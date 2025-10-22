Алина Авраменко: «Мы не просто делаем визы – мы открываем людям мир»

Получить визу сейчас, в конце 2025 года – сложно? Чем отличаются эти процессы сейчас и, например, в допандемийном 2018 году?

Да, процесс стал более сложным и формализованным. Если раньше можно было просто прийти в визовый центр и подать документы в порядке живой очереди, то сейчас обязательна предварительная запись – и в некоторых странах ее приходится ждать неделями. Кроме того, увеличились консульские сборы, а сами консульства стали внимательнее проверять документы и цели поездок. В 2018 году оформление визы было скорее техническим процессом – сегодня это уже стратегия, где важно понимать особенности конкретного консульства, сроки, квоты, требования. Но при грамотной подаче все по-прежнему реально. Главное – не тянуть до последнего дня и планировать поездку заранее.

Сейчас в медиа распространяется информация, что россияне больше не смогут получать визы в Европу. Стоит ли паниковать? И какие мифы чаще всего приходится развенчивать?

Паниковать точно не стоит. Да, консульства стали выдавать визы осторожнее, но процесс не остановлен. Да, санкции, безусловно, повлияли на процедуры: консульства стали строже оценивать каждого заявителя, а по отдельным направлениям процент отказов вырос. Визовая сфера сейчас меняется буквально каждый сезон, а мы подстраиваемся под все изменения и ежедневно оформляем десятки шенгенских виз – все продолжается! Самый распространенный миф – что сейчас ставят визы только на тридцать дней. На самом деле консульства действительно чаще выдают однократные визы, но мультивизы тоже ставят – просто на меньшие сроки, чем раньше. Да, годовую визу получить теперь сложнее, но даже такие случаи есть – особенно у тех, кто часто путешествует и грамотно подается.

Куда реально полететь в 2025 году?

Самые востребованные направления – Франция, Италия, Испания и Венгрия. Активно оформляют визы также в Великобританию, Японию и Южную Корею. Интерес к США не только не упал – наоборот, растет. Мы регулярно оформляем американские визы и по туризму, и для поездок к родственникам. Растет спрос и на азиатские страны – особенно Вьетнам, где сегодня активно развиваются туризм и инвестиционные направления. То есть вопрос не в том, куда можно, а в том, как правильно туда попасть.

Как изменились подход и философия компании за девять лет?

Все началось просто: я хотела заниматься тем, что люблю – помогать людям увидеть классные места. Со временем это переросло в нечто большее: сегодня среди наших клиентов руководители крупных компаний и звезды театра и кино. Но наша философия осталась прежней: мы не просто делаем визы – мы открываем людям мир, облегчая путь к мечтам, встречам и важным переговорам. Мы остаемся на связи с клиентом до самого его возвращения, потому что виза – это только начало путешествия. Если где-то отменили рейс, возникли вопросы на границе, потерялся багаж – мы помогаем. Наш внутренний принцип прост: «Наш клиент не остается один за границей».

Когда лучше оформлять шенген, чтобы оказаться в Европе на Рождество и новогодние каникулы?

Идеально – в октябре. Квоты на подачу быстро заканчиваются, и ближе к декабрю мест уже не остается. Поэтому, если цель – Рождество в Европе, праздничные ярмарки и рождественские города – самое время подать документы именно сейчас.