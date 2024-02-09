18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Как прошло знакомство с лотами аукциона современного искусства «12/12» в «ЗИМ Галерее»

В Самаре показали работы, которые были отобраны для участия в дружеском дерби поволжского совриска.

В среду в «ЗИМ Галерее» открылась выставка-предпоказ, на которой можно познакомиться с лотами аукциона современного искусства «12/12». Перед тем, как отправить работы двадцати четырех художников в Тольятти, где и пройдут торги, куратор проекта Денис Вертиго провел экскурсию по экспозиции и познакомил собравшихся – весь свет самарского мира совриска – с концепцией будущего аукциона и особенностями творческого почерка каждого художника.

Оставить предварительную заявку на лот 

Информационный обзор редакции. 16+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: