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«Выход в свет» на летнике: как прошла презентация книги Саши Бунаевой

Основатель собственной фотошколы представила свою первую книгу на летнике бара «Руки вверх.

В конце июне «фотограф в стиле Vogue» и основательница своей онлайн-школы фотографии Саша Бунаева собрала своих друзей, коллег и учеников на летнике бара «Руки вверх». Поводом для встречи стала презентация первой книги известного самарского фотографа: «Выход в свет» рассказывает о том, как Саша прошла путь от школьницы с обычной мыльницей до мастера, которого знает вся страна. Мы собрали самые яркие кадры с душевной встречи.

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Максим Монахов

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