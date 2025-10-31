Наталья Денисова: «Да, я всегда хотела быть первой. И также хотела, чтобы первым в туризме был и наш город»

Путешествия по Волге (и далеко за ее пределы!) крепко вшиты в ДНК самарцев во многом благодаря ей: Наталья Денисова уже около сорока лет работает в сфере туризма и помогает жителям и гостям города находить, изучать и открывать для себя новое и ранее неизведанное. Собака.ru встретилась с генеральным директором регионального туристического оператора «Спутник-Гермес», который в этом году отметил свое двадцатишестилетие: поговорили про Самару как круизный хаб и город-курорт, острые впечатления от поездок и туристическое (читать: оптимистичное!) будущее.
«Это была совсем другая жизнь: деньги не стояли на первом плане, их место занимало удовольствие»
Мы встречаемся с вами сразу после Дня туризма. Как вы его отмечали в компании и в семье?
Мы всегда празднуем День туризма в нашей компании: собираемся вместе на корпоративных выездах. Правда в этом году в связи с погодными условиями мы отмечали профессиональный праздник в офисе. А что касается семьи, то все мои родные работают в сфере туризма: этот день был таким активным, что мы даже не успели его отметить.
Насколько туристическое комьюнити сплоченное? Есть ли у вас традиция, как, например, у архитекторов, собираться на профессиональных праздниках?
Раньше с этим было проще: было туристическое сообщество, руководители крупных компаний со всей России собирались вместе, обменивались опытом и знаниями. Сейчас туризм абсолютно другой: он, по большей части, про коммерцию и соперничество.
За кем наблюдаете из молодых и суперновых?
В моем понимании слово «наблюдать» здесь не совсем уместно, потому что если я наблюдаю, то должна действовать: предлагать сотрудничество, помогать и делиться своим опытом. Но так как молодые пытаются добиваться всего сами и считают, что они все знают и умеют, то им вовсе не требуется мое наставничество.
Если сейчас во главу угла ставятся деньги, то какие ценности были в основе бизнеса тогда, двадцать шесть лет назад, когда «Спутник-Гермес» только появился в городе?
Самым главным была душа, а еще стремление быть первой в своем деле. Я видела, как развивалась сфера туризма: от полетов на один день в столицы союзных республик до открытия границ и путешествий по всему миру ради заграничного шопинга. Это была совсем другая жизнь: деньги не стояли на первом плане, их место занимало удовольствие.
Со временем стало сложнее удивлять людей?
Не могу сказать, что сложнее. Зачастую просто не знаешь, куда отправить человека: Мальдивы, Сейшелы, Маврикий, Австралия, Новая Зеландия – доступно вообще все. Единственная проблема сейчас – логистика перелета и, соответственно, стоимость путешествия.
Вы, как мне показалось, с ностальгией говорите о прошлом. Скучаете по началу нулевых и десятым?
Нет. Считаю, что каждый период жизни надо прожить и никогда ни о чем не жалеть. Сначала был один этап, сейчас – другой, к которому просто надо адаптироваться. Да, география путешествий сузилась: сегодня путешествия в те же Европу и Америку стали достаточно сложными. Люди приходят к нам и говорят: «А куда ехать-то? Ехать некуда!» Хотя это вовсе не так.
«В бизнесе нельзя долго думать. Можно и нужно просчитывать риски, но важно быстро принимать решения. Иначе тебя обгонят»
Выбирая между туризмом по России и заграничным туризмом, что бы вы выбрали?
Честно?
Честно.
Заграничный. Он про впечатления и сервис. Камчатка, Байкал, Алтай – в этих местах очень красиво, там есть на что посмотреть. Но лично я воспринимаю это как «свое», отчетливо понимаю, что нахожусь в своей стране. А вот за ее пределами получаю иные впечатления.
Многие отмечают, что сервис в Европе слабее, чем в России. Для вас это так?
Нет, просто я заранее знаю, куда пойду, где буду есть, а где – жить. В этих местах сервис всегда на высоком уровне.
Сколько стран вы посетили?
Никогда не считала! Проще сказать, где не была: в Японии, в Южной и Северной Корее и в Португалии.
Хочу вернуть вас к нам, в Самарскую область: давайте назовем три локации, которые вы особенно любите в нашем регионе?
Я много езжу по Самарской области: каждый год без исключений мы с мужем бываем в Винновке и в Жигулевских горах, в особенности любим Стрельную. Американцы и немцы, которых мы как-то туда возили, были в полном восторге!
В Винновке нравится монастырь?
Да, люблю гулять по его территории – получаю духовное спокойствие от таких поездок.
А третье место?
Очень люблю наш Губернский рынок, он отличается и чистотой, и разнообразием локальных продуктов – всегда с большим удовольствием показываю это место гостям города. И знаете, что их поражает? Обилие рыбы!
Был ли у вас в этом году круиз по Волге?
