Как прошла «Ночь музеев» в Доме77: мастер-классы от резидентов, AV- перформанс и афтепати в «Вечно Молодом»

«Собака.ru» собрала самые яркие кадры с культурного праздника в творческом кластере.

В этом году команда «Дома77» собрала масштабную программу для широкой аудитории. Днем можно было научиться чему-то новому на мастер-классах от резидентов кластера, познакомиться с волжскими легендами и познакомиться с творчеством казанской художницы Зухры Салаховой и работами резидентов Gallery 419. Гвоздем вечерней программы стал AV-перформанс с медиа экранами ELEMENTS – «живая» коллаборация музыкантов и художников, у которых получилось создать уникальное шоу, после которого власть в «Доме» захватили диджеи: атмосферу качали Morev, D. Towärds и Noform. Закончилась «домашняя» Ночь музеев на летнике «Молодого».