеников музыкальной школы. Узнать больше о благотворительных мероприятиях проекта – от первого выхода на сцену до восьмого концерта, любовь к Тольятти и идее, которой может гордиться вся Самарская область, – можно на нашем сайте.