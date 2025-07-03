Евгения Котлярова: «Но когда кайтерам хорошо, не очень хорошо зрителям»

«А еще помогала влюбленность в этот город: она оказалась настолько сильной, что в 2007 году мы с Алексеем Ражевым продали квартиру в Самаре, купили дом в Тольятти и переехали насовсем»

Что появилось сначала – клуб «Сила Ветра» или ваша любовь к кайту?

В 2000 году я начала летать на параплане. И практически сразу, зимой с 2000 по 2001 год, мы с моим инструктором начали пробовать кайт. А у меня такой склад характера, что я никогда не могу чем-то заниматься просто так: мне нужно все время причинять добро окружающим меня людям! И я начала делиться со своими знакомыми, среди которых были и лыжники, и сноубордисты, эмоциями от кайта. В общем, пробуя и обучаясь всему сама, где-то на второй год я начала продавать кайты в Самаре. После – в 2005 году – со мной случилась влюбленность в Жигулевское море – и я поняла, что хочу провести здесь соревнования международного уровня. Но меня немного опередил Центр кайтинга в Тольятти – они раньше меня организовали первый Чемпионат области.

Расстроились?

Очень! Алексей Ражев тогда сказал: «Не переживай, мы будем проводить такие соревнования, что об этом узнает весь мир!» На следующий год мы запустили первый марафон «Жигулевское море»: был двадцать один участник, в том числе к нам приехали и из Новосибирска, и из Москвы. Со временем организация стала настолько объемной, что у меня уже не было возможности участвовать самой.

Что разжигало в вас искру тогда, на старте?

Движущей силой было желание видеть Тольятти городом-курортом, парусной столицей и местом, где проходят крупные международные соревнования. И – спойлер! – кажется, у нас все получилось: в следующем году мы проведем международный старт после перерыва. Деталей пока не расскажу – пока все подробности находятся в доработке.

А еще помогала влюбленность в этот город: она оказалась настолько сильной, что в 2007 году мы с Алексеем Ражевым продали квартиру в Самаре, купили дом в Тольятти и переехали насовсем.

Можем ли мы разложить по полочкам деятельность «Силы Ветра»?

Если простым языком: кайт – это воздушный змей, к которому зимой и летом можно прикреплять разные доски. Зимой – лыжи или сноуборд, а летом – твинтипы, дирекшен и гидрофойлы. Летом мы еще катаем на виндсерфе – доске с парусом: он проще в освоении, кататься на нем получается у всех практически с первого раза.

В какой-то момент к обучению добавилась еще и фестивальная деятельность. Сначала мероприятия, которые были связаны только с активными видами спорта, но затем эта активность начала расширяться. И вот в прошлом году мы участвовали в организации ретрофестиваля. А еще мы были соорганизаторами всероссийской «Жигулевской мили» – фестиваля скорости на льду.

Во время пандемии мы начали проводить сап-заплывы, а благодаря Наталье Козловской у клуба появилась еще и большая база водных и веломаршрутов. То есть мы постарались расширить спектр развлечений и сделать их доступными для всех.