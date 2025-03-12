Кругосветка по-самарски: шесть весенних маршрутов по области от Анастасии Заводской

Самарская область была создана для путешествий – и это факт, с которым мы бы не советовали спорить. Собираемся в поездки по региону вместе с основателем Alpha Glamping и амбассадором Ассоциации Глэмпингов в России Анастасией Заводской: заезжаем к старинной усадьбе и в Сызрань, исследуем Рачейские Альпы и Подвальские террасы, а также отправляемся к Чапаевскому карьеру и Мастрюкам.
Анастасия Заводская
Основатель Alpha Glamping и амбассадор Ассоциации Глэмпингов в России
«Чаще всего самые яркие впечатления мы получаем, когда отклоняемся от общеизвестных маршрутов. Будьте открыты новым людям на вашем пути и новым приключениям, выбирайте неизвестные маршруты даже при хорошо известной дороге на работу, ведь полученные эмоции субъективно увеличивают нашу жизнь!»
Маршрут первый: стрелковый клуб, Шлюзовой и Копылово
Едем в сторону Тольятти и обязательно заезжаем в «Ловчий Плюс» выпустить пар и пострелять по тарелкам. Хобби маскулинное, но открою секрет – часто девочки оказываются более меткими. Важно, что я не поддерживаю охоту: считаю, что лучше стрелять по тарелочкам – это никому не навредит.
Проезжаем через Шлюзовой в Тольятти и любуемся очаровательным районом сохранившегося «старого города», который будто застыл во времени.
Сворачиваем к полуострову Копылово и останавливаемся позалипать на сброс воды с ГЭС – мощное зрелище. Лучше заранее подгадать время!
Заканчиваем день парением в «Бане по-Царски» в СНТ Вишенка и купанием в озере.
Координаты: «Ловчий Плюс» – 53.485003, 49.542362
Шлюзовой – 53.465319, 49.528490
Вид на ГЭС – 53.460292, 49.508791
«Баня по-Царски» – 53.452181, 49.552479
Маршрут второй: Молодецкий курган, Сызрань и Рачейские Альпы
Берем с собой кофе в термосе и круассаны из «Коржа» и выдвигаемся в путь – в поселок Жигули. Вы уже наверняка догадались, что мы планируем восхождение на Молодецкий курган? Оденьтесь потеплее, тут почти всегда очень ветрено, ведь вид нам откроется на Жигулевское море. На вершине пикникуем и любуемся панорамой! Говорят, где-то здесь спрятаны сокровища Степана Разина: можно смело представить себя разбойником, рассматривающим суда с богатствами. Обзор действительно отличный.
Далее выдвигаемся в старинный город Сызрань и любуемся дореволюционной архитектурой на улице Советской и на некоторых прилегающих улочках: когда-то здесь кипела торговая жизнь. Из особо интересных зданий – дом Чернухина, дом купца Гусева, усадьба Сыромятниковых, торговый дом Пермяковой и множество других. Здесь же сохранился белокаменный. Сызранский Кремль, рядом с которым построили симпатичную набережную: тут можно подкрепиться и отправляться дальше.
Чекинимся в Alpen Camp в поселке Передовой, отдыхаем после насыщенного дня и слушаем тишину и птичек. Утром идем исследовать Рачейские Альпы, Марсово Поле, Чертов палец и водопад Девичьи слезы – все это находится в пешей доступности. Хайк получится длинный, но очень живописный.
Координаты: Молодецкий курган – 53.395195, 49.301658
Дом Чернухина – 53.156303, 48.464374
Дом купца Гусева – 53.148665, 48.458089
Усадьба Сыромятниковых – 53.151023, 48.46420
Торговый дом Пермяковых – 53.149566, 48.461115
Сызранский Кремль – 53.146554, 48.453564
Alpen Camp – 53.383704, 48.304981
Каменный лабиринт в Рачейских Альпах – 53.437777, 48.138465
Марсово поле – 53.398529, 48.304188
Чертов палец – 53.384560, 48.287736
Девичьи слезы – 53.393904, 48.263473
Маршрут третий: старинная усадьба и Подвалье
Выезжаем из Самары в сторону новой платной дороги «Обход Тольятти», попутно прихватив что-то для гриля на вечер. После нового моста съезжаем в районе Левашовки-Тайдаково и отправляемся в Усолье – здесь находится усадьба Орловых-Давыдовых, которая, надеюсь, скоро будет отреставрирована. Желаю ребятам, кто взялся за это дело, больших успехов. А пока можно посмотреть на ее былое великолепие и многовековой старый дуб во дворе, где когда-то в дореволюционное время был роскошный сад. С берега села Усолье открывается вид на санаторий «Волжский Утес».
