Ор выше гор: пять лесов Самарской области, где можно перезагрузиться

Всем нам иногда хочется простого человеческого – выдохнуть и покричать. Специально по такому поводу Собака.ru собрала подборку из пяти лесов Самарской области, в которых можно делать это не только громко, но еще и красиво.

Не забывайте про клещей – они не боятся криков.