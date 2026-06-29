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Перезагрузка на волжском берегу: отпуск возможен, не выезжая из Самары (и Алина Герман это подтверждает!)

Закрываем ноутбуки и отменяем работу — лето создано совершенно для других вещей! Например (и это нам подсказала Алина Герман, генеральный менеджер «Лотте Отель Самара»!), для проводов волжских закатов, неспешных завтраков с бокалом игристого, целого дня в спа и отдыха в номере. Подтверждаем: отпуск возможен даже не выезжая за пределы города!

Исторический центр города и Волга — ваши ближайшие соседи. Как это соседство влияет на внутреннюю атмосферу отеля летом?

Знаете, город в это время становится по-настоящему живым, наполненным прогулками, фестивалями и вечерними встречами на набережной. И это ощущение легкости естественным образом отражается и на атмосфере отеля: здесь становится больше света, неспешных завтраков и ужинов на террасе. Гости чаще выбирают не просто деловые поездки в Самару, а возможность замедлиться и почувствовать ритм того самого волжского лета.

Ощущаете ли вы, как меняются запросы ваших гостей в летний сезон?

Летом гости более эмоциональны в своих запросах: если в течение года акцент часто делается на функциональность и скорость, то летом люди ищут впечатления, комфорт и красивые сценарии отдыха. Появляется запрос на гастрономию, на открытые пространства, на атмосферу отпуска даже в рамках короткой поездки или выходных в собственном городе. Многие хотят прожить эмоции, как в маленьком путешествии (при этом не уезжая далеко!).

Интересно про завтраки, потому что завтраки в отпуске (даже на пару дней!) — это особый ритуал! Почему выбран именно формат шведского стола?

Формат шведского стола дает гостям свободу в настроении и в выборе. Кто-то хочет легкий завтрак с фруктами и бокалом игристого, а кто-то — начать день с более сытных позиций. И, конечно, летом особенно приятно завтракать неспешно, с видом на просыпающийся город.

Ресторан «Терраса» — одна из главных фишек отеля. Какая гастроистория будет разворачиваться здесь в этом сезоне? 

У нас есть традиция: каждый сезон команда ресторана обновляет меню, чтобы оно отражало настроение времени года и сезонность продуктов. И этим летом гостей также будут ждать новинки! 

«Легкая гастрономия» летом — это запрос на правильное питание или комфорт-фуд? Или и на то, и на другое?

Летом хочется питаться легко и свежо, но при этом не отказываться от удовольствия и ярких вкусов. Поэтому современная «легкая гастрономия» — это баланс: свежие продукты, понятные вкусы, эстетика подачи и ощущение удовольствия без тяжести.

Какие блюда можно назвать синонимом «самарского лета»?  

Конечно, блюда из волжской рыбы и сезонных томатов!

Есть ли у отеля свой «летний манифест»? Какие три вещи обязательно должен сделать гость в ваших стенах до конца августа?

Во-первых, обязательно встретить красивый закат! Во-вторых, позволить себе длинный летний завтрак без спешки. И в-третьих, хотя бы на один вечер полностью переключиться на отдых, будь то ужин, поход в спа или сон в номере отеля.

Сегодня Самара — достойная альтернатива классическим курортам — гости из столицы и других городов приезжают сюда за атмосферой отдыха на Волге, прекрасными закатами, локальной гастрономией и особым ритмом жизни. Мы живем в настоящем городе-курорте — рады быть неотъемлемой частью этого настроения.

Текст: Ксения Возгорькова 
Фото: Архивы пресс-служб

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