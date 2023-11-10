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Итоги арт-распродажи: на самарское искусство потрачено более полумиллиона рублей

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Как прошел 4-й Осенний аукцион современного искусства в «ЗИМ Галерее».

4-й Осенний аукцион прошел успешно. Это факт: более половины представленных лотов нашли новых хозяев. Дождливый вечер не помешал арт-коллекционерам собраться в четверг в «ЗИМ Галерее», чтобы пополнить свою коллекцию самарским искусствам: кураторы галереи «Виктория» отобрали двадцать работ самых ярких городских творцов, которые создают прекрасное в разных стилях и форматах. В итоге, самым ярким лотом вечера стала картина Яны Арбузовой, которую единственная женщина-аукционист в России Мария Иванова «смолотила» за 205 000 рублей.

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Михаил Денисов

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