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В тур по-жигулевски: РЖД запустил туристический маршрут из Москвы до Сызрани, Тольятти и Самары

Думали – фейк, а оказалось, что зря думали: РЖД запустил маршрут «Жигулевские выходные». В программе ожидаемое и необычное: прогулка по Сызрани, изучение национального парка «Самарская Лука», дегустация настоящей итальянской кухни в Тольятти (нет, ну а что?), а на десерт – знакомство с Самарой и пирог из бещевской вишни.

Да, для жителей Самарской области – это привычная программа. Но если закрыть глаза и представить себя на месте туриста, который никогда не видел Жигулевское море, не пробовал местный хлеб и не пил то самое пенное, можно оказаться в настоящем городе-курорте – и даже трех! Первый заезд – уже 23 мая.

Фото: Архивы пресс-служб

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