Пять луков Луки: маршруты по национальному парку

Понедельник – повод снова что-то отметить: сегодня свой день рождения празднует национальный парк «Самарская Лука». Редакция Собака.ru прошла, проехала на велосипедах и автомобилях по Заволжью и подготовила пять маршрутов, на которых можно увидеть Волгу с высоты горы Верблюд, устроить фотосессию в гроте и попасть в мир Древней Руси.
Помните, что для посещения национального парка нужно приобрести путевку. Это можно сделать на сайте «Самарской Луки».
Маршрут первый: Гаврилова Поляна – Ширяево
Пешком или на велосипеде
До Гавриловой Поляны добираемся по Волге на теплоходе «Москва». На неспешную прогулку стоит заложить около трех часов – пройти придется около десяти километров.
Часть пути идем вдоль Волги и любуемся видами Сокольих гор на противоположном берегу. Оставляем в стороне урочище Крестовую Поляну и попадаем на так называемую Козью тропу – протоптанную узкую дорожку на склоне Жигулевских гор. Раньше проход, а тем более – проезд по ней на велосипеде были достаточно экстремальными развлечениями. Местами тропа просто превращалась в склон, по которому можно было соскользнуть вниз. Высота падения приличная – от пяти метров. Сейчас опасные участки укрепили волонтеры проекта «Путь реки».
После Козьей тропы, примерно на середине маршрута, подходим к горе Верблюд. Непростой подъем по камням – и вот тот самый шанс посмотреть на Волгу с высоты (!) в триста метров. После спускаемся и направляемся в штольни. Они не такие популярные, как в Ширяеве, поэтому велика вероятность того, что других туристов тут вы не встретите – да, можно будет спокойно поисследовать рукотворные пещеры. Далее спускаемся вниз и по наезженной автомобилями дороге движемся к конечной точке нашего маршрута. В Ширяеве либо отдыхаем на набережной, перекусывая захваченными с собой бутербродами, либо идем в одно из местных кафе. Если есть время до отправления по Волге в Самару, гуляем по селу, поднимаемся в теперь уже Ширяевские штольни.
Координаты:
Пристань в Гавриловой Поляне – 53.364386, 50.129195
Козья тропа – 53.399797, 50.100102
Гора Верблюд – 53.408929, 50.073169
Штольни у горы Верблюд – 53.409327, 50.071306
Набережная в Ширяеве – 53.422371, 50.016783
Маршрут второй: Ширяево – Каменная чаша – Ширяево
Пешком или на велосипеде
Маршрут в двадцать километров, которые точно того стоят! Передвигаться можно как пешком, так и на велосипеде – выбор за каждым. Но в каждом из вариантов есть нюансы.
Стартуем в Ширяеве. Впереди – около пяти километров грунтовки по дну Ширяевского оврага, который напоминает горное ущелье, но такое – на минималках. Быстрее преодолеть их на велосипеде, но после стоит быть готовыми к затяжному подъему. Вот тут уже преимущество будет у тех, кто идет пешком. Это удобнее, чем крутить в горку педали или тащить велосипед на себе. Так или иначе, добираемся до урочища «Каменная чаша». Здесь можно набрать воды, окунуться в купель, отдохнуть и перекусить, а после – продолжить путь.
Идти придется в подъем в сторону перевала Трудный. Высота его небольшая, в районе ста метров. Преодолеть его можно и не обладая хорошей физической подготовкой, но не всем это дастся легко – свое название перевал оправдывает полностью. Нужно просто рассчитать свои силы. Отдохнуть получится на лавочках по пути или на самом перевале – там есть беседка и гамаки.
Переводим дух и идем в сторону поселка Солнечная Поляна, к «цивилизации». В магазине можно пополнить запасы воды и продуктов, потом выйти на берег Волги. Впереди: последний рывок до Ширяева – пять километров вдоль трассы. Тут преимущество будет снова и тех, кто выбрал велосипед.
Координаты:
Ширяево – 53.422271, 50.014069
Ширяевский овраг – 53.397082, 49.978879
«Каменная Чаша» – 53.406899, 49.921917
Перевал Трудный – 53.421581, 49.922217
Солнечная Поляна – 53.432306, 49.928979
Маршрут третий: Рождествено – Вислый камень – Рождествено
На велосипеде или автомобиле
Точка старта – в Рождествено. Из Самары сюда добираемся либо на «омике», либо на грузовом пароме от спуска улицы Лейтенанта Шмидта – вариант для тех, кто на машине.
Без транспорта точно не обойтись, ведь проехать нужно около шестидесяти километров. Велосипед напрокат можно взять в Рождествено, тут же – закупиться продуктами и водой, если не сделали этого в Самаре. Выдвигаемся в сторону аэродрома. Здесь увидим учебный самолет Aero L-29 Delfin как будто взлетающий с насыпи. Из Рождествено направляемся в Торновое, чтобы с возвышенности оценить виды Самары. Особенно эпично смотрится такой пейзаж с гигантской стелой «Серп и молот» на первом плане.
