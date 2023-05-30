Ночная танц-смена в «Амбаре»: как город ушел на «Продленку»

Танцевальная вечеринка на фудкорте стала одним из главных событий самарской светской жизни: в «Амбаре» собралось более 7000 человек.
Чтобы оторваться на ночном фудкорте к «Амбару» приезжали люди со всего города! «Продленка» стала самой яркой и многолюдной танцевальной тусовкой мая: чтобы попасть на танцпол нужно было отстоять в очереди, а сториз из «Амбара» превратились в локальный сертификат тру-тусовщика: «не тусил — не мужик». Более 7000 человек, более 2000 бургеров от «Вкусно и точка» — официальная статистика от организаторов подтвердила рекордный масштаб полуночного движа. И одна из причин такого ажиотажа — бесплатный вход на тусовку с диджей-сетом от White Punk, который известен по фитам с Хаски и работой с Pharaoh, OG Buda и Noize MC.
Специально для «Собака.ru» руководитель отдела продвижения «Глобал Вижн» (ТК «Амбар», LETOUT Аутлет Молл) Юлия Компаниец рассказала, как у них получилось организовать вечеринку, которая стала образцом для подражания на это лето:
«Идея коллаборации с «Продленкой», как и многое хорошее, возникла случайно. Она родилась в процессе общения с основателем промогруппы Антоном Вегановым, с которым давно знакомы. В «Амбаре» регулярно проходят масштабные ивенты разного формата и мы всегда открыты для новых и нестандартных идей. Но совместный проект с промогруппой «Продленка» стал для нас первым «ночным» мероприятием с пометкой 18+. Вечеринку мы организовали всего за три недели – это очень сжатые сроки для такого формата. Но мы справились. Договорились с ресторациями работать в эту ночь, сделали промо, продумали логистику и так далее.
Все мы сейчас под огромным впечатлением и особенно приятно видеть отклик тех, для кого это все задумывалась. В Самаре, да и в целом в Поволжье до нас такого не делал никто. Все гости вечеринки от 18 и старше в полном восторге, и мы вместе с ними. Наши ожидания не только оправдались, мы получили больше, чем прогнозировали. Мы не ожидали, что к нам приедет более 7000 человек — ориентировались на цифры на уровне 3-4 тысяч посетителей. Поэтому на старте мероприятия появились очереди и мы сделали все возможное, чтобы исправить ситуацию и добавили персонала на вход, чтобы ускорить работу пропускной системы. В ту ночь никто не сидел без работы: фудкорт был открыт всю ночь, абсолютно все форматы были востребованы и только рестораны быстрого питания реализовали около 2000 бургеров.
Мы вложили в эту вечеринку не только много сил, но и любви – к городу и к своей аудитории! Именно поэтому так успешно все сложилось. Кстати, сразу после вечеринки, в адрес администрации «Амбара» поступило уже четыре предложения на проведение аналогичных и похожих. Сейчас мы уверенно смотрим в будущее и видим перспективы в этом формате ивентов. Повторяться на 100% не планируем. Готовы к проведению похожих ночных мероприятий, с учётом приобретённого опыта».
Создатель промо-группы «Продленка» Антон Веганов тоже отметил успех вечеринки:
«Ночная «Продленка» прошла хорошо, тем более мы никогда не практиковали вечеринки в таком формате. Людей прошло по официальной статистике более 7000 человек, а сколько приехало по факту не знаем: еще больше, потому что из-за очереди многие не дожидались и разворачивались. Была очень крутая атмосфера, работали все ресторанчики, люди тусовались, танцевали, ели, пили и вайб был, конечно, стадионный. Фидбек был хороший – очень много положительных отзывов от гостей, очень приятные слова говорили. Но были также и хейтеры, потому что на мероприятии на десятки тысяч человек найдутся те, кому что-то не нравится. Жаловались на очереди, жаловались, что долго приходится стоять в ресторанчике за едой и напитками из-за потока людей. Кому-то не нравилась музыка, но они просто не знали, что идут на «Продленку», где всегда играет такая музыка. Просто это не их формат. Фудкорт, кстати, остался целый: ничего не сломали, все прошло очень мирно и культурно. За что хочется сказать спасибо всем гостям. И спасибо ТК «Амбар» за вложения и оказанное доверие. Повторить такую тусовку или не повторить мы не знаем. Возможно, следует выйти на какой-то новый уровень и придумать еще более большую площадку, где точно уместятся уже все желающие».
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