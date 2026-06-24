Вот шесть мест, где жить и отдыхать в Самарской области

На архитектурной карте Самары отель «Реальянс» выделяется своим авангардным силуэтом, напоминающим (открыто и без стеснений!) о статусе города как космической столицы. Этот футуристичный «корабль» диктует свои стандарты гостеприимства, где эстетика будущего миксуется с абсолютным комфортом.

Первое, на что обращаем внимание, — кровати с удобными матрасами и мягким, приятным постельным бельем. Открываем глаза после тотальной перезагрузки и встречаем новый день с панорамными видами на Волгу и центр города, а после — отправляемся пробовать локальные специалитеты (и не только!) в ресторан «Астромарин». Да, это тот самый случай, когда высокая кухня находится буквально у двери номера. Ритм жизни в «Реальянсе» не ограничен формальностями — круглосуточный фитнес-клуб R-Fitness, бассейн и спа-зона с сауной доступны без перерывов и выходных. Расслабиться и восстановиться можно в бассейне и сауне, а после зоны для загара выйти с ощущением того, что побывал на курорте (а так оно и есть!). Тем, кому пока не до отдыха, в отеле предлагают гибкие пространства-трансформеры для проведения мероприятий. Площадки легко подстраиваются под любые задачи: от приватных переговоров до масштабных конференций и свадеб.

ул. Ново-Садовая, 162в

«Альфа Глэмпинг»