«Архитектурные излишества» по-волжски: Павел Гнилорыбов о своей поездке в Самару

Здорово, что в Самаре появились филиал Третьяковской галереи и обновленная «Виктория», теперь можно прилетать в город раз в два-три месяца под новую событийную программу. В этот раз долго рассматривал картины на выставке про Волгу в филиале Третьяковки: от истока в Тверской области до Каспийского моря эта река такая разная! Об этом, наверное, будет моя следующая лекция в Самаре.

Прогулялись по набережной, зашли в Музей Модерна, где на втором этаже на выставке новых коллекционеров обнаружили мантру «Волга, Волга, успокой нас ненадолго».

Самарские слоны