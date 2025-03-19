Сап-сезон стартует в марте

Самые активные сапбордисты выйдут на воду уже в это воскресенье!

Не успела Волга стряхнуть с себя лед, а сапбордисты уже собираются выйти на «тропу воды»! 23 марта клуб «Сила ветра» приглашает сап-активистов собраться на пляже эко-отеля «Маяк», чтобы открыть сезон, отправиться в первое путешествие по большой реке, попугать веслами льдины и встретить весну в движении и с ветром в волосах. После заплыва можно будет обсудить сплав у камина уютного ресторана экоотеля, а для тех, кто снимет номер на выходные, команда «Маяка» предоставит весь необходимый инвентарь бесплатно!