«Регионы Италии» на Волге: как прошел первый день рождения Vivi

«Собака.ru» поздравила команду итальянского ресторана Vivi с первой годовщиной.

В четверг все фуди города собрались в итальянском ресторане Vivi на ужине «Регионы Италии», который бренд-шеф Андрей Голубев и маэстро-пиццайоло Иван Энрико Дамо приготовили при поддержке бренд-сомелье Станислава Ухина в честь первого дня рождения заведения. Команде Vivi удалось удивить собравшихся не только гастрономическими шедеврами: к неподражаемой итальянской кухне они добавили «живую» итальянскую опера, искусно переплетенную с итало-европейской эстрадой.

