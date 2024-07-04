«Выход в свет» на летнике: как прошла презентация книги Саши Бунаевой

Основатель собственной фотошколы представила свою первую книгу на летнике бара «Руки вверх.

В конце июне «фотограф в стиле Vogue» и основательница своей онлайн-школы фотографии Саша Бунаева собрала своих друзей, коллег и учеников на летнике бара «Руки вверх». Поводом для встречи стала презентация первой книги известного самарского фотографа: «Выход в свет» рассказывает о том, как Саша прошла путь от школьницы с обычной мыльницей до мастера, которого знает вся страна. Мы собрали самые яркие кадры с душевной встречи.