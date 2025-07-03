Евгения Котлярова: «Но когда кайтерам хорошо, не очень хорошо зрителям»

Говорят, что кайтеру – хорошо, то обычному человеку – ветрено, холодно да и вообще! И чтобы покорить сложную, местами непримиримую стихию, нужно самому быть с огоньком – да, как Евгения Котлярова. Собака.ru узнала у сооснователя и идейного вдохновителя клуба «Сила Ветра», почему Тольятти – идеальный город для парусных видов спорта, что будет отличать марафон «Жигулевское море» в 2026 году и какие виды активностей – для разных уровней подготовки! – есть в клубе. Мы готовы поднять паруса.
«А еще помогала влюбленность в этот город: она оказалась настолько сильной, что в 2007 году мы с Алексеем Ражевым продали квартиру в Самаре, купили дом в Тольятти и переехали насовсем»
Что появилось сначала – клуб «Сила Ветра» или ваша любовь к кайту?
В 2000 году я начала летать на параплане. И практически сразу, зимой с 2000 по 2001 год, мы с моим инструктором начали пробовать кайт. А у меня такой склад характера, что я никогда не могу чем-то заниматься просто так: мне нужно все время причинять добро окружающим меня людям! И я начала делиться со своими знакомыми, среди которых были и лыжники, и сноубордисты, эмоциями от кайта. В общем, пробуя и обучаясь всему сама, где-то на второй год я начала продавать кайты в Самаре. После – в 2005 году – со мной случилась влюбленность в Жигулевское море – и я поняла, что хочу провести здесь соревнования международного уровня. Но меня немного опередил Центр кайтинга в Тольятти – они раньше меня организовали первый Чемпионат области.
Расстроились?
Очень! Алексей Ражев тогда сказал: «Не переживай, мы будем проводить такие соревнования, что об этом узнает весь мир!» На следующий год мы запустили первый марафон «Жигулевское море»: был двадцать один участник, в том числе к нам приехали и из Новосибирска, и из Москвы. Со временем организация стала настолько объемной, что у меня уже не было возможности участвовать самой.
Что разжигало в вас искру тогда, на старте?
Движущей силой было желание видеть Тольятти городом-курортом, парусной столицей и местом, где проходят крупные международные соревнования. И – спойлер! – кажется, у нас все получилось: в следующем году мы проведем международный старт после перерыва. Деталей пока не расскажу – пока все подробности находятся в доработке.
А еще помогала влюбленность в этот город: она оказалась настолько сильной, что в 2007 году мы с Алексеем Ражевым продали квартиру в Самаре, купили дом в Тольятти и переехали насовсем.
Можем ли мы разложить по полочкам деятельность «Силы Ветра»?
Если простым языком: кайт – это воздушный змей, к которому зимой и летом можно прикреплять разные доски. Зимой – лыжи или сноуборд, а летом – твинтипы, дирекшен и гидрофойлы. Летом мы еще катаем на виндсерфе – доске с парусом: он проще в освоении, кататься на нем получается у всех практически с первого раза.
В какой-то момент к обучению добавилась еще и фестивальная деятельность. Сначала мероприятия, которые были связаны только с активными видами спорта, но затем эта активность начала расширяться. И вот в прошлом году мы участвовали в организации ретрофестиваля. А еще мы были соорганизаторами всероссийской «Жигулевской мили» – фестиваля скорости на льду.
Во время пандемии мы начали проводить сап-заплывы, а благодаря Наталье Козловской у клуба появилась еще и большая база водных и веломаршрутов. То есть мы постарались расширить спектр развлечений и сделать их доступными для всех.
«Сотни парусов взлетают – и это всегда безумно красиво!»
В 2026 году будет «Жигулевское море»?
Вот как раз этот марафон и планируется в международном формате. Парусные соревнования всегда проходят минимум четыре дня, так как многое зависит от ветра. Сотни парусов взлетают – и это всегда безумно красиво! Но когда кайтерам хорошо, не очень хорошо зрителям: так что всем, кто захочет приехать в Тольятти и посмотреть на это событие, советую заранее подумать над экипировкой.
А кто участники?
