Анастасия Заводская: «Когда мы сюда ехали, даже представить не могли, что будем открывать здесь глэмпинг»

Нет, мы не станем сравнивать Подвальские террасы, которые находятся на границе Самарской и Ульяновской областей, с маленькой Швейцарией – просто скажем, что таких мест больше не существует – и тут не поспоришь. За порядок, красоту и – ну, конечно, куда без них! – сурков здесь во многом отвечает «Альфа Глэмпинг»: команда проекта, во главе которой стоит Анастасия Заводская, разработала три маршрута по террасам, на которых подробно объясняют, где ходить можно, а где – нет, ведь это может серьезно навредить природе. Прямо сейчас ребята работают над созданием экотропы, которая поможет снизить нагрузку на меловые породы и сохранит инопланетные холмы, – надеемся, на долгие годы.
«С одной стороны, была какая-то сумасшедшая уверенность, что все получится, а с другой, мне было страшно представить, что же будет дальше, если все получится»
Что появилось сначала – любовь к путешествиям или глэмпинг?
Конечно, первое! Примерно с 2016 года я начала вести свой тревел-блог. Получалось выделять на это время не так часто, как хотелось бы – мы с мужем оба работали на заводах и путешествовать могли только пару раз в год, в официальных отпусках. И, кстати, наши поездки были всегда про «дикий» отдых с самостоятельно составленными маршрутами.
В 2017 году я уволилась, и мы начали устраивать авторские туры по разным местам – наши маршруты включали Каппадокию и малоизвестные острова на Мальдивах. Я продолжала развивать блог и в какой-то момент подумала, что я вполне могу сотрудничать с отелями. Вот так, это было смело! И, что удивительно, люди откликались на мои запросы! На фоне накопленного опыта и полученных связей мы решили идти дальше и стали организовывать фототуры. Моя страница выросла до двухсот тысяч подписчиков, и я начала зарабатывать на контрактах с крупными компаниями. А дальше? Дальше случилась пандемия. Все резко замедлились, стало сложно записывать какой-то контент, когда вокруг ни-че-го не происходило. Мы с Лешей переехали на все лето в деревню: по вечерам любовались закатами, сидя на качелях, и размышляли о том, чем хотим заниматься дальше. Так мы впервые и задумались над тем, что хотим построить домик под сдачу. Мониторили Pinterest – там, в рекомендациях, нам и попалась классная обустроенная палатка, и мы поняли – это оно!
Сразу было понятно, что вы хотите открываться в Подвалье?
Нет, не сразу: мы начали кататься по области и искать подходящие места, отслеживали симпатичные участки и изучали территории с помощью спутниковых снимков. А про Подвалье сначала и не думали, хотя я про него знала довольно давно: мой дядя вырос в этом селе, часто рассказывал про него и уверял, что мне обязательно стоит сюда съездить.
Что ты испытала, когда впервые увидела Подвальские террасы?
Прекрасно помню этот день! Мы решили перед Подвальем заехать в Рачейские Альпы, погулять там, а уже после – ехать в террасы. Жутко торопились, чтобы успеть на закат, в золотой час. И когда я увидела эти холмы, сердце, что называется, екнуло. Вместе с друзьями мы буквально добежали до вершины Ильинки, и это был восторг. А ведь когда мы сюда ехали, даже представить не могли, что будем открывать здесь глэмпинг.
В какой момент идея из разряда «это невозможно» перешла в разряд «это реально происходит с нами»?
Когда мы проводили закат на Ильинке. Уже на тот момент не было сомнений – да, это было то самое место, о котором мы мечтали. С одной стороны, была какая-то сумасшедшая уверенность, что все получится, а с другой, мне было страшно представить, что же будет дальше, если все получится. Эмоции испытывала, конечно, сумасшедшие.
А розовые очки были?
Очки – самые розовые! – конечно, были. Сейчас достаточно часто меня приглашают на форумы в роли спикера, и я всегда рассказываю про ошибки, которые мы допустили на старте. Самая главная из них – мы были уверены, что все жители деревни будут заинтересованы в работе у нас. А им, как оказалось, вовсе это и не нужно. Они довольны своим деревенским спокойным укладом.
А еще мы не очень понимали, насколько сложен процесс аренды земли. Больше восьми месяцев мы потратили на эту историю, а на стройку – всего два. Подключение электричества и воды – те самые стрессовые моменты, с которыми мы бы не справились без помощи Министерства туризма Самарской области.
Сколько стоит открыть глэмпинг с нуля?
Я не буду говорить, сколько денег ушло на наш проект, потому что мы до сих пор продолжаем в него вкладываться. На старте большую часть работ делали сами – многое в глэмпинге построено нашими руками. Да и спустя четыре года жизнь поменялась: стали другими и цены, и условия, и конкурентная среда.
Были ли моменты, когда руки опускались?
Ситуации были разные, но чтобы в какой-то момент у меня возникла серьезная мысль все бросить, такого не было. Конфликтные случаи, которые могли бы на это повлиять, в глэмпинге происходили не так часто, только в первые пару сезонов – тогда аудитория еще не до конца понимала наши ценности и философию. Случались алкогольные конфликты, которые даже доходили до вызова полиции. Да, тогда сил что-то делать становилось меньше. Но даже в те моменты мы не опускали руки.
