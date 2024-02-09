Как прошло знакомство с лотами аукциона современного искусства «12/12» в «ЗИМ Галерее»

В Самаре показали работы, которые были отобраны для участия в дружеском дерби поволжского совриска.

В среду в «ЗИМ Галерее» открылась выставка-предпоказ, на которой можно познакомиться с лотами аукциона современного искусства «12/12». Перед тем, как отправить работы двадцати четырех художников в Тольятти, где и пройдут торги, куратор проекта Денис Вертиго провел экскурсию по экспозиции и познакомил собравшихся – весь свет самарского мира совриска – с концепцией будущего аукциона и особенностями творческого почерка каждого художника.

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