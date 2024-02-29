Топовые спикеры, практические советы и бизнес-дейтинг без галстуков: как прошла Альфа Конфа

Самара открыла серию масштабных бизнес-мероприятий, организованных Альфа-Банком.
В среду более тысячи самарских бизнесменов собрались во Дворце спорта имени Высоцкого: Самара стала первым городом в маршруте Альфа Конфы , которая охватит всю страну в 2024 году.
На один день арена ледового дворца превратилась в интерактивную площадку для обмена практическим опытом. Живое общение и никаких границ: яркие спикеры делились своим взглядом на мышление предпринимателя без пафоса и формальностей. Своими идеями, наработками и лайфхаками с собравшимися поделился автор концепции «Кинетический интеллект» Михаил Дементьев, сооснователь IT-платформы Whistle.expert Наталья Долина, основатель проекта «ВкусВилл практика» Евгений Щепин и другие. Продюсер и режиссер Илья Авербух рассказал, как здорово делать все «не так», а в перерыве между выступлениями спикеров неподражаемая актриса Алла Михеева вела репортаж с места событий.
Региональный управляющий Альфа-Банка в Самарской области Сергей Нагайцев:
«Мы создали Альфа Конфу специально для предпринимателей: чтобы они могли обмениваться опытом, черпать новые идеи и открывать новые возможности. Для этого мы собрали топовых спикеров, которые научились выходить за рамки на практике и попросили их поделиться мышлением предпринимателя».
Директор малого бизнеса Альфа-Банка в Самаре Владимир Войнов:
«Альфа Банк всегда поддерживает предпринимателей и это относится не только к высокому качеству нашего сервиса. Мы организовали самую большую конференцию в стране, которая отличается масштабом: Самара стала первым из пятидесяти городов, в которых пройдет Альфа Конфа, и собрала более тысячи предпринимателей со всей Самарской области. А главной темой конференции стало мышление предпринимателя, потому что креативность — это один из ключевых навыков в развитии бизнеса».
Информационный обзор редакции. 16+
Фото: Пресс-служба Альфа Банка
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