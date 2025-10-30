Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Поделиться:

Экологический туризм (развивается): как изменится «Бузулукский бор»

Самарская область сделала еще один шаг к титулу «Столица экологического туризма»: Министерство туризма Самарской области провело конкурсный отбор проектов, направленных на развитие экологического просвещения и создания условий для регулируемого туризма и отдыха. Победителем этого конкурса стал проект экопарка «Сказочный борок», представленный командой Национального парка «Бузулукский бор». Проектом предусмотрено размещение на территории парка визит-центра для посетителей и двух гостевых домиков, оснащенных необходимыми удобствами для комфортного пребывания круглый год. Ждем!

Фото: социальные сети Министерства туризма Самарской области

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: