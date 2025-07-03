Нина Туринцева: «Практически через все проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются предприниматели, я когда-то проходила и сама»

Супергероиня из мира локального туризма Нина Туринцева более восьми лет назад запустила пушистый бизнес – экопарк «Маламут Ленд», который за это время окреп и вырос – от десяти собак до (!) восьмидесяти, а за последний год еще и обзавелся целым отрядом тентов и домиков. И теперь почесать маламутов, очаровательных кабанов и пони за ушками (что? да!) приезжают туристы не только из соседних регионов, но и со всей России.
«Все ошибаются, а те, кто боятся рисковать, никогда не становятся успешными»
За последний год «Маламут Ленд» сильно вырос – и это действительно заметно: изменилась и узнаваемость проекта, вырос и сам комплекс. Но – насколько я знаю – экопарк не единственная ваша работа?
Да, недавно я начала заниматься консалтингом и проектированием туристических комплексов. Есть еще организация «Опора России» и комитет по туризму внутри нее. А также я вхожу в Общественный Совет при Министерстве туризма – вместе мы обеспечиваем взаимодействие власти и общества в туристической сфере.
Помогает ли ваш личный проект в работе в Общественном Совете при Министерстве туризма? Чувствуете ли вы те самые «боли», с которыми чаще всего обращаются люди?
Конечно! Практически через все проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются предприниматели, я когда-то проходила и сама. И все эти «боли» я, кажется, понимаю с полуслова.
С какими проблемами обращаются чаще всего?
Всех беспокоят совершенно разные вопросы, но возможность получения грантов и нюансы по их отчетности – самые частые из них.
А какие самые частые запросы?
Все хотят глэмпинг! И желающих интересуют главные вопросы – с чего начать и где взять землю. Но люди зачастую не понимают, что глэмпинг – это не только палатка, это еще и масса другой снабжающей инфраструктуры, которая стоит огромных денег. И моя задача – объяснить это на моменте зарождения идеи.
Да, я часто смотрю на начинающих предпринимателей и думаю: «Да это же я семь лет назад!» Тогда я никого не слушала и училась всему сама. Все ошибаются, а те, кто боятся рисковать, никогда не становятся успешными.
Туристический поток сейчас и год назад изменился?
Могу судить только по своему проекту. В «Маламут Ленде» поток увеличился, но мы очень сильно зависим от погоды. В этом году новогодние праздники были с хорошим приростом – к нам приезжали гости и из соседних регионов. А вот лето в прошлом году было дождливым. Но сейчас, по ощущениям, интереса стало больше. И поток звонков увеличился по сравнению с прошлым годом.
Когда вы поняли, что дальше без домиков будет сложно?
Мы это поняли в то самое дождливое лето: аквапарк тогда, естественно, пустовал. И мы подумали, что было бы хорошо, если бы гости могли остаться здесь с ночевой. В решении этого вопроса нам очень поспособствовала грантовая поддержка.
Есть ли то, над чем вы продолжаете работать и сейчас?
В нашем изначальном проекте мы задумывали комплекс с большим количеством номеров, парковой зоной с детскими комплексами и банкетной площадкой. Сейчас работаем над этими направлениями. Хотим, чтобы у нас можно было и устроить большой корпоратив, и отметить праздник, и провести выходные с семьей в спокойной обстановке. Будем увеличивать номерной фонд – добавим еще более пятидесяти – и планируем открыть еще одну точку общепита.
«Сейчас я по-другому собеседую, присматриваюсь и уже – как раньше – беззаветно в людей не верю. Ошибаться было больно»
Как изменился «Маламут Ленд» за последний год?
За последние несколько месяцев мы здорово выросли в маркетинговом плане. Мне удалось собрать команду, которая начала эффективно взаимодействовать между собой и выстраивать бизнес-процессы. И в ресторан пришла сильная команда. Весь «Маламут Ленд» начал работать как единый механизм.
За последний год изменилась и я как руководитель. Да, я ошибалась, пробовала, делала выводы, ставила перед собой и командой разные задачи и корректировала цели. И такая трансформация не редкость среди предпринимателей. Это естественно.
Насколько тяжело найти единомышленников в туристическом проекте и собрать команду мечты?
