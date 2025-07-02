Яна Бараса: «С Самарой у меня прекрасные отношения, и мы – как советуют психологи всего мира – активно работаем над их укреплением и улучшением!»

Невозможно представить волжский вайб без Волги, но у создательницы проекта BarasaHouse получилось переосмыслить значение реки в досуге жителей Самары и превратить любимый город в настоящую – незапасную! – столицу плавдомов!
Что для тебя сейчас Самара и какие у тебя отношения с городом на Волге?
Самара – это моя любовь, хотя раньше я этого не понимала. Чтобы понять, как эта любовь сильна, мне понадобилось какое-то время провести в моей любимой Франции: вернувшись в Самару поняла, что жить в ней намного круче, удобнее и приятнее. А еще одним доказательством того, что мне не показалось и Самара на самом деле лучший город на Земле, стало заявление моей дочери, которая во Франции четыре года жила и училась, а потом прилетела после окончания университета и наотрез отказалась возвращаться в страну багетов и круассанов, потому что в городе на Волге ей нравится намного больше. За последние годы Самара сильно похорошела. Разумеется, эти изменения происходят не сами по себе: в городе живет много людей, которые помогают ему стать лучше. И мне кажется, что я и моя семья тоже принимаем участие в изменении города: мы, как ответственные за Волгу-матушку, запустили много проектов, которые делают жизнь волжан ярче, интереснее и лучше. Так что с Самарой у меня прекрасные отношения, и мы – как советуют психологи всего мира – активно работаем над их укреплением и улучшением. Честно говоря, в этот город, где каждый практически день происходит что-то интересное, просто невозможно не влюбиться! Здесь каждый найдет что-то для себя: моего мужа, например, привлекает главный источник волжского вайба – Волга, а я – любитель светских каких-то выходов, ярких вечеринок и музеев. Недавно случилась интересная история: к дочери приехал ее французский бойфренд, с которым она планирует совместную жизнь. Его родители три года не разрешали ему приезжать в Россию, потому что стереотипы о злых людях и медведях с балалайками до сих пор живы. Так вот, когда мы показали ему старый город, доехали до нашего роскошного стадиона, провели ресторанам и прокатили по Волге на нашем плавдоме, парень глазам своим не верил! Когда мы проплывали мимо Жигулевских гор, он звонил маме и говорил, что Самара похожа на Швейцарию, а когда добрались до Лазурного пляжа, перезвонил еще раз, чтобы сообщить, что попал в Канны. В общем, уезжать отсюда он не хотел!
Значит, пора писать национальную программу «Россия. Сильная глубинка» и делать ее основой Самару?
В каждой шутке, как говорится, есть доля правды! Самара на самом деле очень душевный город. Возможно, дело в людях, которые меня окружают, но судя по нескончаемому туристическому потоку и отзывам, которые оставляют гости нашего города после знакомства с ним, это не просто мое личное мнение.
Если бы тебе доверили сделать рекламный плакат для нашего города, чтобы бы ты на нем изобразила?
Я, конечно, сразу представляю Волгу и наши плавдома! И это не только потому, что я ими занимаюсь: в моем окружении много людей, которые по разным причинам разъехались по всему миру. Кто-то живет в Италии, кто-то в Испании, кто-то уехал в Штаты. Но каждое лето они приезжают в наш город-курорт, и обязательным пунктом их курортной программы стало путешествие по Волге на плавдоме. Одна семья – у них трое детей – и вовсе предпочитает весь свой отпуск проводить в плавдоме на Волге. И я их, честно говоря, прекрасно понимаю: каждый день просыпаться с разным видом – это прекрасно! И, разумеется, этот неповторимый волжский вайб!
На правах раздатчицы вайба с огромным стажем скажи, пожалуйста, меняется ли со временем определение и наполнение этого важного для города понятия – волжский вайб?
