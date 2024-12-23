Купеческий призрак, маскарад и танцы: как прошло празднование одного года Посольства

Собака.ru примерила маскарадную маску, а также увидела воочию купца Савельева.

Эту тусовку будут вспоминать все, ибо сошлись три фактора: конец года, атмосфера бурлеска и, конечно же, маски на лицах. Надел маску и как-будто остаешься неузнанным. Так думали многие, но все были запечатлены на фото.

Особенно удивил ход с воскресшим купцом Савельевым, «хозяин особняка» изрядно шутил и читал стихи. Наши и ваши любимые диск-жокеи, праздник на максималках, феерия конца года и турботанцы — красивая жизнь любит «Посольство».

Праздник жизни этой субботы — в нашем фотоотчете