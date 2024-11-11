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Игристое, гусары и «Наполеон», разрубленный саблей: как прошло закрытое открытие бара «Кутеж»

В субботу команда Koza Family устроила первую – закрытую! - вечеринку в «Кутеже».

В эту субботу в подвале уютного ресторана «Коза Тапас» на Куйбышева прошла стильная вечеринка для своих, которая ознаменовала долгожданное открытие руин-бара «Кутеж». Гостей вечеринки встречали гусары, игристое и мрачно-брутальная атмосфера. Собрали самые яркие кадры с вечеринки: диджеи выдавали самые сочные танцевальные боевики, бармены радовали правильными коктейлями, а в финале праздника основательница Koza Family Ирина Козаченко устроила торжественное разрубание «Наполеона» и саблей (!) разделала огромный торт.

Фото: Максим Монахов

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