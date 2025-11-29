руководитель Центра баланса красоты и здоровья Time4me

Недавно я сделала одно важное – по крайней мере, для своей семьи! – открытие: познакомилась с экоотелем «Маяк». Этот круглогодичный загородный комплекс посоветовала мне одна знакомая, которая давно живет и работает в Москве: она отметила, что часто останавливается там, приезжая в Самару.

Инспектировать локацию мы отправились с мужем и дочерью – Андрей с Полиной встречали меня в аэропорту, и мы решили сделать остановку в «Маяке». И ни на секунду не пожалели о своем решении! Чистый воздух, живописные виды и непривычная для нас, привыкших к шуму мегаполиса, тишина – для камерного семейного отдыха нам бы хватило и этого, но «Маяк» предлагает гораздо больше!

На территории работает роскошный развлекательный центр с парком аттракционов: я сама с удовольствием вспомнила детство, катаясь на бамперных машинках, чего уж говорить о ребенке – Полина была на седьмом небе от счастья. Тем более, что после аттракционов мы всей семьей отправились в SPA-зону с большим бассейном, джакузи, сауной из кедровой плитки, чашей со снежной крошкой и хамамом. А после спа-процедур нас ждал уютный ресторан, где мы с Андреем оценили концепцию «Четыре огня»: она помогла нам открыть новые грани вкуса традиционных славянских блюд, которые здесь медленно томят в русской печи. А Полине понравился кулинарный мастер-класс, на котором ее научили готовить настоящую неаполитанскую пиццу.

Домой мы вернулись на следующий день – отдохнувшие и полные сил. Роскошный сервис и смена обстановки помогла мне восстановить силы и подарить себе небольшую перезагрузку. Так что на семейном совете мы решили нанести повторный визит в «Маяк» в ближайшее время. И подумываем о том, чтобы провести здесь новогодние каникулы!