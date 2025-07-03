Анастасия Заводская: «Когда мы сюда ехали, даже представить не могли, что будем открывать здесь глэмпинг»

«С одной стороны, была какая-то сумасшедшая уверенность, что все получится, а с другой, мне было страшно представить, что же будет дальше, если все получится»

Что появилось сначала – любовь к путешествиям или глэмпинг?

Конечно, первое! Примерно с 2016 года я начала вести свой тревел-блог. Получалось выделять на это время не так часто, как хотелось бы – мы с мужем оба работали на заводах и путешествовать могли только пару раз в год, в официальных отпусках. И, кстати, наши поездки были всегда про «дикий» отдых с самостоятельно составленными маршрутами.

В 2017 году я уволилась, и мы начали устраивать авторские туры по разным местам – наши маршруты включали Каппадокию и малоизвестные острова на Мальдивах. Я продолжала развивать блог и в какой-то момент подумала, что я вполне могу сотрудничать с отелями. Вот так, это было смело! И, что удивительно, люди откликались на мои запросы! На фоне накопленного опыта и полученных связей мы решили идти дальше и стали организовывать фототуры. Моя страница выросла до двухсот тысяч подписчиков, и я начала зарабатывать на контрактах с крупными компаниями. А дальше? Дальше случилась пандемия. Все резко замедлились, стало сложно записывать какой-то контент, когда вокруг ни-че-го не происходило. Мы с Лешей переехали на все лето в деревню: по вечерам любовались закатами, сидя на качелях, и размышляли о том, чем хотим заниматься дальше. Так мы впервые и задумались над тем, что хотим построить домик под сдачу. Мониторили Pinterest – там, в рекомендациях, нам и попалась классная обустроенная палатка, и мы поняли – это оно!

Сразу было понятно, что вы хотите открываться в Подвалье?

Нет, не сразу: мы начали кататься по области и искать подходящие места, отслеживали симпатичные участки и изучали территории с помощью спутниковых снимков. А про Подвалье сначала и не думали, хотя я про него знала довольно давно: мой дядя вырос в этом селе, часто рассказывал про него и уверял, что мне обязательно стоит сюда съездить.

Что ты испытала, когда впервые увидела Подвальские террасы?

Прекрасно помню этот день! Мы решили перед Подвальем заехать в Рачейские Альпы, погулять там, а уже после – ехать в террасы. Жутко торопились, чтобы успеть на закат, в золотой час. И когда я увидела эти холмы, сердце, что называется, екнуло. Вместе с друзьями мы буквально добежали до вершины Ильинки, и это был восторг. А ведь когда мы сюда ехали, даже представить не могли, что будем открывать здесь глэмпинг.

В какой момент идея из разряда «это невозможно» перешла в разряд «это реально происходит с нами»?

Когда мы проводили закат на Ильинке. Уже на тот момент не было сомнений – да, это было то самое место, о котором мы мечтали. С одной стороны, была какая-то сумасшедшая уверенность, что все получится, а с другой, мне было страшно представить, что же будет дальше, если все получится. Эмоции испытывала, конечно, сумасшедшие.

А розовые очки были?

Очки – самые розовые! – конечно, были. Сейчас достаточно часто меня приглашают на форумы в роли спикера, и я всегда рассказываю про ошибки, которые мы допустили на старте. Самая главная из них – мы были уверены, что все жители деревни будут заинтересованы в работе у нас. А им, как оказалось, вовсе это и не нужно. Они довольны своим деревенским спокойным укладом.

А еще мы не очень понимали, насколько сложен процесс аренды земли. Больше восьми месяцев мы потратили на эту историю, а на стройку – всего два. Подключение электричества и воды – те самые стрессовые моменты, с которыми мы бы не справились без помощи Министерства туризма Самарской области.

Сколько стоит открыть глэмпинг с нуля?

Я не буду говорить, сколько денег ушло на наш проект, потому что мы до сих пор продолжаем в него вкладываться. На старте большую часть работ делали сами – многое в глэмпинге построено нашими руками. Да и спустя четыре года жизнь поменялась: стали другими и цены, и условия, и конкурентная среда.

Были ли моменты, когда руки опускались?

Ситуации были разные, но чтобы в какой-то момент у меня возникла серьезная мысль все бросить, такого не было. Конфликтные случаи, которые могли бы на это повлиять, в глэмпинге происходили не так часто, только в первые пару сезонов – тогда аудитория еще не до конца понимала наши ценности и философию. Случались алкогольные конфликты, которые даже доходили до вызова полиции. Да, тогда сил что-то делать становилось меньше. Но даже в те моменты мы не опускали руки.