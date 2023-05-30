Ночная танц-смена в «Амбаре»: как город ушел на «Продленку»

Специально для «Собака.ru» руководитель отдела продвижения «Глобал Вижн» (ТК «Амбар», LETOUT Аутлет Молл) Юлия Компаниец рассказала, как у них получилось организовать вечеринку, которая стала образцом для подражания на это лето:

«Идея коллаборации с «Продленкой», как и многое хорошее, возникла случайно. Она родилась в процессе общения с основателем промогруппы Антоном Вегановым, с которым давно знакомы. В «Амбаре» регулярно проходят масштабные ивенты разного формата и мы всегда открыты для новых и нестандартных идей. Но совместный проект с промогруппой «Продленка» стал для нас первым «ночным» мероприятием с пометкой 18+. Вечеринку мы организовали всего за три недели – это очень сжатые сроки для такого формата. Но мы справились. Договорились с ресторациями работать в эту ночь, сделали промо, продумали логистику и так далее.

Все мы сейчас под огромным впечатлением и особенно приятно видеть отклик тех, для кого это все задумывалась. В Самаре, да и в целом в Поволжье до нас такого не делал никто. Все гости вечеринки от 18 и старше в полном восторге, и мы вместе с ними. Наши ожидания не только оправдались, мы получили больше, чем прогнозировали. Мы не ожидали, что к нам приедет более 7000 человек — ориентировались на цифры на уровне 3-4 тысяч посетителей. Поэтому на старте мероприятия появились очереди и мы сделали все возможное, чтобы исправить ситуацию и добавили персонала на вход, чтобы ускорить работу пропускной системы. В ту ночь никто не сидел без работы: фудкорт был открыт всю ночь, абсолютно все форматы были востребованы и только рестораны быстрого питания реализовали около 2000 бургеров.

Мы вложили в эту вечеринку не только много сил, но и любви – к городу и к своей аудитории! Именно поэтому так успешно все сложилось. Кстати, сразу после вечеринки, в адрес администрации «Амбара» поступило уже четыре предложения на проведение аналогичных и похожих. Сейчас мы уверенно смотрим в будущее и видим перспективы в этом формате ивентов. Повторяться на 100% не планируем. Готовы к проведению похожих ночных мероприятий, с учётом приобретённого опыта».