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Азартные торги, 15 лотов и более 800 000 рублей: как прошел Осенний аукцион современного искусства

В среду прошел очередной Осенний аукцион Современного искусства, организованный командой галереи «Виктория», Российским аукционным домом и арт-клубом «Худрук».

В среду прошел традиционный Осенний аукцион самарского современного искусства: в этот раз команда галереи «Виктория» организовала его совместно с арт-клубом «Худрук». На торгах, которыми руководила советник руководителя в ПФ «Российского аукционного дома» и единственная женщина-аукционист в России Мария Иванова, были представлены работы пятнадцати самарских художников, которые хорошо известны за пределами города: произведения Андрея Сяйлева, Яны Арбузовой, Алексея Журавлева и Евгения Греки можно встретить и на крупных музейных выставках, и на престижных ярмарках Cosmoscow и blazar.

С легкого молотка Марии Ивановой 12 лотов из 15 представленных на аукционе нашли новых владельцев: самый дорогой лот «ушел» за 150 000 рублей, а все средства, вырученные с продажи работы Дины Терентьевой, художница решила направить на поддержку «Нулевой комнаты». Собака.ru обеспечила Аукциону информационную поддержку и собрала самые яркие кадры вечера, чтобы каждый смог ощутить непередаваемую атмосферу творческого азарта.

Мария Иванова
Мария Иванова
Сергей Баландин
Сергей Баландин
Ольга Левыкина. Маргарита Галявеева
Ольга Левыкина, Маргарита Галявеева
Катерина Гущина, Саша Герасимова
Саша Герасимова, Катерина Гущина
Ольга Левыкина. Алиса Вахрамова
Ольга Левыкина, Алиса Вахрамова
Павел Куприянов
Павел Куприянов
Екатерина Сорокина и Ольга Воронцова

Екатерина Сорокина и Ольга Воронцова

Ольга Левыкина. Кирилл Таранов, Алиса Вахрамова
Ольга Левыкина, Кирилл Таранов, Алиса Вахрамова
Маргарита Заарян

Маргарита Заарян

Мария Иванова. Наталья Харланова
Мария Иванова, Наталья Харланова
Юлия Сластнова
Юлия Сластнова
Ольга Левыкина
Ольга Левыкина
Маргарита Галявеева

Маргарита Галявеева

Александр Даранович

Александр Даранович

Дмитрий Окунь

Дмитрий Окунь

Сергей Журавлев и Маргарита Галявеева

Сергей Журавлев и Маргарита Галявеева

Юлия Сластнова
Юлия Сластнова
Алексей и Ксения Зверинцевы

Алексей и Ксения Зверинцевы

Жанна Кудашева

Жанна Кудашева

Валерия Морева и Екатерина Фомина

Валерия Морева и Екатерина Фомина

Нона Папашвили

Нона Папашвили 

Павел Куприянов
Павел Куприянов
Юлия Сластнова
Юлия Сластнова
Виктория Алканова

Виктория Алканова

Катерина Гущина
Катерина Гущина
Сергей и Елена Левины

Сергей и Елена Левины

Денис Халуп

Денис Халуп

Информационный обзор редакции. 18+

Фото: Михаил Денисов

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Люди:
Ольга Левыкина, Саша Герасимова, Катерина Гущина Сергей Баландин, Юлия Сластнова, Мария Иванова, Павел Куприянов

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