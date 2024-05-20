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Как прошла «Ночь музеев» в Доме77: мастер-классы от резидентов, AV- перформанс и афтепати в «Вечно Молодом»

«Собака.ru» собрала самые яркие кадры с культурного праздника в творческом кластере.

В этом году команда «Дома77» собрала масштабную программу для широкой аудитории. Днем можно было научиться чему-то новому на мастер-классах от резидентов кластера, познакомиться с волжскими легендами и познакомиться с творчеством казанской художницы Зухры Салаховой и работами резидентов Gallery 419. Гвоздем вечерней программы стал AV-перформанс с медиа экранами ELEMENTS – «живая» коллаборация музыкантов и художников, у которых получилось создать уникальное шоу, после которого власть в «Доме» захватили диджеи: атмосферу качали Morev, D. Towärds и Noform. Закончилась «домашняя» Ночь музеев на летнике «Молодого».

Информационный обзор редакции. 18+

Фото: Максим Монахов

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