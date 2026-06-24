Вот шесть мест, где жить и отдыхать в Самарской области

Надо остановиться! И у нас для этого есть ровно шесть мест (в городе и по области!). Ищите их здесь, на нашем сайте, и в новом — дико красивом! — гиде «Что Где Делать» в Самаре и Тольятти.
«Реальянс»
На архитектурной карте Самары отель «Реальянс» выделяется своим авангардным силуэтом, напоминающим (открыто и без стеснений!) о статусе города как космической столицы. Этот футуристичный «корабль» диктует свои стандарты гостеприимства, где эстетика будущего миксуется с абсолютным комфортом.
Первое, на что обращаем внимание, — кровати с удобными матрасами и мягким, приятным постельным бельем. Открываем глаза после тотальной перезагрузки и встречаем новый день с панорамными видами на Волгу и центр города, а после — отправляемся пробовать локальные специалитеты (и не только!) в ресторан «Астромарин». Да, это тот самый случай, когда высокая кухня находится буквально у двери номера. Ритм жизни в «Реальянсе» не ограничен формальностями — круглосуточный фитнес-клуб R-Fitness, бассейн и спа-зона с сауной доступны без перерывов и выходных. Расслабиться и восстановиться можно в бассейне и сауне, а после зоны для загара выйти с ощущением того, что побывал на курорте (а так оно и есть!). Тем, кому пока не до отдыха, в отеле предлагают гибкие пространства-трансформеры для проведения мероприятий. Площадки легко подстраиваются под любые задачи: от приватных переговоров до масштабных конференций и свадеб.
ул. Ново-Садовая, 162в
«Альфа Глэмпинг»
С ними мы никуда не спешим! Памятнику природы — Подвальским террасам — крупно повезло с соседями: именно здесь находится «Альфа Глэмпинг» — проект, который объединяет заботу об экологии, комфортный отдых (даже в палатках!) и безусловную любовь — к природе, гостям и команде.
В село Подвалье едут со всей страны — и это не громкие слова: туристы ценят «Альфа Глэмпинг» за открытый подход, пет-френдли-сервис и атмосферу спокойного отдыха. Гостей ждут футуристические комфортабельные палатки «Альфа» и «Типи», а также теплые домики «Кото», доступные для аренды круглый год. Архитектура проекта бережно интегрирована в ландшафт, а внутри царит абсолютный комфорт: дизайнерский минимализм, мягкие постели, простыни с подогревом и небольшие, но крайне уютные террасы, созданные для утреннего кофе с видом на меловые холмы.
День в глэмпинге похож на конструктор: можно устроить велозаезд до вершины Подвальских террас — горы Ильинка (помним, что тут «стоп-зона» для квадроциклов, мотоциклов и прочего транспорта!), отправиться в сап-заплыв по протокам, понаблюдать за сурками или попрактиковать искусство «ничегонеделания» в гамаках у воды. Но финальный аккорд всегда неизменен — баня, горячий чан и тихий вечер у костровой зоны — все то, что тут называют ценными «альфа-моментами».
с. Подвалье
«Ласточка»
Манифестируем: яхтинг — далеко не просто хобби, а полноценный стиль жизни! Всем, кто любит (и умеет!) отдыхать на воде, записать важное: в 15 минутах от центра Самары есть яхт-клуб «Ласточка».
Это место приспособленно не только для стоянки и хранения судов, но и для проведения мероприятий — от камерных гастровечеров до свадеб с размахом. Круглосуточная система безопасности позволяет гостям полностью отключиться от внешнего и сосредоточиться на том, что действительно важно — в моменте. Главное «да!» этого спота — удачно подобранная локация: всего пара минут от причала, и вот она — открытая Волга! Современная гавань способна принять до 60 судов длиной до 40 метров: «Ласточка» берет на себя все технические заботы — от летнего размещения у понтонов и зимнего хранения в специализированном ангаре до сложного апгрейда катеров и подъема судов весом до 40 тонн. Но техническое совершенство здесь — это база: настоящая магия кроется в деталях! Панорамный ресторан с видом на воду предлагает доставку блюд и ледяного игристого прямо на борт. Выезжаем! Для тех, кто предпочитает берег, «Ласточка» работает в формате загородного клуба: ухоженная зеленая зона, камерные беседки у воды, детская площадка и главная фишка — бани на воде!
ул. Белорусская, 128Г
«Волга»
Быть в Самаре и пройтись под парусом — то самое впечатление, которое может подарить наш город. Чтобы закрыть гештальт, переправляемся на остров Рождественский, в яхт-клуб «Волга», который по праву можно считать наследником вековых яхтенных традиций. Выйти на воду под парусам в первый раз помогут настоящие профи, а владельцев яхт и речных путешественников всегда ждут гостевой причал и сезонная стоянка. Комфортный отдых — база, не меньше!
о. Рождественский
«Чайка»
Все на Зелененький! Круглогодичная турбаза «Чайка» — микс из дикой заволжской природы и комфорта, к которому мы так привыкли. План на день такой: просыпаемся под шум волн в А-фрейм домиках с панорамными окнами, загораем на песчаном пляже (его длина — около километра!) и освежаемся в подогреваемом бассейне. О логистике можно не переживать — от причала на Красной Глинке на остров курсируют паромная переправа, водный трамвайчик и такси, а в зимнее время — воздушная подушка.
о. Зелененький
«Рыбацкая хижина»
Вот так наборчик! Сосновый бор, рыбалка, блюда из дичи — все это ищем на базе отдыха «Рыбацкая хижина». Здесь каждая мелочь продумана так, чтобы гости могли выдохнуть и наконец-то отложить телефоны (пока, рабочие чаты!). Но главный секрет тут, конечно, кроется в ресторане. В интерьере — фьюжн, в меню — фирменные колбаски из кабана и пельмени с косулей, спринг-роллы с копченым окунем и творожным сыром, стейк филе-миньон — в общем, отказываемся от диеты до возвращения в город. Где искать это место? На Кутулукском водохранилище — точке сбора самарских рыбаков и охотников. Сезон тут не заканчивается круглый год, так что неважно, январь на дворе или июль. Думать над выбором «всего самого нужного» не придется: лодки и снасти выдают напрокат. За помощью и советом можно обратиться к опытным егерям (спойлер: домой с пустыми руками не возвращаемся!).
Кутулукское водохранилище
Текст: Ксения Возгорькова, Кирилл Ляхманов
Фото: Архивы пресс-служб
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