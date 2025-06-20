Что подарить родителям? Круиз! Рассказываем больше о речном путешествии мечты

Подарить общее воспоминание

Сервис бронирования «Круиз.онлайн» проанализировал заказы за последние три года и выделил интересную тенденцию: взрослые дети все чаще оформляют круизы для своих родителей. По данным за 2023 год, из двадцати одной тысячи бронирований – почти три с половиной были оформлены детьми, а на начало июня 2025 года зафиксировано уже более тысячи двухсот подобных бронирований. Летний сезон 2025 года только начался, но уже сейчас заметно: тенденции сохраняются – дети продолжают бронировать круизы в подарок родителям.

Аудитория тех, кто оформляет круизы для близких, молодеет. По статистике того же сервиса за 2023 год, средний возраст таких клиентов – от 46 до 49 лет, а в 2025 – уже 42 года. И, кстати, многие взрослые покупают билеты не только для родителей, но и для себя, чтобы подарить близким не просто отпуск, а общее воспоминание.

Екатерина Галкина Клиент «Круиз.онлайн» Мне хотелось подарить маме не просто поездку, а ощущение, что ничего не нужно решать. Мы вместе выбирали экскурсии, мечтали о сладостях в Казани. Это был ее первый круиз – и теперь у нас есть общее теплое воспоминание».

Статистика – вещь упрямая, и все же почему тренд, когда взрослые дети выбирают такие путешествия для своих родителей, остается на пике? Например, после пандемии многие ощутили, как важно время, проведенное с близкими. Идея устроить отпуск с родителями больше не воспринимается – и это здорово! – как скучный или вынужденный формат «для пенсионеров.