В «ЗИМ Галерее» показали 20 лотов Осеннего аукциона современного искусства

Потенциальные коллекционеры познакомились с работами самарских художников, которые уйдут с молотка в следующую субботу.

В среду культурный центр «ЗИМ Галерея» стал местом встречи коллекционеров – как опытных, так и начинающих - самарского искусства Они собрались в галерее, чтобы познакомиться с лотами четвертого Осеннего аукциона современного искусства галереи «Виктория» до того, как начнет стучать молоток аукциониста. В этом году героями Осеннего аукциона станут Арт Абстрактов, Яна Арбузова, Мила Гущина, Клаус, Сергей Осьмачкин, Оксана Стогова и другие яркие представители самарского арта, которые работают в самых разнообразных стилях: от живописи и графики до фотографии и скульптуры.