По России – до Чебоксар. Останавливались в Мариинском Посаде, видели маленькие частные музеи народного творчества и картинные галереи. Особенно запомнился Музей археологии и дерева в Свияжске – он не уступает по экспозиции лучшим музеям мира!
Расскажите, когда около сорока лет вы работаете в сфере туризма, удивляться новому становится сложнее?
Нет! Никогда не перестаю удивляться новому. Для меня удивление – привычная эмоция.
Близких это не поражает?
Они от этого в восторге. Я эмоциональный человек, к тому же быстрый и легкий на подъем. Если еще пять минут назад не планировала никуда ехать, а сейчас стою с собранным чемоданом – это совершенно нормально!
Такое бывает часто?
Часто! Например, как-то раз мы с мужем отдыхали на Пхукете. В обед я сказала ему: «Может, полетим в Сингапур?» И уже через три часа мы были в аэропорту. Для нас это совершенно обычная история.
А для меня – вау!
Мы и по России передвигаемся так. Если я вам покажу свой график поездок на тот же октябрь, уверена, вы скажете, что это нереально.
В чем для вас романтика таких поездок?
Никакой романтики, это мой образ жизни. Я живу так много лет, без этого движения у меня, наверное, не было бы моего дела. В бизнесе нельзя долго думать. Можно и нужно просчитывать риски, но важно быстро принимать решения. Иначе тебя обгонят. И, конечно, нужно обладать интуицией.
«Туризм – это когда ты даришь эмоции и заражаешь ими»
Какие путешествия сейчас более востребованы?
Для разных категорий людей разные. Летом, по моим наблюдениям, чаще летают в Турцию, осенью – в Эмираты и в Таиланд.
А какие круизы сейчас популярны?
Короткие: от двух до пяти дней. Едут и в Казань, и в Чебоксары, и в Нижний Новгород, и в Астрахань, и в Пермь.
Почему короткие?
Дело в деньгах: у поколения в районе тридцати нет возможности приобрести путевки для всей семьи. Все-таки круиз – это история больше для людей, которые не обременены семейными хлопотами, у которых уже нет маленьких детей: они не оглядываются назад и живут сегодняшним днем. А молодежь, как правило, так жить не привыкла: она постоянно куда-то бежит и не может остановиться.
Хотите ли вы, чтобы аудитория становилась моложе?
Перед нами стоит такая цель. Желание есть, но не всегда есть возможность – опять же из-за ценового спектра. Из года в год стоимость круизов растет, потому что растет цена на топливо и питание, а также увеличиваются портовые сборы и зарплата профессионалов, которые работают на борту. Да, мы прилагаем все усилия, чтобы смягчить этот процесс: делаем скидки, вводим в работу разные тарифы и акции на раннее бронирование, продумываем развлекательную программу для молодежи и малышей.
Хочется ли работать в туризме дальше?
Очень. Раньше, когда приходила в университет на экзамены и защиту дипломов, ребята спрашивали у меня: «Что для вас туризм?» Ответ был всегда одинаковым: для меня это понятие не только про профессию, но еще и про любовь к людям, умение увлекать путешествиями и дарить впечатления. Туризм – это когда ты даришь эмоции и заражаешь ими.
Впечатления и эмоции бывают не только хорошими. Были ли за эти двадцать шесть лет кризисные и переломные моменты?
Было разное, особенно тяжело приходилось во времена дефолтов. В те моменты казалось, что все – выплыть уже невозможно. Было страшно не столько за себя, сколько за компанию и людей, которые находились рядом: боялась потерять коллектив, оставить коллег без работы и денег.
Как выплывали?
Сжимала зубы, продавала что-то, вкладывала много сил и шла дальше. Мне помогал мой характер, который сформировался в сложные времена. Всегда все делала сама: на старте мне некому было помочь, меня никто не мог направить в нужную сторону. И вот это «я сама» идет со мной по жизни до сих пор, к слову, не всегда мне на руку. Зачастую оно дает мне определенные неудобства в семье: живя с мужем двадцать с лишним лет, я привыкла все решать самостоятельно.
Да, я всегда хотела быть первой. И также хотела, чтобы первым в туризме был и наш город. Мы могли бы строить свои корабли, быть главным круизным городом, но, к сожалению, этого не произошло по определенным административным моментам. И, думаю, что уже, к сожалению, и не произойдет, потому что сейчас совершенно другая обстановка и другое время.
«Без нее – этой любви к профессии – ничего не бывает»
В одном из поздравлений ваши сотрудники назвали вас «главнокомандующей». Насколько вы строгий руководитель? Любите ли вы порядок? Или это не про вас?
Не про меня. Я не строгая, а справедливая. Да, местами вспыльчивая, но всегда, когда отчитываю сотрудника, делаю это за дело. Со мной работают практически все молодые ребята. И я хочу от них одного – движения. Для меня важно, чтобы они превзошли меня.
Сложно ли работать с молодежью и людьми среднего возраста?
Работать с людьми тридцати-сорока лет действительно сложно. Потому что это люди, которые уже себя нашли. Они четко понимают, чего хотят. Многие из них – настоящие профессионалы, которые работают со мной более пятнадцати лет: зачастую они знают работу лучше меня, предлагают и внедряют в компанию что-то новое. Им удается сделать то, что пока неподвластно молодым. Да, случается, что им становится тяжело работать вместе, они не всегда уживаются. И здесь случается конфликт. Что делать? Уволить опытных профессионалов и взять на их место желторотых птенцов, которые не смогут выдержать такого объема работы, не самый подходящий вариант…
Так и какой выход?
Финансовая мотивация.
В вашем офисе работают более сорока человек. Насколько они все разные? Все ли они фанаты туризма?
Безусловно, да. Они отдают себя полностью любимому делу. Главное – у них есть желание и любовь к людям. Без нее – этой любви к профессии – ничего не бывает. Если ты приходишь в туризм, тебе должно нравиться общение с людьми, хотя зачастую работать в сфере услуг психологически тяжело.
Клиент всегда прав?
Клиент всегда прав. Это наше кредо. Мы работаем в сфере услуг, и эти услуги должны быть качественными.
Мне кажется, что работа в услугах – от общепита до туризма и гостиничного бизнеса – история дико сложная, ведь люди чаще всего делятся своими негативными впечатлениями…
У нас не так. Большинство наших клиентов – благодарные люди, которые оставляют нам отзывы, посвящают стихи, дарят подарки и часто говорят «спасибо». Но, конечно, случаются и выгорания. Не видела ни одного человека, который бы сказал, что работать в сфере услуг – это история исключительно про радость. Да, здесь интересно, но в то же время и очень ответственно.
«Я надеюсь все-таки на лучшее. Верю, что мы с вами будем путешествовать»
В одном из интервью в начале нулевых вы назвали Самару круизным хабом. Она до сих пор сохраняет свое негласное звание?
Действительно, Самара когда-то была круизным лидером, мы шли впереди всех. Сейчас нас обгоняют другие города, например, Нижний Новгород и Казань. Нам не хватает административных ресурсов и желания делать Самару привлекательнее в круизном плане. Пока у нас есть всего лишь два объекта, которые чаще всего хотят увидеть туристы – Бункер Сталина и пивзавод.
Звучит грустно.
И это правда.
Самара – город-курорт: согласны ли вы с этим?
Частично. Процентов на пятьдесят. Самару можно считать городом-курортом из-за климата, Волги, набережной... Мы действительно чем-то похожи на курортный город. А вот в плане туристической инфраструктуры – нам нечего показывать приезжим гостям. У меня к вам встречный вопрос: представьте, что к вам приезжают иногородние гости. Куда вы их поведете?
Покажу Третьяковку, набережную, дворик Музея Модерна, а дальше проведу по Фрунзе, в сторону Ленинградской.
Этого плана хватит максимум на один день. Но это же не значит, что в нашем городе нечего делать больше суток. Недавно у нас прошел гастрономический фестиваль. Но почему осенью? Почему на той части набережной, по которой редко гуляют люди?
У нас нет взаимодействия между всеми структурами власти, которые отвечают за туризм. Хотя, может быть, оно и есть, но я в нем точно не участвую.
Но вам хотелось бы?
Не знаю. Могу помогать и делать что-то для области, но в команде.
В чем вы видите свою гранд-задачу?
Очень трудно ответить на этот вопрос. Что касается компании, для нее я сделала все, что могла: поставила на ноги, обеспечила сильной материальной базой и коллективом. В масштабах области – могу делать все, но опять же – в рамках команды.
Я правильно понимаю, что 2026 год полностью распланирован, и вы смотрите уже в сторону 2027-го?
У нас планирование идет, как правило, на год. Бюджеты расписаны на 2026-й, продажи запущены. Но мы смотрим намного дальше: знаем, что будет с компанией вплоть до 2035 года, у нас есть четкое понимание всех бизнес-процессов.
Круизный бизнес через десять лет – какой он?
Сложный. Цены на круизы точно будут расти: корабли будут стареть, в них нужно будет вкладывать деньги. Уже сейчас это громадные суммы – десятки миллионов.
Как вам кажется, каким будет «Спутник-Гермес» через те же десять лет?
Думаю, что компания будет работать. Все пойдет своим чередом: теплоходы будут ремонтироваться и ходить по Волге, туристы – путешествовать за пределы страны. Единственный вопрос – по каким ценам и куда. Может быть, для нас вновь откроются все страны мира, а мы, в свою очередь, будем принимать иностранных гостей со всей планеты у себя дома. Я надеюсь все-таки на лучшее. Верю, что мы с вами будем путешествовать.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)