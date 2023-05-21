Как это было: «Звуки заката» на крыше Станкозавода

Главную видовую площадку города открыли в «классическом» стиле: чтобы добавить к роскошным видам на Волгу и Жигулевские горы самые яркие хиты XX века, в Самару из Сызрани приехал духовой оркестр под управлением Николая Лысюка.

«На высоте!» - такую оценку дали все, кому удалось попасть на закрытую вечеринку. А для того, чтобы сохранить темы высоты, партнером открытия стали жилые башни «Баланс Towers», которые станут самым высоким зданием Поволжья.

После того, как стихли последние аккорды вечерней музыки, в воздухе повис важный вопрос: когда восхождение на крышу Станкозавода станет доступно без фестивальной шумихи? Нам по секрету шепнули, что в ближайшее время на этой вершине заработает бар с платным входом. Ждем!