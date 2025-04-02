Прощальная «Нулевая»: каким было закрытие центра современный культуры

Проект закрылся в свой третий день рождения – и вот как это было.

Центр современной культуры «Нулевая комната» закрылся в свой третий день рождения. Никаких слез: на прощание команда проекта устроила трехдневный праздник (да, и такое бывает!) с выставкой-продажей современного искусства – участниками стали более двадцати молодых авторов из разных городов страны, распродажей постеров-афиш и элементов интерьера, лайвом от «ФУЗЗ МАЛЬЧИКИ», Tyagotenie и презентацией нового альбома Dmitry Krylov.

«Нулевая» ушла красиво: подтверждение – в нашем фотоотчете.