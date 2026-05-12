«Архитектурные излишества» по-волжски: Павел Гнилорыбов о своей поездке в Самару

Павел Гнилорыбов уже сбился со счета, сколько раз он бывал в Самаре (семь или восемь, но это не так уж и важно!). И вот он снова был тут: Собака.ru попросила историка, основателя и главного редактора проекта «Архитектурные излишества» поделиться ключевыми открытиями и наблюдениями за событиями из жизни города на Волге. Здесь про высокое искусство, Заволгу (гастрономическую и реальную!) и наших слонов.
Музейный трип
Здорово, что в Самаре появились филиал Третьяковской галереи и обновленная «Виктория», теперь можно прилетать в город раз в два-три месяца под новую событийную программу. В этот раз долго рассматривал картины на выставке про Волгу в филиале Третьяковки: от истока в Тверской области до Каспийского моря эта река такая разная! Об этом, наверное, будет моя следующая лекция в Самаре.
Прогулялись по набережной, зашли в Музей Модерна, где на втором этаже на выставке новых коллекционеров обнаружили мантру «Волга, Волга, успокой нас ненадолго».
Самарские слоны
В этот раз мы прилетели в Самару на пару дней с моей девушкой, которая здесь ранее не бывала. Так что тут скорее пользовались старыми наработками. Сходили к Дому со слонами – я его очень люблю! Помню, перелазил через забор еще в те времена, когда особняк находился в печальном состоянии. Сделали пятьдесят тысяч шагов по историческому центру: полюбовались открыточными видами, заглянули во дворики, оценили Фахверковый дом, дошли до верхней части Арцыбушевской, где уже начинается плотная многоэтажная застройка, восхищались цветущими деревьями в районе музея Ленина.
Волжские специалитеты
Сходили в «Кухмистерскую», побывали «На дне» и пообедали в новом ресторане «Заволга». Мы дружим с Евгением Реймером – стараюсь тестировать все его новые заведения. Недавно он запустил аудиогид по хлебной столице – надо будет ознакомиться с ним в следующий раз.
Реальная Заволга
С самарским мещанином Андреем Кочетковым мы побывали на острове Проран, где внимательно разглядывали лошадей, овец, сосны и озера. То, что у Самары есть такая Заволга с совершенно иным настроением, очень радует.
Районы, кварталы
Дворики в историческом центре можно прочесывать бесконечно, всякий раз удивляясь новым вещам. В одну из следующих поездок, наверное, попробую разобраться, как живут в районе условного Юнгородка, но, кажется, там совершенно обычные «спальники», которые в России мало чем отличаются в Челябинске, Красноярске и Ставрополе.
Когда-то было много страшилок по поводу Крутых Ключей: в 2020 году я ездил туда специально. Да, с высоты выглядит не особенно аппетитно, но с точки зрения пешехода – вполне нормально: есть зелень и детские площадки. Для первого жилья – неплохо (и уж точно лучше сорокаэтажек!).
По области
Большие (бОльшие, а не большИе) надежды я возлагаю на Самарскую область, которую практически не знаю – два раза был в Сызрани, два раза – в Тольятти, а вот на днях добрался до Чапаевска. А регион сильно больше и интереснее – буду исправляться.
Самара навсегда
Хочется побольше приведенных в порядок домиков. Да и Ленинградская уже кажется довольно «уставшей» пешеходкой из 2000-х, но – с другой стороны – она надежная и вечная. Всегда надо смотреть на экономику региона и ее возможности: москвичи часто жалуются, что в метро интервалы между поездами не две минуты, но это уже абсолютная оторванность от жизни. Самара будет всегда, и Волга будет всегда, и легендарный шагающий робот «Куйбышевец» тоже будет всегда.
Фото: Павел Гнилорыбов, Михаил Денисов