На этот вопрос два года назад я бы ответила: «Это очень трудно!» Но сейчас я уверена, что все зависит от руководителя. Я понимаю, сколько ошибок я совершила: верила в людей, брала их не на те позиции, не обращала внимания на важные вещи. Сейчас я по-другому собеседую, присматриваюсь и уже – как раньше – беззаветно в людей не верю. Ошибаться было больно.
Собрать классную команду реально, но к этому просто нужно прийти. А еще не скупиться на зарплату. Хорошие специалисты не могут стоить пятьдесят рублей.
Мне кажется, что работа с собаками – когда их восемьдесят! – это макси-тяжелый труд. Так ли это для вас?
Я бы не отделяла здесь ездовых собак от остальных животных, которые живут в нашем экопарке, а у нас здесь есть и пони, и кабан, и кролики. И бывает, что они болеют. Но самое страшное в работе с животными для нас давно позади, потому что, когда еще у нас было около десяти собак, все трудности мы переживали впервые. А сейчас мы понимаем их практически с полуслова. И со своей стороны стараемся сделать все возможное, чтобы они были здоровы: от своевременной обработки вольеров и самих питомцев от паразитов до организации правильного питания и регулярного приема витаминов.
Уход животного воспринимается так же остро, как и в первый раз?
Может, кому-то не понравится мой ответ, но нет. Со временем чувства немного притупляются. Но это не означает, что я их не люблю. Это не так. Я переживаю за каждого их них. Любая собака – и не только – находится под постоянным присмотром нашей команды: если с кем-то из наших хвостатых что-то происходит, ребята из команды быстро сажают его в машину, везут к ветеринару и только после этого говорят о случившемся мне. Я доверяю им очень ценную часть моей жизни и благодарю за то, что они такие – ответственные и неравнодушные.
«Природа делает все за нас»
Часто ли в «Маламут Ленд» приезжают люди из других городов?
Да. Особенно сейчас, когда мы открыли номерной фонд, у нас уже идут брони из Москвы и Питера. К нам часто приезжают и представители туристического предпринимательства и перенимают наш опыт. И мне это очень нравится.
А что чаще всего удивляет приезжих туристов в Самарской области?
Конечно, это наша природа: Жигулевские горы, Волга, леса. Все это остается в сердцах людей. И то, что мы сделали в «Маламут Ленде», помогает быть ближе к природе.
«Маламут Ленд» – история больше, чем про катание на упряжках?
Основа заложена в нашу философию: «Мы работаем для того, чтобы вы, общаясь с природой, становились ближе друг к другу». Мы про семью, про то, как важно родителям становиться ближе к своим детям – и наоборот.
В этом году экопарку – восемь лет, а более девяти лет назад вы впервые покатали людей на упряжке. Если коротко – с чего начался проект: с любви к собакам или с желания развивать туризм в Самарской области?
Если честно, мы тогда и не думали про туризм! У нас были собаки – маламуты – максимально трендовая и популярная на тот момент порода. Решили с мужем попробовать покатать – ограниченный круг. Первые желающие нашлись быстро! Со временем мы стали понимать, что собакам нужно отдельное место, у них должен быть большой дом. Нашли подходящую локацию – бывший детский лагерь, который на тот момент уже двадцать лет был заброшен, здесь все было полностью разрушено. И знаете, что я тогда сказала? «Вау, здесь у нас будет классный ресторан, здесь будут жить собаки, а вот тут мы поставим домики». И так все и получилось! У нас появились не только зоопарк и ресторан, но еще и аквапарк, теплые домики и тенты.
А есть ли то, что хотелось бы добавить именно в философию проекта?
Природа делает все за нас. А мы лишь стараемся сделать все возможное, чтобы человек не забывал, как же здорово иногда выбраться за город и отдыхать.
Где в Самарской области любите отдыхать вы?
Я обожаю Жигулевские горы, экотропу «Каменная Чаша», Ширяево, Гаврилову Поляну, гору Верблюд и, конечно, Волгу. А еще с детства я фанатка Молодецкого Кургана – классное место и зимой, и летом. Но, если честно, перечислять «по-настоящему мои» локации по области я могу бесконечно – и это по любви!
Текст: Ксения Возгорькова
Продюсер: Юлия Фаворова
Фото: Анастасия Пудинова
Стиль: Юлия Фаворова, Алина Тарасова
Визаж, прическа: Екатерина Сафронова
Комментарии (0)