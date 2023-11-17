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Тайны островов мечты: как прошло открытие выставки «Архипелага грез»

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В среду в «ЗИМ Галерее» открылась выставка, которую команда галереи «Виктория» приготовила вместе с казанским центром современной культуры «Смена».

15 ноября в пространстве «ЗИМ Галерея» открыли доступ к воображаемым мирам, которые под руководством куратора Сергея Гуськова создавали двенадцать художников и два творческих объединения со всей страны. Выставка, которую команда галереи «Виктории» создавала совместно с казанским центром современной культуры «Смена» дала каждому желающему раскрасить серость ноября ярким виртуальным путешествием к «Архипелагу грез».

Фото: Максим Монахов

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