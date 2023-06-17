Как собака с собакой: собачья жизнь без прикрас

Она открыла городу десятки героев, но оставалась в тени, даже играя главные роли. Оставалась незнакомкой, несмотря на свою яркость и открытость, и молчала, даже когда ее было слышно лучше всех. И мы давно хотели с ней поговорить, но только сегодня перешли от слов к действию. Итак, встречайте: «Собака.ru» задает самые важные вопросы «Собака.ru».

По собачьим меркам четырнадцать лет – уже зрелость, а по меркам «глянцевого» мира – почти старость. Признайся честно: скучаешь по молодости?

Молодость – это то самое время, в котором трава всегда зеленее, мороженое вкуснее, а ночи настолько прекрасны, что расскажи кому – никто не поверит. Прекрасное время, но оно никогда не вернется, поэтому и скучать по нему нет никакого смысла. Все просто было иначе. Я привыкала к городу, город привыкал ко мне, и мы вместе старались создать что-то новое и непривычное для купеческого менталитета. Я дерзила, выпендривалась и придумывала новый язык, откровенно провоцировала сторонников стиля «какбычегонеслучилось» и «чтоскажутлюди», но при этом понимала, что самое важное – это дружелюбие без наносного формализма. Но самое главное – я совсем не изменилась с тех пор. Разве что сарказма в ухмылке добавилось. Я по-прежнему мечтаю изменить мир к лучшему, фантазирую о бесконечной и безусловной любви и продолжаю искать тех, кто смог выскочить за пределы пространства идей и выйти на уверенную территорию их воплощения в решениях – того, чем другие могут не только вдохновиться, но и воспользоваться. Так что нет – я не скучаю по молодости, хотя очень ценю ее, как собственный опыт.