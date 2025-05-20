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Путешествия

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Ор выше гор: пять лесов Самарской области, где можно перезагрузиться

Всем нам иногда хочется простого человеческого – выдохнуть и покричать. Специально по такому поводу Собака.ru собрала подборку из пяти лесов Самарской области, в которых можно делать это не только громко, но еще и красиво.

Не забывайте про клещей – они не боятся криков.

Рачейские Альпы

Топовая локация, чтобы попрыгать – но аккуратно! – по валунам и выплеснуть все эмоции среди вековых сосен. Чего они только не слышали.

Координаты: 53.437777, 48.138465

Золотой бор

Хвойный лес и оглушительная тишина – идеально для всех, кто устал и хочет отдохнуть.

Координаты: 53.441079, 50.168136

Подвальские террасы

Да, сюда стоит приехать не только для того, чтобы побродить по холмам, но и погулять по небольшому – и очень живописному! – коридорчику из леса.

Координаты: 53.701334, 48.847519

Висла

Тот самый лес над обрывом – с видом на бескрайнее Жигулевское море.

Координаты: 53.750477, 49.078878

Давыдовка

Еще одна менее туристическая точка на карте – на границе с Саратовской областью. Едем пару часов, чтобы высказаться, и возвращаемся обратно.

Координаты: 52.737865, 48.395407

Фото: Архивы пресс-служб

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