Ор выше гор: пять лесов Самарской области, где можно перезагрузиться

Всем нам иногда хочется простого человеческого – выдохнуть и покричать. Специально по такому поводу Собака.ru собрала подборку из пяти лесов Самарской области, в которых можно делать это не только громко, но еще и красиво.
Не забывайте про клещей – они не боятся криков.
Рачейские Альпы
Топовая локация, чтобы попрыгать – но аккуратно! – по валунам и выплеснуть все эмоции среди вековых сосен. Чего они только не слышали.
Координаты: 53.437777, 48.138465
Золотой бор
Хвойный лес и оглушительная тишина – идеально для всех, кто устал и хочет отдохнуть.
Координаты: 53.441079, 50.168136
Подвальские террасы
Да, сюда стоит приехать не только для того, чтобы побродить по холмам, но и погулять по небольшому – и очень живописному! – коридорчику из леса.
Координаты: 53.701334, 48.847519
Висла
Тот самый лес над обрывом – с видом на бескрайнее Жигулевское море.
Координаты: 53.750477, 49.078878
Давыдовка
Еще одна менее туристическая точка на карте – на границе с Саратовской областью. Едем пару часов, чтобы высказаться, и возвращаемся обратно.
Координаты: 52.737865, 48.395407
Фото: Архивы пресс-служб
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