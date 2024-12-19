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Russland Red, таро-бар и гусары: как прошло открытие руин-бара «Кутеж»

В декабре на барной карте Самары появилась новая – очень яркая и самобытная – локация.

В первые выходные декабря состоялось открытие, которое запомнится надолго: руин-бар «Кутеж» устроил грандиозную вечеринку в гусарском стиле, которая прошла под девизом «Кураж, сабраж и все, все, все!». Огненные сеты от самарских диджеев, Таро-бар для ценителей мистики и милые сюрпризы для любителей приятных неожиданностей – программа вечера была очень насыщенной, а создать атмосферу помог дресс-код Russland Red: красный цвет, меха и кокошники. Для всех, кто не смог попасть на церемонию открытия, собрали самые яркие кадры с вечеринки.

Фото: Михаил Денисов

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