Продолжаем наш путь через село Новинки. Тут стоит обратить внимание на Успенскую церковь: ее построили еще при графе Орлове в первой половине XIX века. Сейчас храм реставрируют. Через четыре километра проезжаем Шелехметь и останавливаемся у горы Ош-Пандо-Нерь – она будет справа. Внешне она не особо примечательна, но здесь в VI-VIII веках существовало поселение. Можно отметиться в такой исторической точке.
А дальше – в лес! На въезде в него машину придется оставить и забрызгать себя репеллентами от комаров. В сезон их здесь – целые тучи. Около пятнадцати минут идем пешком до пещеры Обкан – в нее ведет небольшой лаз. Особо любопытные могут пролезть внутрь и оказаться в зале с потолком высотой около полутора метров. Дальше людям без подготовки лучше не продвигаться, можно запаниковать из-за узкого пространства. А на финал советуем оставить виды Волги и затонов с Вислого камня, после чего возвращаемся в Рождествено. Только следим за временем, чтобы не опоздать на переправу.
Координаты:
Пристань в Рождествено – 53.223850, 50.062168
Аэродром – 53.249701, 50.045609
Серп и Молот – 53.278306, 49.939850
Успенская церковь – 53.245651, 49.908982
Гора Ош-Пандо-Нерь – 53.245278, 49.834194
Пещера Обкан – 53.236363, 49.812625
Вислый камень – 53.230683, 49.799559
Маршрут четвертый: Молодецкий курган – гора Шишка
Пешком и на автомобиле
От самарского Заволжья перемещаемся в тольяттинское: для этого едем за Жигулевск в район поселка Жигули. Здесь тоже территория национального парка «Самарская Лука» – не забываем про путевку и двигаемся в сторону Молодецкого кургана. К нему ведет протоптанная тропа, да и вершину видно хорошо – заблудиться здесь практически нереально. Сверху открывается вид на Волгу, залив Жигулевская труба и Тольятти. А дальше углубляемся в лес, чтобы добраться до грота на берегу. Дорога переходит местами в едва заметную тропинку, петляющую по лесу. Метров через пятьсот будет овраг, вдоль которого нужно будет идти в сторону Волги. Ближе к реке – крутой спуск и дикий пляж. При желании можно искупаться, но заходить в воду нужно будет по камням, а это – поверьте! – не очень-то и приятно.
С пляжа, если чувствуете в себе силы, можно пройти километр по дну оврага, чтобы увидеть землянку. В ней останавливаются на ночь желающие провести время на природе. Знакомимся со скромным бытом и идем обратно ко входу в нацпарк.
По пути в Самару заезжаем на еще одну площадку, с которой открывается панорама Волги. Для этого в Жигулевске поворачиваем в сторону горы Шишка. Платить за вход на территорию «Самарской Луки», если вы в этот же день были на Молодецком кургане, не нужно.
Здесь есть лавочки и беседки, где можно перекусить с видом на Жигулевск, ГЭС и Тольятти. Делаем несколько фото с горой Шишка и довольные возвращаемся в Самару.
Координаты:
Парковка у Молодецкого кургана – 53.395040, 49.301987
Молодецкий курган – 53.406288, 49.311248
Пляж и грот – 53.413397, 49.324132
Землянка – 53.406520, 49.330546
Парковка у горы Шишка – 53.423572, 49.447677
Маршрут пятый: гора Лепешка – «Богатырская слобода»
Пешком и на автомобиле
Этот маршрут, как и предыдущий, проходит недалеко от села Жигули. Для начала едем на турбазу «Приволье», оставляем машину на парковке и идем к Волге на пляж. Даже если вода не прогрелась настолько, чтобы купаться, можно посидеть на берегу или выйти на мини-причал за фото на фоне реки и Усинского кургана. А после – отправляемся пешком покорять вершину кургана – гору Лепешка. Идти метров пятьсот, но в подъем, поэтому стоит рассчитывать силы. Наверху открытое пространство, может быть ветрено: в прохладную погоду лучше иметь с собой хотя бы легкую куртку.
Дальше едем через село Жигули к еще одной горе – Плешке. Здесь перед вами уже виды реки Усы, а на склоне – ковер из пестрых цветов. Отсюда пешком или на машине – зависит от настроя на прогулку – добираемся до так называемого «самарского стоунхенджа» – круглого вала явно искусственного происхождения. В интернете его появление связывают то с НЛО, то с магическими обрядами когда-то живших здесь древних людей. На самом деле это имитация позиции зенитно-ракетного комплекса.
Последняя точка маршрута развлекательно-познавательная: «Богатырская слобода» – это и музей под открытым небом, и место, где можно заниматься разными активностями: биться на мечах, метать ножи и топоры, а также пройтись на ладье. Все это в сопровождении местных жителей в костюмах времен Руси. Если хочется просто погулять, можно походить по территории, разглядывая терема, мастерские, заготовки деревянных судов – все в славянских традициях. В трапезной вас накормят традиционными блюдами русской кухни и перед отправлением домой пожелают счастливого пути.
Координаты:
Пляж на турбазе – 53.393487, 49.275938
Гора Лепешка – 53.394539, 49.267512
«Стоунхендж» – 53.363232, 49.263908
Гора Плешка – 53.357616, 49.245556
«Богатырская слобода» – 53.337221, 49.245901
Текст: Кирилл Ляхманов
Фото предоставлено Туристским информационным центром Самарской области
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