В нашем понимании создание экотропы убережет Подвальские террасы от многих неконтролируемых процессов. И, конечно, направит туристический поток в верные направления»
Настя, согласна ли ты с тем, что создание глэмпинга – это не только про проведение электричества, обустройство инфраструктуры и наведение порядка, но и про внимание к месту, где этот глэмпинг находится?
Конечно, и это очень важно, даже – я бы сказала – жизненно необходимо. Близость к природе – это про уважение к окружающему миру. А когда проекты называют себя глэмпингами и в то же время дают в аренду квадроциклы, обустраивают контактные зоопарки на территории и эксплуатируют животных… это в моей голове не уживается в одной концепции.
Но несмотря на то, что мы всегда стараемся информировать наших гостей об основных правилах нахождения на территории Подвальских террас, все равно находятся те, кто обвиняет бизнес в разрушении этого места.
А как «Альфа Глэмпинг» помогает Подвальским террасам?
Вплоть до прошлой осени перед нами стоял острый вопрос поддержания экологического баланса в террасах. Своим гостям мы всегда объясняли, куда можно доехать на машине, где стоит ее оставить, куда проезжать нельзя, где разрешено ходить пешком и как обращаться с сурками. Но мы понимали, что работаем лишь с частью аудитории, и есть еще большое количество приезжих туристов, не все из которых задумываются о будущем этого красивого места.
В какой-то момент мы поняли, что это разрушение набирает страшные обороты: Подвальские террасы стали сильно вытаптываться, а мягкая порода начала активно обваливаться. Мы с командой глэмпинга решили, что хотим оборудовать экотропу с указателями, куда ходить можно, а куда – уже нет. Вместе с ребятами из ТМ/бюро, которые работали над Мастрюками, уже начали разработку проекта – надеюсь, что скоро подберемся к его согласованию и реализации.
Что, как тебе кажется, может случиться с Подвальскими террасами, если по ним не проложить ту самую экотропу?
Самое страшное, что могло произойти с Подвальскими террасами, чуть ли не произошло в 2010-х, когда их хотели разобрать на мел. Пока они не являются федеральным памятником природы, такая опасность существует – до сих пор. Да и не стоит забывать про иные попытки освоения территорий. В нашем понимании создание экотропы убережет Подвальские террасы от многих неконтролируемых процессов. И, конечно, направит туристический поток в верные направления.
Кстати, когда мы консультировались с экологами, они предлагали и вовсе закрыть для посещения Подвальские террасы на несколько лет, чтобы дать им восстановиться. Но в итоге мы пришли к общему мнению, что вероятнее всего это не будет результативно, скорее, наоборот вызовет обратный эффект, и наплыв туристов только увеличится.
Настя, в соцсетях у тебя написано, что ты амбассадор Ассоциации Глэмпингов России. Давай расшифруем?
У нас в стране существует Ассоциация Глэмпингов России – совершенно замечательное профессиональное сообщество, в которое мы с мужем попали еще до того, как начали стройку «Альфа Глэмпинга». Всего у Ассоциации девять амбассадоров по стране. Организация курирует законодательные акты в сфере глэмпингов и защищает права предпринимателей в этой сфере. У нас проводятся образовательные программы и форумы, а некоторые глэмпельеры устраивают целые бизнес-туры. Это очень помогает – и не только на старте!
«Мне кажется, мы можем говорить о франшизе только в том случае, если мы найдем партнеров с такими же, как у нас, ценностями»
Может ли у «Альфа Глэмпинга» появиться филиал или франшиза?
Этот вопрос нам задают еще с момента открытия. В первый год мы отвечали, что об этом слишком рано думать, пока мы не выстроили все процессы внутри проекта. Сейчас я, конечно, понимаю, что до идеала всегда далеко, нам есть куда расти и развиваться. У нас пока нет конкретных планов, потому что идей по развитию нашей территории еще слишком много, но мы уже начали задумываться над этим вопросом.
Глэмпинг – это бизнес с множеством индивидуальных нюансов, которые невозможно прописать в едином регламенте. Мне кажется, мы можем говорить о франшизе только в том случае, если мы найдем партнеров с такими же, как у нас, ценностями. Время покажет!
Идеальный глэмпинг – какой он для тебя?
Во-первых, он про духозахватывающую локацию. Для меня это самое главное! Во-вторых, он даже не про сервис, а про искреннюю заботу о гостях и душевность. А в-третьих, это обязательно про четкую концепцию, точное понимание, кто ты и для кого ты работаешь, какой месседж несешь. Но самое главное, у идеального глэмпинга должен быть узнаваемый бренд и хорошо прослеживаемые ценности. Без этого в нашем деле никуда.
Текст: Ксения Возгорькова
Продюсер: Юлия Фаворова
Фото: Анастасия Пудинова
Стиль: Юлия Фаворова, Алина Тарасова
Визаж, прическа: Екатерина Сафронова
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