Сергей Гридин: «Отправной точкой стал ответ на простой вопрос: что приносит мне истинное удовольствие?»

У каждого проекта есть своя история: расскажите, пожалуйста, с чего начался проект «Точка на карте»?

Все началось с внутреннего кризиса: в какой-то момент перестал понимать, чем я на самом деле хочу заниматься, на что хочу ориентироваться и в каком направлении развиваться. На этой волне я стал чаще прислушиваться к себе и понял, что отправной точкой должен стать ответ на простой вопрос: что приносит мне истинное удовольствие? Я начал искать, что откликается мне больше всего, и в тот момент мне показалось, что рассвет у костра и вид из палатки на горы – это и есть те вещи, которые делают меня счастливым. А после того, как я понял, в какую сторону двигаться, решил не откладывать начало движения в долгий ящик: буквально сразу же создал в соцсетях профиль, где начал выкладывать фото тех мест, где уже побывал, и их координаты. На тот момент это было в формате «для себя и для души»: я даже не подозревал, что у «Точки на карте» появится большая аудитория. Время показало, что я выбрал идеальную – ну, почти – концепцию: к тому моменту в Сети было много ресурсов с природными достопримечательностями разных – от Урала до Кавказа - регионов страны, но не было ни одной площадки, на которой были бы собраны все красоты Самарской области. Я решил исправить ситуацию и создал комьюнити природных фотографов и путешественников, после чего в профиле проекта, кроме моих кадров, стали появляться снимки других авторов. А потом «Точка на карте» начала развиваться: в поисках новых локаций мы начали строить новые маршруты и еще активнее путешествовать – пешком, на велосипедах и на байдарках – по области, задавая туристические тренды,

Помните первую точку на карте, которой поделились?

Если честно, сегодня я уже не помню, с какой локации начался проект, но могу сказать, что в самом начале меня сильно цепляли афоризмы путешественников, которыми я охотно делился в сообществе, сопровождая их красивыми фото из пинтереста.

Как вы составляете свои путеводители: опираясь на свои любимые маршруты или специально «прокладываете» маршруты для новичков и экспертов?

Одна из целей нашего проекта – сделать туризм доступным и показать, что путешествовать в принципе легко: не нужно ничего усложнять, искать туры и под кого-то подстраиваться. Главное – желание путешествовать. Опираясь на этот принцип, мы и «прокладываем» наши маршруты: хочется, чтобы человек открыл нашу страницу, выбрал красивое место, ввел в навигатор координаты и отправился в путешествие. Неважно, на машине, на электричке или пешком. И, судя по восторженному фидбэку, который мы получаем от путешественников, использующие наши координаты, у нас получается. И это, конечно, нас сильно радует и мотивирует двигаться дальше. Потому что это действительно круто!

Выбор очередной точки на карте определяется строгим графиком или это всегда решение «по настроению»?

Четких графиков у нас точно нет. Хотя бы потому, что одна и та же локация в разное время года выглядит по-разному красиво. В каждом месяце есть что-то удивительное, что обязательно нужно увидеть своими глазами именно в «правильное» время: цветение диких тюльпанов в мае, пробуждение водопада Девичьи Слезы в апреле, байкальский лед у Молодецкого кургана в январе или огненный окрас горы Шишка в октябре. И мы настоятельно рекомендуем оценить эту сезонность. И нам кажется важным всем об этом рассказать, ведь если не увидеть это сегодня, завтра этой красоты может не случиться. Так что мы всегда делимся со своими подписчиками, которых называем друзьями «Точки на карте», на какие локации обратить внимание в ближайшее время, где лучше встречать рассвет и где ожидаются волшебные закаты.

А в какое время года наш край нравится вам больше всего?

Осенью у нас особенно красиво. Мне нравится и буйство красок, и меланхоличные скандинавские тона природы поздней осенью.

В какой момент вы решили, что проекту нужен свой мерч? И кто помогает вам с разработкой дизайна и стиля?

Нашим подписчикам хотелось быть причастными к проекту и стать частью его команды, поэтому они попросили выпустить значки с логотипом «Точки на карте». Первый тираж разлетелся очень быстро: ребята брали в дорогу наши стикеры, чтобы расклеивать их в местах своих путешествий, и это была не только Самарская область! Нам стали прилетать фото с разных уголков земного шара, которые подтолкнули нас к идее выпустить полноценный мерч. И как только эта идея оформилась в решение, подписчики нас тут же поддержали. Нам было важно, чтобы вещи, которые мы начали выпускать, хотелось носить, а не надеть один раз, после чего положить на полку или отвезти на дачу. Поэтому мы особо уделяем внимание принтам, которые отражают нашу идею и концепцию – ярких кричащих картинок у нас нет. Как нет и собственного дизайнера: мы сотрудничаем со сторонними иллюстраторами из Самарской области, Нижнего Новгорода, Питера и Москвы.

Скажите, есть ли у вас какие-то планы по развитию проекта?

Нам предлагают масштабироваться и охватить больше регионов, но мы пока не хотим распыляться: нам вполне хватает своего края. В целом, мы путешествуем по всей стране, но всесторонне и детально уделяем внимание только природе Самарской области. Многие хотят присоединиться к нам в походах, но, если честно, нас не сильно привлекает история с большими группами. Мы за камерность. Чем меньше людей, тем уютней будет путешествие. Природа не любит шума. Поэтому есть мысли разработать несколько нетривиальных маршрутов для маленькой – на семь-восемь человек – команды или организовать велосипедные коферайды на природе. Еще есть желание развить небольшую линейку аутдор одежды и регулярно выпускать дропы к каждому сезону: мне нравится работать в этом направлении и наблюдать за тем, как творческие задумки реализуются в конкретные вещи. В общем, идей полно – дело за реализацией!