Сделано красиво: визионер-доклад о ренессансе российского предметного дизайна

«Смр.Собака.ru» собрала актуальный трендбук по локальному дизайну: основательница студии дизайна интерьеров «22 Дизайн» Ирина Серебрякова рассказывает, что брать немедленно, за кем следить и во что вкладывать.

Ирина специализируется на проектировании общественных пространств, помогая рестораторам города передавать свою идеологию через интерьеры своих заведений, и делится со зрителями секретами беззатратных переделок пространства своего дома с помощью декоративных приемов. Она считает, что «дизайн будущего – это естественное соединение интерьера и экстерьера. Оно не зависит от законов рынка и основано на разумном потреблении, долговечности и экологичности: ценность дерева, камня, льна и других материалов, подаренных нам природой, будет расти с каждым годом».