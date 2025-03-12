Кругосветка по-самарски: шесть весенних маршрутов по области от Анастасии Заводской

Выезжаем из Самары в сторону новой платной дороги «Обход Тольятти», попутно прихватив что-то для гриля на вечер. После нового моста съезжаем в районе Левашовки-Тайдаково и отправляемся в Усолье – здесь находится усадьба Орловых-Давыдовых, которая, надеюсь, скоро будет отреставрирована. Желаю ребятам, кто взялся за это дело, больших успехов. А пока можно посмотреть на ее былое великолепие и многовековой старый дуб во дворе, где когда-то в дореволюционное время был роскошный сад. С берега села Усолье открывается вид на санаторий «Волжский Утес».

Далее с живописными пейзажами отправляемся в мое любимое место на планете Земля – старинное село Подвалье и заселяемся в Alpha Glamping в один из уютных шатров или в домик. Важно забронировать местечко заранее – поймать его бывает сложно.

После перекуса отправляемся в длинный и упомрачительно красивый трекинг – исследуем круговую тропу в десять километров по памятнику природы. Подвальские террасы – это то, ради чего к нам приезжают со всех концов страны, и это правда того стоит! Тут и интересная история, и невероятно богатая флора, и краснокнижные жители, и милые сурки-байбаки, и вид на Жигулевское море, и многое-многое другое. Мы всегда просим быть бережными к этому невероятному месту, не сходить с троп, не разжигать костры и, конечно же, забирать с собой весь мусор.