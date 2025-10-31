Наталья Денисова: «Да, я всегда хотела быть первой. И также хотела, чтобы первым в туризме был и наш город»

«Туризм – это когда ты даришь эмоции и заражаешь ими»

Какие путешествия сейчас более востребованы?

Для разных категорий людей разные. Летом, по моим наблюдениям, чаще летают в Турцию, осенью – в Эмираты и в Таиланд.

А какие круизы сейчас популярны?

Короткие: от двух до пяти дней. Едут и в Казань, и в Чебоксары, и в Нижний Новгород, и в Астрахань, и в Пермь.

Почему короткие?

Дело в деньгах: у поколения в районе тридцати нет возможности приобрести путевки для всей семьи. Все-таки круиз – это история больше для людей, которые не обременены семейными хлопотами, у которых уже нет маленьких детей: они не оглядываются назад и живут сегодняшним днем. А молодежь, как правило, так жить не привыкла: она постоянно куда-то бежит и не может остановиться.

Хотите ли вы, чтобы аудитория становилась моложе?

Перед нами стоит такая цель. Желание есть, но не всегда есть возможность – опять же из-за ценового спектра. Из года в год стоимость круизов растет, потому что растет цена на топливо и питание, а также увеличиваются портовые сборы и зарплата профессионалов, которые работают на борту. Да, мы прилагаем все усилия, чтобы смягчить этот процесс: делаем скидки, вводим в работу разные тарифы и акции на раннее бронирование, продумываем развлекательную программу для молодежи и малышей.

Хочется ли работать в туризме дальше?

Очень. Раньше, когда приходила в университет на экзамены и защиту дипломов, ребята спрашивали у меня: «Что для вас туризм?» Ответ был всегда одинаковым: для меня это понятие не только про профессию, но еще и про любовь к людям, умение увлекать путешествиями и дарить впечатления. Туризм – это когда ты даришь эмоции и заражаешь ими.

Впечатления и эмоции бывают не только хорошими. Были ли за эти двадцать шесть лет кризисные и переломные моменты?

Было разное, особенно тяжело приходилось во времена дефолтов. В те моменты казалось, что все – выплыть уже невозможно. Было страшно не столько за себя, сколько за компанию и людей, которые находились рядом: боялась потерять коллектив, оставить коллег без работы и денег.

Как выплывали?

Сжимала зубы, продавала что-то, вкладывала много сил и шла дальше. Мне помогал мой характер, который сформировался в сложные времена. Всегда все делала сама: на старте мне некому было помочь, меня никто не мог направить в нужную сторону. И вот это «я сама» идет со мной по жизни до сих пор, к слову, не всегда мне на руку. Зачастую оно дает мне определенные неудобства в семье: живя с мужем двадцать с лишним лет, я привыкла все решать самостоятельно.

Да, я всегда хотела быть первой. И также хотела, чтобы первым в туризме был и наш город. Мы могли бы строить свои корабли, быть главным круизным городом, но, к сожалению, этого не произошло по определенным административным моментам. И, думаю, что уже, к сожалению, и не произойдет, потому что сейчас совершенно другая обстановка и другое время.

«Без нее – этой любви к профессии – ничего не бывает»

В одном из поздравлений ваши сотрудники назвали вас «главнокомандующей». Насколько вы строгий руководитель? Любите ли вы порядок? Или это не про вас?

Не про меня. Я не строгая, а справедливая. Да, местами вспыльчивая, но всегда, когда отчитываю сотрудника, делаю это за дело. Со мной работают практически все молодые ребята. И я хочу от них одного – движения. Для меня важно, чтобы они превзошли меня.

Сложно ли работать с молодежью и людьми среднего возраста?

Работать с людьми тридцати-сорока лет действительно сложно. Потому что это люди, которые уже себя нашли. Они четко понимают, чего хотят. Многие из них – настоящие профессионалы, которые работают со мной более пятнадцати лет: зачастую они знают работу лучше меня, предлагают и внедряют в компанию что-то новое. Им удается сделать то, что пока неподвластно молодым. Да, случается, что им становится тяжело работать вместе, они не всегда уживаются. И здесь случается конфликт. Что делать? Уволить опытных профессионалов и взять на их место желторотых птенцов, которые не смогут выдержать такого объема работы, не самый подходящий вариант…

Так и какой выход?

