Тайны островов мечты: как прошло открытие выставки «Архипелага грез»

В среду в «ЗИМ Галерее» открылась выставка, которую команда галереи «Виктория» приготовила вместе с казанским центром современной культуры «Смена».

15 ноября в пространстве «ЗИМ Галерея» открыли доступ к воображаемым мирам, которые под руководством куратора Сергея Гуськова создавали двенадцать художников и два творческих объединения со всей страны. Выставка, которую команда галереи «Виктории» создавала совместно с казанским центром современной культуры «Смена» дала каждому желающему раскрасить серость ноября ярким виртуальным путешествием к «Архипелагу грез».