Как собака с собакой: собачья жизнь без прикрас

Она открыла городу десятки героев, но оставалась в тени, даже играя главные роли. Оставалась незнакомкой, несмотря на свою яркость и открытость, и молчала, даже когда ее было слышно лучше всех. И мы давно хотели с ней поговорить, но только сегодня перешли от слов к действию. Итак, встречайте: «Собака.ru» задает самые важные вопросы «Собака.ru».
По собачьим меркам четырнадцать лет – уже зрелость, а по меркам «глянцевого» мира – почти старость. Признайся честно: скучаешь по молодости?
Молодость – это то самое время, в котором трава всегда зеленее, мороженое вкуснее, а ночи настолько прекрасны, что расскажи кому – никто не поверит. Прекрасное время, но оно никогда не вернется, поэтому и скучать по нему нет никакого смысла. Все просто было иначе. Я привыкала к городу, город привыкал ко мне, и мы вместе старались создать что-то новое и непривычное для купеческого менталитета. Я дерзила, выпендривалась и придумывала новый язык, откровенно провоцировала сторонников стиля «какбычегонеслучилось» и «чтоскажутлюди», но при этом понимала, что самое важное – это дружелюбие без наносного формализма. Но самое главное – я совсем не изменилась с тех пор. Разве что сарказма в ухмылке добавилось. Я по-прежнему мечтаю изменить мир к лучшему, фантазирую о бесконечной и безусловной любви и продолжаю искать тех, кто смог выскочить за пределы пространства идей и выйти на уверенную территорию их воплощения в решениях – того, чем другие могут не только вдохновиться, но и воспользоваться. Так что нет – я не скучаю по молодости, хотя очень ценю ее, как собственный опыт.
Поделись секретной формулой: что нужно сделать, чтобы тебя везде принимали за своего?
Нет никакого секрета – это навык, которым владеет каждый интеллектуал, который научился не врать. Ни себе, ни окружающим. Я всегда старалась быть честной, никогда не стеснялась задавать неудобные вопросы и ценила искренние ответы. Наверное, эта черта и помогла мне стать «своей» и для модных, и для умных: меня уважали «костюмы» на бизнес-форумах и уличные художники. При этом, в отличие от дядюшки Жени Онегина, который уважать себя заставил, я свое уважение заслужила служением своим идеалам и умением находить общий язык с теми, кто будет читать меня завтра, и с теми, кто принимает важные решения уже сегодня. И вряд ли я успела утратить этот навык за время, которое понадобилось мне на переосмысление: я, как и прежде, ни капли не боюсь плыть против течения и ярлыка «безумная сумасбродка». Как и прежде «стремится к необычному душа», как и прежде умею находить баланс между материальностью мира и его тонкой эфемерностью. И никто не сможет сказать мне: это не твое собачье дело. Потому что мое.
Какое значение в твоем успехе сыграл человеческий фактор?
Чтобы искать городских героев мало думать, как герой – нужно быть героем. Поэтому в моем случае тот самый человеческий фактор – ключевой. Всегда гордилась и горжусь командой, которая собирается под моими знаменами. Это неутомимые охотники за трендами, которые не просто следят за развитием города, но прогнозируют его следующие ходы так точно, что знай про эти таланты шахматные чемпионы, они бы им обзавидовались. И это легко объяснить, когда видишь, что происходит за кулисами и понимаешь: то, что для кого-то просто журнал, для всех кто собирается в редакции и есть жизнь. Такой огромный океан, который аккуратно выбрасывает на берег всех, кто ему не подходит, всех, кто не хочет седлать волны и получать от этого удовольствие, всех, кто не справляется с качкой. Остаются только свои.
Ты сказала, что нужны герои, чтобы найти героев. Но кто он – герой нашего времени?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, чем герой отличается от обычного человека. И, как показывает практика, отличий не так уж много: он не боится смотреть не только вперед, но и вглубь себя, он постоянно движется вперед и принимает решения сердцем. Как видишь, рождение героя чем-то похоже на рождение бабочки – у каждого есть шанс взмахнуть крылом. Достаточно решиться. И решить. А когда решение принято, просто встать и выйти из ряда вон. Потому что это удел героя – он всегда выходит за пределы круга повседневности, потому что ему тесно, скучно и совсем не интересно в рамках и стенах. Потому что ему любопытно узнать, что скрывается за горизонтом. И это любопытство приводит его туда, где думать самостоятельно и иметь свою позицию — необходимость. В любые времена. Как говорил Гораций: «Имей мужество использовать собственный разум». Так что, никому не говори, но героев нужно не столько искать – они сами приходят в этот город – сколько помогать им найти то, что они ищут. Подсвечивать их путь. И главная сложность сегодня даже не в том, что героям приходится быть крайне осторожными и следить за собой, а в том, что их белые доспехи сильно запачканы – дорога добра редко выложена розами. А еще белые доспехи легко спутать с белым пальто.
Все слышали про Самару космическую и туристическую. Но можно ли назвать Самару геройской?
Безусловно! Как и любой другой город. Потому что даже в самых маленьких городках всегда есть хотя бы один человек, который хочет изменить привычную реальность и сделать окружающий его мир хоть немного лучше. Он творит, изобретает или просто сажает цветы у подъезда – теорию малых дел и философию «делай, что должно и будь, что будет» никто не отменял. Но дело даже не в этом: почему-то многим кажется, что герои живут в больших городах, которые сегодня играют роль энергетических центрах. Это правда: чем проще получить энергию для свершений, тем проще их вершить. Но это только одна сторона медали, потому что источники энергии у каждого героя свои: старая половица в подъезде покосившегося домишки в Бузулуке, где живет состарившаяся мама, имеет не меньше шансов разорвать сердце своим скрипом, чем мерцание светофора в центре Токио. Хорошо там, где тебе с тобой хорошо, а Самара предлагает много хорошего: от легендарного волжского гедонизма, который похрустывает пляжным песком, до брутальности рабочих районов Безымянки. Поэтому самарские герои такие разные – просто у каждого из них Самара своя. Но каждую из них можно назвать героической. И каждой из них я могу гордиться. И ты, кстати, тоже. А гордость – хорошее чувство. Оно способствует прогрессу.
У тебя есть какая-то глобальная задача, над решением которой ты работаешь каждый день?
Мне хочется, чтобы мой город становился ярче. Чище. Лучше. Это мой способ делать мир лучше. Такой я видела свою цель раньше. Сегодня она немного изменилась, потому что героям стало немного сложнее. Потому что, когда штормит, очень легко сбиться с курса. Так что я буду строить уютную бухту для самарских героев. С маяком и кофе.
Как считаешь, пауза пошла тебе на пользу?
Разве случайности бывают случайными? Мне кажется, с нами всегда происходит только то, что должно было произойти – с годами понимаешь, что это правило работает, как швейцарские часы. Поэтому эту небольшую паузу я ошибкой не считаю. Тем более иногда они нужны – паузы. Потому что одиночество помогает сконцентрироваться на истинно значимом, а ограничения - лучшее пространство для возделывания души. А кризис, пусть даже локальный, всегда считался самым энергосберегающим отрезком пути для перехода сознания в лучшее состояние. Так что я выбрала идеальный момент, чтобы вернуться и начать путь к переменам. Потому что лучший момент для того, чтобы что-то менять – это сегодня. Я бы даже сказала: прямо сейчас.
Нейросеть Midjourney помогла создать портреты героев завтрашнего дня.
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