Далее с живописными пейзажами отправляемся в мое любимое место на планете Земля – старинное село Подвалье и заселяемся в Alpha Glamping в один из уютных шатров или в домик. Важно забронировать местечко заранее – поймать его бывает сложно.
После перекуса отправляемся в длинный и упомрачительно красивый трекинг – исследуем круговую тропу в десять километров по памятнику природы. Подвальские террасы – это то, ради чего к нам приезжают со всех концов страны, и это правда того стоит! Тут и интересная история, и невероятно богатая флора, и краснокнижные жители, и милые сурки-байбаки, и вид на Жигулевское море, и многое-многое другое. Мы всегда просим быть бережными к этому невероятному месту, не сходить с троп, не разжигать костры и, конечно же, забирать с собой весь мусор.
Прогулка займет от трех часов – будьте к этому готовы и не забудьте бутылочку с водой. По пути будет два источника, где ее можно наполнить. Советую стартовать с брода, предварительно оставив машины за пределами ООПТ, и начать с самого сложного подъема вверх к сосновому лесу. Вершину этой горы мы называем sunset point, но даже не в закатное время тут сумасшедший вид на все 360 градусов. В лесу будьте готовы встретить местных жителей – косуль, лосей, филинов, лис: они живут в верхней части Подвальских террас.
На перекрестке поворачиваем направо в коридор из сосен и наслаждаемся звуками и запахами леса. Двигаемся к смотровой и готовимся затаить дыхание от восторга – перед вами откроется панорама на самую широкую часть Жигулевского моря – до другого берега более шестнадцати километров.
Преодолев несколько небольших перевалов через хребты, можно оказаться в самой узнаваемой точке Подвальских террас - на горе Ильинка. Она помнит и гражданские войны, и проплывавших мимо Петра 1 и Емельяна Пугачева. А со времен затопления ГЭС она уже много раз меняла свой облик, обрушаясь из-за подмывающих ее волн.
Спускаемся вниз: по тропе вдоль берега начинается самая увлекательная часть путешествия – встреча с огромной колонией толстеньких сурков (не путать с сусликами!), которые будут сопровождать вас своим свистом в смешных позах, стоя на задних лапках пузом вперед. Не пытайтесь их кормить или трогать, помните, что мы у них в гостях.
После такой прогулки нужен качественный отдых: расслабьтесь в горячей купели на свежем воздухе или ванне в домике, покачайтесь в гамаке в природной библиотеке, посидите у костра и познакомьтесь с другими путешественниками, посмотрите вместе с нами кино на проекторе на общей зоне, не спеша приготовьте вкусный ужин на костре. А утром с новыми силами можно покататься на сапах, лодках, велосипедах, посетить здание порта Подвалья в двух шагах от глэмпинга, прогуляться по деревне, купить у местных бабулечек сметану или овощи.
Конечно, лучше оставаться минимум на два дня, так как рядом есть ещё секретный «Десятый кордон», где можно забронировать баню в абсолютной глуши в лесу, на берегу пруда, прогуляться с местным капитаном корабля по Волге или даже отправиться на катере в путешествие к замку Гарибальди. На обратном пути – заехать на обрыв залива Красная Речка, в село Новодевичье и добраться до залива Елшанка вблизи от него.
Конечно, лучше оставаться минимум на два дня, так как рядом есть ещё секретный «Десятый кордон», где можно забронировать баню в абсолютной глуши в лесу, на берегу пруда, прогуляться с местным капитаном корабля по Волге или даже отправиться на катере в путешествие к замку Гарибальди. На обратном пути – заехать на обрыв залива Красная Речка, в село Новодевичье и добраться до залива Елшанка вблизи от него.
