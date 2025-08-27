Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Путешествия

Собака.ru, «Город-Курорт» и гедонизм по-нижегородски: вносим в планы на сентябрь гастротур по Нижнему Новгороду!

Встречайте совместный – пушка-бомба! – проект редакции Собака.ru и команды «Города-Курорта»: гастротур в Нижний Новгород!

Гастрономически-культурное путешествие в формате «Все включено» запланировано на 26 сентября и предполагает масштабную программу знакомства с городом закатов! Нижегородский гастрокритик Екатерина Смирнова покажет лучшие рестораны Нижнего Новгорода, титулованный шеф «Кафе 38» Сабина Мельничук угостит авторским сетом, а культуролог Артем Фейгельман проведет интерактивную экскурсию с посещением Кремля, символами города и первой нижегородской арт-резиденции, которая сотрудничает с молодыми художниками и известными арт-группами.

Это отличная возможность пройтись по набережной Федоровского и увидеть, как Волга встречается с Окой, оценить величие Собора Александра Невского, познакомиться с главным сомелье Нижнего Новгорода и принять участие в дегустации локального пенного в старинном здании с привидениями, увидеть самые яркие примеры уличного искусства и полюбоваться закатом над Волгой с высоты птичьего полета.

Проще говоря: если у кого-то и были планы на первый месяц осени, их стоит отменить и перенести!

Фото: ООО ТК «НижегородИнТур»

