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Как сохранить вау-сервис, доверие гостей и (что важно!) команду, когда меняется вывеска на фасаде? Отвечают Наталия Горкина и Дарья Горловская из отеля «Реальянс»!

Почти два десятилетия отель на Ново-Садовой ассоциировался с международной компанией, но трансформация в 2022 году доказала: премиум-класс создают именно люди. Генеральный директор Наталия Горкина и директор по персоналу отеля «Реальянс» Дарья Горловская рассказали, как команда пережила бесшовный ребрендинг, почему сверхчестность по отношению к сотрудникам — реальная суперсила и каким будет новый масштабный оздоровительный и спа-отель «Дачные грезы».

Наталья Горкина

Наталья Горкина

Дарья Горловская

Дарья Горловская 

«Комфортные условия труда, забота о гостях начинаются с заботы о персонале»  

Почти два десятилетия под прямым управлением Marriott International — это огромный бэкграунд. Переход от бренда «Ренессанс» к «Реальянсу» летом 2022 года стал серьезной проверкой на прочность? Как отель пережил этот вызов и почему уход международной сети стал для вас точкой роста?

Наталия: С самого открытия в 2003 году отель почти 19 лет работал под прямым управлением компании Marriott International. Летом 2022 года перед нами встала амбициозная задача: нужно было не просто сменить вывеску с «Ренессанс» на «Реальянс», но и сделать этот процесс абсолютно бесшовным, чтобы гости не почувствовали никаких дискомфортных изменений. И нам это удалось! Уход международной сети не стал трагедией — он превратился в точку роста и закалил команду. Сегодня отель входит в сеть ActivHotels, созданную профессионалами с многолетним опытом работы в международных гостиничных цепочках. 

Но самое главное — мы сохранили весь менеджмент и персонал. Все фундаментальные компоненты нашего успеха остались прежними: компания-собственник, сильнейшая команда, бескомпромиссные стандарты качества и непреложное стремление предоставлять сервис мирового уровня.

Кадровый дефицит и высокая текучесть стали нормой для отрасли? И как вы с ними боретесь?

Дарья: Действительно, сегодня для сервисных отраслей стало типичным явлением, когда значительная часть сотрудников меняет работу в течение первого года, а выгорание затрагивает линейный персонал. В этих условиях мы принципиально пересмотрели подход к управлению: ключевая роль теперь отводится линейным менеджерам. Именно они ежедневно формируют рабочую атмосферу и задают правила игры.

Менеджер больше не контролер — это наставник. Его главная задача — создавать условия для роста: участвовать в подборе, бережно сопровождать адаптацию и давать регулярную развивающую обратную связь.

Мотивация в отеле строится на признании личного вклада. Мы поощряем клиентоориентированность и чуткое понимание потребностей каждого гостя. Когда сотрудник вкладывает в сервис душевное тепло и собственную индивидуальность, услуга приобретает ту самую уникальную дополнительную ценность, за которой к нам возвращаются снова и снова.

Для молодых специалистов классическая карьерная лестница часто кажется слишком скучной. Что вы им предлагаете?

Дарья: Очевидно, что отель — это среда с большим количеством профессиональных направлений и возможностью внутренней мобильности. Сотрудник может развиваться в сервисе, продажах, маркетинге, операционном управлении или смежных функциях, не покидая организацию. Однако этот потенциал редко доносится до самих сотрудников. Для новых поколений важно видеть не только текущую роль, но и возможные траектории развития внутри компании.

Кроме того, мы развиваем культуру «открытых дверей». Каждый — от горничной до администратора — может напрямую прийти к генеральному директору или топ-менеджеру с идеей или вопросом. В «Реальянсе» инициатива не просто приветствуется, она реально воплощается в жизнь.

На самарском рынке труда отелям приходится соперничать не только между собой, но и с ретейлом, сферой информационных технологий и общепитом. Какие сильные стороны есть у вас?

Дарья: Наша главная суперсила — абсолютная честность и репутация надежного работодателя. «Реальянс» гарантирует стопроцентную прозрачность: у нас полностью «белая» зарплата и выплаты день в день без задержек, социальный пакет с оплачиваемыми отпусками, больничными, надбавками за ночные смены и праздники, бесплатное сбалансированное питание в собственном ресторане для персонала, профессиональная химчистка униформы, современные стильные раздевалки и зоны отдыха.

Комфортные условия труда, забота о гостях начинаются с заботы о персонале. Индустрия гостеприимства держится на людях, и наша главная философия неизменна: «Люди на первом месте».

«Мы решили возродить курортные традиции старой Самары» 

В 2023 году номерной фонд отеля прошел полную реновацию. Какими проектами отель удивит Самару в ближайшем будущем?

Наталия: Мы не останавливаемся. Отель развивает программы лояльности — например, карту «Три столицы», которая дает нашим клиентам привилегированные условия в отелях Москвы, Санкт-Петербурга и Самары.

Но наш самый масштабный проект прямо сейчас — это строительство второй очереди: термального спа-отеля «Дачные грезы».

В чем концепция этого пространства?

Наталия: Исторически территория за Загородным парком была любимым местом дачного отдыха волжской купеческой знати. Мы решили возродить эти курортные традиции старой Самары.

В «Дачных грезах» появятся термальные комплексы, хаммамы, купели, традиционная баня «по-черному», уличный подогреваемый бассейн, действующий круглый год, и светомузыкальный фонтан. Это будет не просто инфраструктура отеля, а новая точка притяжения на карте города.

Если сформулировать главную цель команды «Реальянса» на ближайшие годы — какая она?

Наталия: Удовлетворять ожидания гостя, развиваться и инвестировать в персонал. Будем и дальше вкладываться в обучение и мотивацию команды, ведь именно от них зависит, захотят ли гости вернуться к нам снова.

Текст: Ксения Возгорькова 
Фото: Архивы пресс-служб

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