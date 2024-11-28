Азартные торги, 15 лотов и более 800 000 рублей: как прошел Осенний аукцион современного искусства

В среду прошел очередной Осенний аукцион Современного искусства, организованный командой галереи «Виктория», Российским аукционным домом и арт-клубом «Худрук».

В среду прошел традиционный Осенний аукцион самарского современного искусства: в этот раз команда галереи «Виктория» организовала его совместно с арт-клубом «Худрук». На торгах, которыми руководила советник руководителя в ПФ «Российского аукционного дома» и единственная женщина-аукционист в России Мария Иванова, были представлены работы пятнадцати самарских художников, которые хорошо известны за пределами города: произведения Андрея Сяйлева, Яны Арбузовой, Алексея Журавлева и Евгения Греки можно встретить и на крупных музейных выставках, и на престижных ярмарках Cosmoscow и blazar.

С легкого молотка Марии Ивановой 12 лотов из 15 представленных на аукционе нашли новых владельцев: самый дорогой лот «ушел» за 150 000 рублей, а все средства, вырученные с продажи работы Дины Терентьевой, художница решила направить на поддержку «Нулевой комнаты». Собака.ru обеспечила Аукциону информационную поддержку и собрала самые яркие кадры вечера, чтобы каждый смог ощутить непередаваемую атмосферу творческого азарта.