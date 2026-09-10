Как сохранить вау-сервис, доверие гостей и (что важно!) команду, когда меняется вывеска на фасаде? Отвечают Наталия Горкина и Дарья Горловская из отеля «Реальянс»!

«Комфортные условия труда, забота о гостях начинаются с заботы о персонале»

Почти два десятилетия под прямым управлением Marriott International — это огромный бэкграунд. Переход от бренда «Ренессанс» к «Реальянсу» летом 2022 года стал серьезной проверкой на прочность? Как отель пережил этот вызов и почему уход международной сети стал для вас точкой роста?

Наталия: С самого открытия в 2003 году отель почти 19 лет работал под прямым управлением компании Marriott International. Летом 2022 года перед нами встала амбициозная задача: нужно было не просто сменить вывеску с «Ренессанс» на «Реальянс», но и сделать этот процесс абсолютно бесшовным, чтобы гости не почувствовали никаких дискомфортных изменений. И нам это удалось! Уход международной сети не стал трагедией — он превратился в точку роста и закалил команду. Сегодня отель входит в сеть ActivHotels, созданную профессионалами с многолетним опытом работы в международных гостиничных цепочках.

Но самое главное — мы сохранили весь менеджмент и персонал. Все фундаментальные компоненты нашего успеха остались прежними: компания-собственник, сильнейшая команда, бескомпромиссные стандарты качества и непреложное стремление предоставлять сервис мирового уровня.

Кадровый дефицит и высокая текучесть стали нормой для отрасли? И как вы с ними боретесь?

Дарья: Действительно, сегодня для сервисных отраслей стало типичным явлением, когда значительная часть сотрудников меняет работу в течение первого года, а выгорание затрагивает линейный персонал. В этих условиях мы принципиально пересмотрели подход к управлению: ключевая роль теперь отводится линейным менеджерам. Именно они ежедневно формируют рабочую атмосферу и задают правила игры.

Менеджер больше не контролер — это наставник. Его главная задача — создавать условия для роста: участвовать в подборе, бережно сопровождать адаптацию и давать регулярную развивающую обратную связь.

Мотивация в отеле строится на признании личного вклада. Мы поощряем клиентоориентированность и чуткое понимание потребностей каждого гостя. Когда сотрудник вкладывает в сервис душевное тепло и собственную индивидуальность, услуга приобретает ту самую уникальную дополнительную ценность, за которой к нам возвращаются снова и снова.

Для молодых специалистов классическая карьерная лестница часто кажется слишком скучной. Что вы им предлагаете?

Дарья: Очевидно, что отель — это среда с большим количеством профессиональных направлений и возможностью внутренней мобильности. Сотрудник может развиваться в сервисе, продажах, маркетинге, операционном управлении или смежных функциях, не покидая организацию. Однако этот потенциал редко доносится до самих сотрудников. Для новых поколений важно видеть не только текущую роль, но и возможные траектории развития внутри компании.

Кроме того, мы развиваем культуру «открытых дверей». Каждый — от горничной до администратора — может напрямую прийти к генеральному директору или топ-менеджеру с идеей или вопросом. В «Реальянсе» инициатива не просто приветствуется, она реально воплощается в жизнь.

На самарском рынке труда отелям приходится соперничать не только между собой, но и с ретейлом, сферой информационных технологий и общепитом. Какие сильные стороны есть у вас?

Дарья: Наша главная суперсила — абсолютная честность и репутация надежного работодателя. «Реальянс» гарантирует стопроцентную прозрачность: у нас полностью «белая» зарплата и выплаты день в день без задержек, социальный пакет с оплачиваемыми отпусками, больничными, надбавками за ночные смены и праздники, бесплатное сбалансированное питание в собственном ресторане для персонала, профессиональная химчистка униформы, современные стильные раздевалки и зоны отдыха.

Комфортные условия труда, забота о гостях начинаются с заботы о персонале. Индустрия гостеприимства держится на людях, и наша главная философия неизменна: «Люди на первом месте».