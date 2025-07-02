Яна Бараса: «С Самарой у меня прекрасные отношения, и мы – как советуют психологи всего мира – активно работаем над их укреплением и улучшением!»

Что для тебя сейчас Самара и какие у тебя отношения с городом на Волге?

Самара – это моя любовь, хотя раньше я этого не понимала. Чтобы понять, как эта любовь сильна, мне понадобилось какое-то время провести в моей любимой Франции: вернувшись в Самару поняла, что жить в ней намного круче, удобнее и приятнее. А еще одним доказательством того, что мне не показалось и Самара на самом деле лучший город на Земле, стало заявление моей дочери, которая во Франции четыре года жила и училась, а потом прилетела после окончания университета и наотрез отказалась возвращаться в страну багетов и круассанов, потому что в городе на Волге ей нравится намного больше. За последние годы Самара сильно похорошела. Разумеется, эти изменения происходят не сами по себе: в городе живет много людей, которые помогают ему стать лучше. И мне кажется, что я и моя семья тоже принимаем участие в изменении города: мы, как ответственные за Волгу-матушку, запустили много проектов, которые делают жизнь волжан ярче, интереснее и лучше. Так что с Самарой у меня прекрасные отношения, и мы – как советуют психологи всего мира – активно работаем над их укреплением и улучшением. Честно говоря, в этот город, где каждый практически день происходит что-то интересное, просто невозможно не влюбиться! Здесь каждый найдет что-то для себя: моего мужа, например, привлекает главный источник волжского вайба – Волга, а я – любитель светских каких-то выходов, ярких вечеринок и музеев. Недавно случилась интересная история: к дочери приехал ее французский бойфренд, с которым она планирует совместную жизнь. Его родители три года не разрешали ему приезжать в Россию, потому что стереотипы о злых людях и медведях с балалайками до сих пор живы. Так вот, когда мы показали ему старый город, доехали до нашего роскошного стадиона, провели ресторанам и прокатили по Волге на нашем плавдоме, парень глазам своим не верил! Когда мы проплывали мимо Жигулевских гор, он звонил маме и говорил, что Самара похожа на Швейцарию, а когда добрались до Лазурного пляжа, перезвонил еще раз, чтобы сообщить, что попал в Канны. В общем, уезжать отсюда он не хотел!

Значит, пора писать национальную программу «Россия. Сильная глубинка» и делать ее основой Самару?

В каждой шутке, как говорится, есть доля правды! Самара на самом деле очень душевный город. Возможно, дело в людях, которые меня окружают, но судя по нескончаемому туристическому потоку и отзывам, которые оставляют гости нашего города после знакомства с ним, это не просто мое личное мнение.

Если бы тебе доверили сделать рекламный плакат для нашего города, чтобы бы ты на нем изобразила?

Я, конечно, сразу представляю Волгу и наши плавдома! И это не только потому, что я ими занимаюсь: в моем окружении много людей, которые по разным причинам разъехались по всему миру. Кто-то живет в Италии, кто-то в Испании, кто-то уехал в Штаты. Но каждое лето они приезжают в наш город-курорт, и обязательным пунктом их курортной программы стало путешествие по Волге на плавдоме. Одна семья – у них трое детей – и вовсе предпочитает весь свой отпуск проводить в плавдоме на Волге. И я их, честно говоря, прекрасно понимаю: каждый день просыпаться с разным видом – это прекрасно! И, разумеется, этот неповторимый волжский вайб!