В доковидные времена в Тольятти приезжали из разных уголков планеты, в том числе и чемпионы мира. Рекорд был поставлен в 2017 году: тогда на фестивале было 278 участников из Эстонии, Финляндии, Норвегии, Швейцарии, Чехии, Румынии и, конечно, из России. Каждый год Тольятти принимает огромное количество кайтеров из Новосибирска, Питера и Екатеринбурга.
Насколько Тольятти актуален для кайтеров вне соревнований?
С каждым годом Тольятти становится все более привлекательным туристическим городом в этом направлении. Зимой пока этот поток не такой большой, как хотелось бы – в основном все едут на горнолыжные курорты, а вот летом – да! К нам едут и покататься на кайте, и походить на сапах, и совершить прогулку на яхтах и катерах.
Почему Тольятти, а не Самара, является такой негласной столицей парусного спорта?
В Тольятти очень большая акватория и здесь, в отличие от Самары, практически отсутствует навигация. У нас нет такого количества катеров, теплоходов и барж. А еще здесь прекрасная роза ветров.
Бывает ли в вашей работе межсезонье?
В ноябре! Снега еще нет, а плавать на сапах слишком ветрено. Поэтому традиционно, уже лет десять, четвертого ноября мы с друзьями ездим на Урал, в поход. А после возвращения уже третий год подряд участвуем в организации «Сороконожки» – это пеший поход по самым красивым маршрутам, один из которых – сорок километров.
«Тольяттинцы – это, в большинстве своем, люди, приехавшие сюда за новыми возможностями, сумасшедшие энтузиасты!»
Что же тогда, в 2007 году, вас так зацепило в Тольятти?
У меня было три причины! Первая – это природа: горы и, конечно, Жигулевское море – мощное, с огромными волнами, которые разгоняет ветер. И – что важно – оно находится прямо в городе. А это такая редкость.
Вторая – меня зацепили люди. Мне показалось, что они здесь совершенно другие. Тольяттинцы – это, в большинстве своем, люди, приехавшие сюда за новыми возможностями, сумасшедшие энтузиасты!
Третья причина – сам город: меня привлекло отсутствие пробок и эта возможность добраться из одной точки города в другую, не тратя на дорогу пару часов.
В моем окружении Тольятти у многих ассоциируется – а я с этим откровенно борюсь! – с серыми панельками и заводами. Почему, как вам кажется, такой крутой и современный город сопровождает такой образ?
Тольятти, конечно, переживал много тяжелых времен. Сначала он задумывался как город будущего, но в девяностые все поняли, что добиться этого будет крайне сложно. Ушли в сторону – как может показаться – однотипной застройки. Хотя, конечно, это совершенно не так. У нас много модернистских зданий, каждое из которых – уникально. У нас огромное количество парков и лесов, благоустроенных территорий. На мой взгляд, в Тольятти есть все для удобства.
Чем может гордиться город?
Определенно, «АвтоВАЗом» – я работаю в этой компании, уважаю наш завод, болею за автоспорт. К нему обязательно стоит добавить «КуйбышевАзот» – амбассадора парусного спорта. А еще мы можем гордиться тем, что Тольятти – город промышленного туризма.
А на «АвтоВАЗе» у вас фулл-тайм?
Да, пятидневка.
И все активности приходится откладывать до выходных?
Кстати, не всегда! До работы иногда получается сплавать на сапах и встретить рассвет с воды, сходить на массаж, йогу или персональную тренировку. Главное – заниматься тем, что нравится, что приносит радость. Тогда и энергии становится гораздо больше. Я много времени уделяю себе, чтобы быть в хорошей физической форме, а после – с удовольствием общаюсь с людьми и решаю все рабочие дела.
Почему Женя Котлярова без «Силы Ветра» уже не Женя Котлярова?
Мой клуб – он как ребенок. Я в этом году действительно часто об этом задумывалась: да, и в моей жизни случаются сложности, мне тоже иногда не хватает энергии. В какой-то момент, когда моя мотивация упала на пол, а я пыталась ее поднять, задала себе вопрос: «Жень, зачем ты это делаешь? Ты вроде бы уже все всем доказала». И я поняла, что мной движет просто искреннее желание – гореть, продвигать и любить.
Текст: Ксения Возгорькова
Продюсер: Елизавета Петухова
Фото: Анастасия Пудинова
Стиль: Юлия Фаворова
Визаж, прическа: Екатерина Сафронова
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