Нина Туринцева: «Практически через все проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются предприниматели, я когда-то проходила и сама»

«Все ошибаются, а те, кто боятся рисковать, никогда не становятся успешными»

За последний год «Маламут Ленд» сильно вырос – и это действительно заметно: изменилась и узнаваемость проекта, вырос и сам комплекс. Но – насколько я знаю – экопарк не единственная ваша работа?

Да, недавно я начала заниматься консалтингом и проектированием туристических комплексов. Есть еще организация «Опора России» и комитет по туризму внутри нее. А также я вхожу в Общественный Совет при Министерстве туризма – вместе мы обеспечиваем взаимодействие власти и общества в туристической сфере.

Помогает ли ваш личный проект в работе в Общественном Совете при Министерстве туризма? Чувствуете ли вы те самые «боли», с которыми чаще всего обращаются люди?

Конечно! Практически через все проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются предприниматели, я когда-то проходила и сама. И все эти «боли» я, кажется, понимаю с полуслова.

С какими проблемами обращаются чаще всего?

Всех беспокоят совершенно разные вопросы, но возможность получения грантов и нюансы по их отчетности – самые частые из них.

А какие самые частые запросы?

Все хотят глэмпинг! И желающих интересуют главные вопросы – с чего начать и где взять землю. Но люди зачастую не понимают, что глэмпинг – это не только палатка, это еще и масса другой снабжающей инфраструктуры, которая стоит огромных денег. И моя задача – объяснить это на моменте зарождения идеи.

Да, я часто смотрю на начинающих предпринимателей и думаю: «Да это же я семь лет назад!» Тогда я никого не слушала и училась всему сама. Все ошибаются, а те, кто боятся рисковать, никогда не становятся успешными.

Туристический поток сейчас и год назад изменился?

Могу судить только по своему проекту. В «Маламут Ленде» поток увеличился, но мы очень сильно зависим от погоды. В этом году новогодние праздники были с хорошим приростом – к нам приезжали гости и из соседних регионов. А вот лето в прошлом году было дождливым. Но сейчас, по ощущениям, интереса стало больше. И поток звонков увеличился по сравнению с прошлым годом.

Когда вы поняли, что дальше без домиков будет сложно?

Мы это поняли в то самое дождливое лето: аквапарк тогда, естественно, пустовал. И мы подумали, что было бы хорошо, если бы гости могли остаться здесь с ночевой. В решении этого вопроса нам очень поспособствовала грантовая поддержка.

Есть ли то, над чем вы продолжаете работать и сейчас?

В нашем изначальном проекте мы задумывали комплекс с большим количеством номеров, парковой зоной с детскими комплексами и банкетной площадкой. Сейчас работаем над этими направлениями. Хотим, чтобы у нас можно было и устроить большой корпоратив, и отметить праздник, и провести выходные с семьей в спокойной обстановке. Будем увеличивать номерной фонд – добавим еще более пятидесяти – и планируем открыть еще одну точку общепита.