Наверное, классическое понимание трудно изменить – оно останется с городом навсегда. Это теплый пляж, холодное жигулевское и вобла. Но меня, как эстета и человека, который ценит комфорт, безумно радует, что волжский вайб постепенно обрастает благами цивилизации! Это же здорово, что сегодня каждый может выбирать: песок в трусах и палатка на другом берегу или комфортный пляж, барная стойка и приятная музыка. Поэтому я ничего не имею против культа дикой Заволги, но стараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы у каждого был выбор. И возможностей сделать так, чтобы волжане перестали летать в Турцию, предпочитая провести лето в роскошной турбазе на берегу реки, множество – надеюсь, в ближайшее время мы изменим представление о культуре отдыха на Волге. У нас очень много проектов, которые на стадии перехода от теории к практике: говорить о них пока рано, но ждать однозначно стоит. Мой муж – самый настоящий генератор идей, который никогда не стоит на месте и не боится идти в неизведанное и рисковать. Я в этом плане более осторожная и осмотрительная.
Спрошу у тебя, как у яркого представителя волжского предпринимательства: чего больше в твоем бизнесе – расчета или души?
Бизнеса без расчета не бывает! Но в наших проектах душевность – это обязательная составляющая: мне просто не интересно делать что-то, не вкладывая в это душу. У нас семейное дело, которое по вайбу похоже на маленький итальянский ресторанчик, где работают все члены семьи: отец обслуживает гостей, дети убирают тарелки, а мама стоит у плиты. Каждый из нас в любой момент может подключиться на любом уровне: для меня нет ничего зазорного пройтись с пылесосом по базе, например. Потому что наш бизнес нам в радость – это как хобби практически!
А ты следишь за развитием своих конкурентов по раздаче волжского вайба?
Хороший вопрос! Если говорить о бизнесе, конкуренты, конечно, есть: после того, как мы начали запускать по Волге плавдома, многие нашу идею подхватили. И это нормально: у людей должен быть выбор. Но в этой сфере у нас пока нет повода для беспокойства: мы самая крупная компания в стране. Если говорить о коллегах по раздаче настроения, хочется отметить команду «Города-Курорта», с которыми мы в последнее время активно сотрудничаем: они очень крутые и мне нравится их подход, философия и стиль. Мы недавно коллаборацию с ними запустили: эксклюзивное путешествие в Ширяево – с гидом и комфортом. Очень нравится фестиваль «Волжские сезоны», который делает Роман Вавилин со своей командой – это всегда просто вау!
А как ты выбираешь события, на которые стоит пойти? Есть ли у тебя какие-то критерии отбора?
Есть, конечно! Мне было бы сложно без критериев, потому что на все мероприятия города у меня есть пригласительные, и побывать везде я не смогу просто физически. Приходится выбирать те ивенты, на которые меня приглашают в роли амбассадора одного из брендов, которые я представляю, или события, которые устраивают мои друзья, с которыми мы уже много лет сотрудничаем и поддерживаем друг друга. Проще говоря, я выбираю события, которые мне действительно нравятся, которые соответствуют моей философии, уровню жизни и настроению.
Есть ли какие-то мероприятия, которых тебе не хватает в городе?
Хотелось бы, конечно, чтобы в Самаре появился аналог Парижской или Миланской Недели моды, но лучше оставаться реалистом и адекватно оценивать ресурсы и возможности нашего города. Мы не Париж, и фэшн-индустрия у нас развита похуже – сила и прелесть нашего города в другом. Поэтому мне всего хватает. А если понимаю, что чего-то не хватает, всегда могу организовать это своими силами – это одно из главных правил моей жизни: если у тебя чего-то нет, умей создать это сам. Но, если говорить серьезно, нам пора признаться самим себе, что мы живем в одном из самых красивых городов мира: не так уж и много на этой планете мест, которые могут конкурировать с летней Самарой. Причем она развивается и хорошеет на наших глазах: в начале двухтысячных наши отношения с городом трудно было назвать влюбленностью, но сегодня я готова рассказывать о нем везде! И особенно красива она с воды, причем не только летом: попробуйте сломать стереотип и отправиться в путешествие по Волге в сентябре, например, или в октябре! Это буйство красок, этот аромат природы, это безумная красота, на которую летом мы часто не обращаем внимания! Да и не может лето похвастаться такой палитрой. Это буквально моя миссия сейчас: донести до всех понимание, что Самара красива не только летом – у нас прекрасная весна и роскошная осень! А вот с зимой, конечно, нам надо серьезно поговорить. Много вопросиков у нас к ней накопилось!
Текст: Денис Либстер
Продюсер: Наталья Алиуллова
Фото: Анастасия Дави
Стиль: Анастасия Попова
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