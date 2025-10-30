Экологический туризм (развивается): как изменится «Бузулукский бор»

Самарская область сделала еще один шаг к титулу «Столица экологического туризма»: Министерство туризма Самарской области провело конкурсный отбор проектов, направленных на развитие экологического просвещения и создания условий для регулируемого туризма и отдыха. Победителем этого конкурса стал проект экопарка «Сказочный борок», представленный командой Национального парка «Бузулукский бор». Проектом предусмотрено размещение на территории парка визит-центра для посетителей и двух гостевых домиков, оснащенных необходимыми удобствами для комфортного пребывания круглый год. Ждем!