Финансовая мотивация.

В вашем офисе работают более сорока человек. Насколько они все разные? Все ли они фанаты туризма?

Безусловно, да. Они отдают себя полностью любимому делу. Главное – у них есть желание и любовь к людям. Без нее – этой любви к профессии – ничего не бывает. Если ты приходишь в туризм, тебе должно нравиться общение с людьми, хотя зачастую работать в сфере услуг психологически тяжело.

Клиент всегда прав?

Клиент всегда прав. Это наше кредо. Мы работаем в сфере услуг, и эти услуги должны быть качественными.

Мне кажется, что работа в услугах – от общепита до туризма и гостиничного бизнеса – история дико сложная, ведь люди чаще всего делятся своими негативными впечатлениями…

У нас не так. Большинство наших клиентов – благодарные люди, которые оставляют нам отзывы, посвящают стихи, дарят подарки и часто говорят «спасибо». Но, конечно, случаются и выгорания. Не видела ни одного человека, который бы сказал, что работать в сфере услуг – это история исключительно про радость. Да, здесь интересно, но в то же время и очень ответственно.

«Я надеюсь все-таки на лучшее. Верю, что мы с вами будем путешествовать»

В одном из интервью в начале нулевых вы назвали Самару круизным хабом. Она до сих пор сохраняет свое негласное звание?

Действительно, Самара когда-то была круизным лидером, мы шли впереди всех. Сейчас нас обгоняют другие города, например, Нижний Новгород и Казань. Нам не хватает административных ресурсов и желания делать Самару привлекательнее в круизном плане. Пока у нас есть всего лишь два объекта, которые чаще всего хотят увидеть туристы – Бункер Сталина и пивзавод.

Звучит грустно.

И это правда.

Самара – город-курорт: согласны ли вы с этим?

Частично. Процентов на пятьдесят. Самару можно считать городом-курортом из-за климата, Волги, набережной... Мы действительно чем-то похожи на курортный город. А вот в плане туристической инфраструктуры – нам нечего показывать приезжим гостям. У меня к вам встречный вопрос: представьте, что к вам приезжают иногородние гости. Куда вы их поведете?

Покажу Третьяковку, набережную, дворик Музея Модерна, а дальше проведу по Фрунзе, в сторону Ленинградской.

Этого плана хватит максимум на один день. Но это же не значит, что в нашем городе нечего делать больше суток. Недавно у нас прошел гастрономический фестиваль. Но почему осенью? Почему на той части набережной, по которой редко гуляют люди?

У нас нет взаимодействия между всеми структурами власти, которые отвечают за туризм. Хотя, может быть, оно и есть, но я в нем точно не участвую.

Но вам хотелось бы?

Не знаю. Могу помогать и делать что-то для области, но в команде.

В чем вы видите свою гранд-задачу?

Очень трудно ответить на этот вопрос. Что касается компании, для нее я сделала все, что могла: поставила на ноги, обеспечила сильной материальной базой и коллективом. В масштабах области – могу делать все, но опять же – в рамках команды.

Я правильно понимаю, что 2026 год полностью распланирован, и вы смотрите уже в сторону 2027-го?

У нас планирование идет, как правило, на год. Бюджеты расписаны на 2026-й, продажи запущены. Но мы смотрим намного дальше: знаем, что будет с компанией вплоть до 2035 года, у нас есть четкое понимание всех бизнес-процессов.

Круизный бизнес через десять лет – какой он?

Сложный. Цены на круизы точно будут расти: корабли будут стареть, в них нужно будет вкладывать деньги. Уже сейчас это громадные суммы – десятки миллионов.

Как вам кажется, каким будет «Спутник-Гермес» через те же десять лет?

Думаю, что компания будет работать. Все пойдет своим чередом: теплоходы будут ремонтироваться и ходить по Волге, туристы – путешествовать за пределы страны. Единственный вопрос – по каким ценам и куда. Может быть, для нас вновь откроются все страны мира, а мы, в свою очередь, будем принимать иностранных гостей со всей планеты у себя дома. Я надеюсь все-таки на лучшее. Верю, что мы с вами будем путешествовать.