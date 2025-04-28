Пять луков Луки: маршруты по национальному парку

Маршрут первый: Гаврилова Поляна – Ширяево

Пешком или на велосипеде

До Гавриловой Поляны добираемся по Волге на теплоходе «Москва». На неспешную прогулку стоит заложить около трех часов – пройти придется около десяти километров.

Часть пути идем вдоль Волги и любуемся видами Сокольих гор на противоположном берегу. Оставляем в стороне урочище Крестовую Поляну и попадаем на так называемую Козью тропу – протоптанную узкую дорожку на склоне Жигулевских гор. Раньше проход, а тем более – проезд по ней на велосипеде были достаточно экстремальными развлечениями. Местами тропа просто превращалась в склон, по которому можно было соскользнуть вниз. Высота падения приличная – от пяти метров. Сейчас опасные участки укрепили волонтеры проекта «Путь реки».

После Козьей тропы, примерно на середине маршрута, подходим к горе Верблюд. Непростой подъем по камням – и вот тот самый шанс посмотреть на Волгу с высоты (!) в триста метров. После спускаемся и направляемся в штольни. Они не такие популярные, как в Ширяеве, поэтому велика вероятность того, что других туристов тут вы не встретите – да, можно будет спокойно поисследовать рукотворные пещеры. Далее спускаемся вниз и по наезженной автомобилями дороге движемся к конечной точке нашего маршрута. В Ширяеве либо отдыхаем на набережной, перекусывая захваченными с собой бутербродами, либо идем в одно из местных кафе. Если есть время до отправления по Волге в Самару, гуляем по селу, поднимаемся в теперь уже Ширяевские штольни.

Координаты:

Пристань в Гавриловой Поляне – 53.364386, 50.129195

Козья тропа – 53.399797, 50.100102

Гора Верблюд – 53.408929, 50.073169

Штольни у горы Верблюд – 53.409327, 50.071306

Набережная в Ширяеве – 53.422371, 50.016783