Места стоящие и красивые, если не удастся вместить все точки в одну поездку – это не беда, ведь это и будет тем самым поводом вернуться! Здорово, что теперь дорога в Подвалье из Самары занимает не четыре часа, а в два раза меньше.
Координаты: съезд на трассе – 53.453805, 48.903213
Усадьба Орловых-Давыдовых – 53.392579, 49.075581
Вид на «Волжский Утес» – 53.385349, 49.106592
Alpha Glamping – 53.693695, 48.833134
Место старта в Подвальских террасах – 53.696844, 48.823874
Лес в Подвальских террасах – 53.703187, 48.825378
Коридор из сосен – 53.705943, 48.825225
Смотровая с видом на море – 53.697986, 48.851615
Гора Ильинка – 53.689124, 48.854805
Обрыв залива Красная Речка – 53.648522, 48.836618
Залив Елшанка – 53.591200, 48.868308
Маршрут четвертый: Безенчукский район, Чапаевский карьер и Новокуйбышевск
К следующему маршруту меня привели поиски корней и составление генеалогического древа. На этот раз мы отправимся на юг нашего региона – в Безенчукский район. И весной – это край бесконечных живописных разливов рек.
По пути, кстати, можно заехать на Чапаевский карьер – место с сумасшедшими инопланетными пейзажами, песчаными дюнами, голубыми микро-озерами и замысловатыми камнями, будто сгенерированными искусственным интеллектом.
Далее отправляемся в одну из старейших деревень Безенчукского района – Екатериновку. Здесь сохранились немногие, но тем не менее, уникальные исторические сооружения: среди них паровая Мельница купца Малюшкина, возвышающаяся над Волгой, несколько купеческих домов, в том числе усадьба Малюшкиных и дом купца Туманова, дореволюционные общественные постройки. Нас с этим наследием познакомила замечательная местная жительница, бережно сохраняющая память об истории села, Ольга Комкова. При встрече непременно передавайте ей теплый привет!
Тем, кто захочет взять с собой купальные костюмы, на обратному пути советую заскочить в «Волжские термы» и снять усталость с помощью водных процедур. А если вы еще и умудритесь уместить в график поход в театр «Грань» в Новокуйбышевске, то будете считаться настоящим счастливчиком. Ваш выходной точно удастся!
Координаты: Чапаевский карьер – 52.924309, 49.711816
Мельница Малюшкина – 52.924309, 49.711816
Маршрут пятый: Царев Курган, трубочки со сгущенкой и сыроварня
Маршрут ленивого дня, когда вроде и хочется загород, но не особо. Выезжаем в сторону Красной Глинки, проезжаем Волжский и завтракаем в кофейне Uco Cafe: лично я с ума схожу от местных трубочек со сгущенкой! После перекуса возвращаемся в Волжский и идем гулять на Царев Курган. Подъем простой, справится даже ребенок, а вид с вершины открывается очень красивый – на слияние рек Сок и Волга.
После прогулки едем на экскурсию на местную ферму Viva Speranza – обязательно пробуем капучино на козьем молоке, а дальше – идем к тем самым козочкам в гости. Если повезет со временем, можно записаться на полноценную экскурсию с дегустацией. Домой берем с собой местную страчателлу, она тут хороша: самое то, для брускетт с помидорами!
Координаты: Uco Cafe – 53.426340, 50.121754
Царев Курган – 53.421831, 50.121982
Viva Speranza – 53.427703, 50.132995
Маршрут шестой: Мастрюковские озера
Бонусный маршрут на электричке: едем до станции Волжская жемчужина, гуляем по сосновому бору, любуемся свежим благоустройством прилегающей территории и спуска к Мастрюкам!
Радуюсь, когда в области появляются такие пространства, ведь знаю, как это важно для сохранения природы.
Координаты: Волжская жемчужина – 53.473658, 49.668590
Мастрюковская гора – 53.473658, 49.668590
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Анастасия Заводская, архивы пресс-служб
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