Перезагрузка на волжском берегу: отпуск возможен, не выезжая из Самары (и Алина Герман это подтверждает!)

Исторический центр города и Волга — ваши ближайшие соседи. Как это соседство влияет на внутреннюю атмосферу отеля летом?

Знаете, город в это время становится по-настоящему живым, наполненным прогулками, фестивалями и вечерними встречами на набережной. И это ощущение легкости естественным образом отражается и на атмосфере отеля: здесь становится больше света, неспешных завтраков и ужинов на террасе. Гости чаще выбирают не просто деловые поездки в Самару, а возможность замедлиться и почувствовать ритм того самого волжского лета.

Ощущаете ли вы, как меняются запросы ваших гостей в летний сезон?

Летом гости более эмоциональны в своих запросах: если в течение года акцент часто делается на функциональность и скорость, то летом люди ищут впечатления, комфорт и красивые сценарии отдыха. Появляется запрос на гастрономию, на открытые пространства, на атмосферу отпуска даже в рамках короткой поездки или выходных в собственном городе. Многие хотят прожить эмоции, как в маленьком путешествии (при этом не уезжая далеко!).

Интересно про завтраки, потому что завтраки в отпуске (даже на пару дней!) — это особый ритуал! Почему выбран именно формат шведского стола?

Формат шведского стола дает гостям свободу в настроении и в выборе. Кто-то хочет легкий завтрак с фруктами и бокалом игристого, а кто-то — начать день с более сытных позиций. И, конечно, летом особенно приятно завтракать неспешно, с видом на просыпающийся город.

Ресторан «Терраса» — одна из главных фишек отеля. Какая гастроистория будет разворачиваться здесь в этом сезоне?

У нас есть традиция: каждый сезон команда ресторана обновляет меню, чтобы оно отражало настроение времени года и сезонность продуктов. И этим летом гостей также будут ждать новинки!