Что подарить родителям? Круиз! Рассказываем больше о речном путешествии мечты

Круиз как тот самый – запоминающийся – подарок от взрослых детей родителям или вариант семейного отдыха для разных поколений – оба сценария в последние годы бьют все рекорды по популярности. Во-первых, речное путешествие – это красиво! Во-вторых, расслабляюще и успокаивающе. Какие направления чаще всего выбирают туристы, и какие впечатления – а там есть, о чем рассказать! – они привозят из путешествий? За ответами Собака.ru пришла к тем, кто знает про круизы все – и не понаслышке.
Подарить общее воспоминание
Сервис бронирования «Круиз.онлайн» проанализировал заказы за последние три года и выделил интересную тенденцию: взрослые дети все чаще оформляют круизы для своих родителей. По данным за 2023 год, из двадцати одной тысячи бронирований – почти три с половиной были оформлены детьми, а на начало июня 2025 года зафиксировано уже более тысячи двухсот подобных бронирований. Летний сезон 2025 года только начался, но уже сейчас заметно: тенденции сохраняются – дети продолжают бронировать круизы в подарок родителям.
Аудитория тех, кто оформляет круизы для близких, молодеет. По статистике того же сервиса за 2023 год, средний возраст таких клиентов – от 46 до 49 лет, а в 2025 – уже 42 года. И, кстати, многие взрослые покупают билеты не только для родителей, но и для себя, чтобы подарить близким не просто отпуск, а общее воспоминание.
Екатерина Галкина
Клиент «Круиз.онлайн»
Мне хотелось подарить маме не просто поездку, а ощущение, что ничего не нужно решать. Мы вместе выбирали экскурсии, мечтали о сладостях в Казани. Это был ее первый круиз – и теперь у нас есть общее теплое воспоминание».
Статистика – вещь упрямая, и все же почему тренд, когда взрослые дети выбирают такие путешествия для своих родителей, остается на пике? Например, после пандемии многие ощутили, как важно время, проведенное с близкими. Идея устроить отпуск с родителями больше не воспринимается – и это здорово! – как скучный или вынужденный формат «для пенсионеров.
Марина Пронина
Руководитель отдела развития проекта «Круиз.онлайн»
А еще круизы в подарок покупают не только для родителей, но и для бабушек и дедушек от внуков. Классный вариант – вручить близкому человеку старшего поколения подарочный сертификат, который он сможет потратить на будущий круиз и самостоятельно выбрать маршрут.
Релакс – и никакой суеты
Формат круиза для путешественников разного возраста хорош тем, что не требует специальных навыков или подготовки. В такой поездке все включено и заранее запланировано: ежедневные остановки, экскурсии и культурная программа – при этом остается время просто побыть вместе. Это нечто среднее между путешествием и ретритом, что особенно важно для более взрослого поколения.
А куда чаще отправляются? По статистике, в топе популярных маршрутов «Москва – Тверь – Москва», «Москва – Углич – Москва», «Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург» и «Москва – Мышкин – Москва». Но выбор, конечно, не ограничивается только этими направлениями.
Денис Крейцберг
Основатель сервиса «Круиз.онлайн»
Если вы планируете подарок родителям в виде речного круиза, я бы начал с самого главного совета – выбирайте короткие маршруты на пять-семь дней и подгадывайте под праздничные даты, например майские праздники или День России. Это сделает поездку не только логистически простой, но и по-настоящему значимой. У нас особенно хорошо бронируются маршруты из Москвы. Это доступно, удобно по логистике и дает максимум впечатлений при минимуме утомительности. И еще один совет от меня как от человека, который сам в 2015 году впервые сходил в речной круиз с семьей, не откладывайте. Даже если кажется, что «будет время потом».
Среди современных любителей речных круизов – люди самых разных возрастов, жизненных укладов и вкусов. За последние годы аудитория стала намного разнообразнее, но у всех есть что-то общее: тяга к природе, интерес к неспешному, комфортному отдыху и желание отвлечься от городской суеты. А еще такой формат отдыха по-настоящему объединяет людей разного поколения.
Валерия Резунова
Клиент «Круиз.онлайн»
Мы никогда не путешествовали всей семьей. У родителей не было ни возможности, ни времени. И только когда я сама впервые поехала в поездку, поняла: я хочу, чтобы мама почувствовала этот кайф. Не «отель и море», а спокойное, близкое, теплое путешествие, в котором можно просто быть вместе. В круизе мама с удовольствием покупала сувениры, с восторгом слушала экскурсоводов, просила фотографировать ее у старых домов, у клумб, на фоне теплохода… Мы гуляли по палубе в пледах и смотрели по вечерам русские сериалы – и это было лучше, чем тысяча поездок в Таиланд. За четыре дня на круизе мы с ней как будто месяц отдохнули. Это время я пронесу в себе на всю жизнь. Самое драгоценное время.
Фото: Архивы пресс-служб
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