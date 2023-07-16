Сделано красиво: визионер-доклад о ренессансе российского предметного дизайна

«Смр.Собака.ru» собрала актуальный трендбук по локальному дизайну: основательница студии дизайна интерьеров «22 Дизайн» Ирина Серебрякова рассказывает, что брать немедленно, за кем следить и во что вкладывать.
Ирина специализируется на проектировании общественных пространств, помогая рестораторам города передавать свою идеологию через интерьеры своих заведений, и делится со зрителями секретами беззатратных переделок пространства своего дома с помощью декоративных приемов. Она считает, что «дизайн будущего – это естественное соединение интерьера и экстерьера. Оно не зависит от законов рынка и основано на разумном потреблении, долговечности и экологичности: ценность дерева, камня, льна и других материалов, подаренных нам природой, будет расти с каждым годом».
«Минимализм умер!» – это девиз архитектора и художника Гарри Нуриева, который вернул миру моду на монохромные интерьеры и мебель необычной формы.
Свою первую работу дизайнер Дима Логинов в области коллекционного дизайна сделал из латуни и бронзы: в мире есть всего 24 экземпляра его экстраординарной вазы Present Perfect.
Ольга Энгель уверена, что «предмет может быть красивым, только если вдохновлен мощными эмоциями». И, глядя на 750 фарфоровых «капель» зеркала Zephyr, с ней невозможно не согласиться.
Светильник Анны Струпинской создан на основе смелой идеи соединить музыкальные и световые волны, чтобы свет, цвет и звук органично переплелись в пространстве.
Все хэндмейд блоки из коллекции «Галя+1» сделаны из террацо — фирменного материала LICK MY BRICK, в котором переплелись природная мраморная галька, кварц и другие камни.
Формула успеха созданного Владимиром Алексеевым бренда HOMERAVE проста: разумное потребление плюс разумная достаточность. И табуреты Birch – идеальное воплощение этой формулы.
Нася Коптева и Саша Браулов из петербургской студии 52factory создали коллекцию ваз-трансформеров «Собор» из акрилового стекла, которую можно считать воплощением строгой красоты русского Севера
Лаконичная эстетика скандинавского дизайна и практичный функционал – вот что лежит в основе коллекции TRÄD, которую Анастасия Кемлер создала в тесном сотрудничестве с компанией UNIKA MØBLÄR.
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