Десять лет в круизе: крупный сервис бронирования речных и морских путешествий «Круиз.онлайн» отмечает юбилей

Семь футов под килем и попутного ветра! Да, мы не ругаемся – мы поздравляем! Сервис онлайн-бронирования речных и морских круизов «Круиз.онлайн» 18 февраля отметит свой День рождения.

Десять лет, четырнадцать тысяч маршрутов, сотни тысяч упакованных чемоданов и еще больше счастливых путешественников – команда сервиса доказала – выбрать круиз онлайн сегодня так же просто, как и заказать пиццу на вечер. И широкая география – от тихих речных плесов Волги и Енисея до морских просторов Средиземноморья и Азии – подтверждает: ходить в круизы – вообще не скучно!