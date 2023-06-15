От магазина до бара: эволюция сети Vinoteca Friendly Wines от первого лица

В интервью редакции «Смр.Собака.ru» дружелюбный винотекарь Алексей Шиповский рассказал, как он и его команда пришли к открытию Friendly Wines Bar, и почему этот формат можно считать естественной эволюцией экосистемы, которую они строят с момента открытия первой Vinoteca Friendly Wines.

Несколько лет назад команда Vinoteca Friendly Wines открыла свой первый магазин. Потом еще один. А потом мы добавили к своим новым магазинам кухню, чтобы можно было пообедать с букетом, который помогли выбрать наши консультанты. Fast casual, минимум сервисного взаимодействия у стола и полное отсутствие продажи напитков «по бокалам» - вот три фактора, которыми наши кафе отличались от полноценных заведений. Мысль о том, что людям трудно «пробовать бутылками» все чаще звучала на наших совещаниях: мы прекрасно понимали, что, начиная с определенной суммы, людям трудно решиться на тест незнакомого сорта или региона, поэтому искали возможность упростить этот процесс. И решили, что лучшим вариантом станет открытие винного бара.

Friendly Wines Bar – это логичное продолжение развития нашей концепции. У этого формата есть несколько жирных плюсов, но начать хочется с главного для нашей команды: здесь можно будет пробовать все представленные в меню сорта и регионы, а это одно из главных требований к развитию культуры потребления в нашей сфере – возможность пробовать, сравнивать оттенки вкусов и искать «свой» букет.

Еще один плюс Friendly Wines Bar – это полноценная кухня, которую нашему бару обеспечивает команда кафе «Искра». Честно говоря, нам даже не пришлось ломать голову, выбирая партнера для коллаборации: я давно знаком с собственниками «Искры», мне очень импонирует их подход к делу и системность, которая похожа на нашу. Поэтому на нашей прекрасно оснащенной кухне будут готовить повара «Искры», известные своими высокими стандартами. А для любителей обедов на свежем воздухе работает наш стильный и уютный «летник».

Дорога от мысли «нужна возможность пробовать» до реализации этой идеи получилась не очень простой. Но тут нам помогли наши рабоче-познавательные путешествия по стране: однажды в Питере коллеги рассказали про Coravin – инструмент, который дает возможность разливать напитки по бокалам, не открывая бутылки. Конечно, мы и сами давно знали о том, что такой инструмент существует, но нам рассказали о «барной» модификации, которая намного проще и дешевле, чем стационарная.

Еще один ключевой фактор, без которого мы бы сейчас не говорили про открытие, – это экоструктура, которую мы создали за несколько лет своей работы в Самаре. И я говорю не только про сеть заведений, а про команду и атмосферу в этой команде - каждый из нас не боится делиться знаниями и учиться новому. Я бы сказал, что у нас получилось построить свой маленький мир в этом большом городе на Волге.

Я могу только улыбнуться в ответ на вопрос, чего больше в формате Friendly Wines Bar: бизнес-модели или желания развивать себя как амбассадора культуры? Потому что одно не может существовать без другого: если не думать о прибыли, не получится создать успешную систему. Я видел очень много попыток создания бизнеса просто «для себя» или «по фану» - все они закончились не очень хорошо. С другой стороны, если бы мы думали только про экономику, мы бы спокойно остановились на магазинах. Но нам нужна была такая площадка, как Friendly Wines Bar, именно с точки зрения эволюции вкуса потребителей. Так что, если бы этого места не было, нам бы пришлось его придумать: мы просто не могли не открыться.

Для меня самое сложное в открытии новой площадки – пережить ремонт. Всю эту суету с подрядчиками, материалами и обязательными непредвиденными ситуациями. В процессе работы над Friendly Wines Bar мы поменяли все, что было в старом здании: от крыши до канализации. Это очень большая работа, которая требует постоянного вовлечения: здесь каждый процесс новый, поэтому его нельзя перевести в бизнес-процесс или систему. И тут снова похвалюсь нашей прекрасной командой! Сейчас я сильно загружен решением стратегических задач, поэтому мне очень жаль, что я, как в старые добрые времена, не могу сам стоять за стойкой. Но я вижу, как с этим справляется наша команда, и меня это очень радует. Наша система развивается, что и было одной из главных задач с самого начала – создать автономную экоструктуру, которая будет развиваться и взрослеть.

Преимущество Самары в том, что это туристический город. Особенно летом: на четыре теплых месяца трафик заметно вырастает. Поэтому рестораторы любят лето: когда на улице солнце, люди выходят из своих квартир и приходят к нам. И вы приходите – чего дома сидеть?